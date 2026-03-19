"У меня плохие новости": беседа мужчины с коровами стала вирусной в Сети

Необычное видео с фермы стало вирусным после того, как мужчина решил… поговорить со своими коровами, чтобы они не паниковали.
На кадрах опубликованных на популярном форуме Reddit видно, как фермер спокойно обращается к животным, объясняя происходящую с водой и ремонтом скважины.
Фермер начал говорить с коровами
Вместо привычной суеты и стресса стадо остается удивительно спокойным, словно действительно понимает каждое слово.
"Ладно, у меня есть хорошая новость и плохая новость. Плохая новость в том, что я не смогу запустить скважину, чтобы обеспечить вас водой. Дело не в электрике. Проблема в двигателе, понятно? Хорошая новость в том, что Майкл едет и привезет вам воду, ладно? Так что вы не умрете. Просто вам придется еще немного потерпеть с жаждой, хорошо? Простите. Спасибо за вашу постоянную поддержку, ладно? Хорошего дня", - сказал животным мужчина.
Реакция соцсетей
Пользователи обратили внимание не только на сам поступок, но и на поведение животных.
Коровы внимательно слушают, не разбегаются и ведут себя гораздо тише, чем ожидалось в подобной ситуации.
- "Коровы, похоже, восприняли эту новость спокойно";
- "Похоже, они могли бы немного больше надавить на ситуацию, чтобы получить дополнительную прибыль или что-то в этом роде";
- "В моей семье разводили крупный рогатый скот на протяжении многих поколений, и я, честно говоря, обожаю этих больших животных. А еще они чертовски глупы, и любой, кто говорит обратное, просто очеловечивает их, ха-ха".
Смотрите в видео о том, как фермер пытается поговорить с коровами:
Farmer explains the well situation to his cows so they stay calm and don’t freak out
by u/WhoAreYouTalkinTwo in GuysBeingDudes
