"У меня плохие новости": беседа мужчины с коровами стала вирусной в Сети

Константин Пономарев
19 марта 2026, 11:52
Видео с фермы показало, как животные реагируют на голос человека и сохраняют спокойствие в нестандартной ситуации.
Вы узнаете:

  • Почему фермер начал говорить с коровами
  • Как животные отреагировали на его слова
  • Что удивило зрителей больше всего

Необычное видео с фермы стало вирусным после того, как мужчина решил… поговорить со своими коровами, чтобы они не паниковали.

На кадрах опубликованных на популярном форуме Reddit видно, как фермер спокойно обращается к животным, объясняя происходящую с водой и ремонтом скважины.

Фермер начал говорить с коровами

Вместо привычной суеты и стресса стадо остается удивительно спокойным, словно действительно понимает каждое слово.

"Ладно, у меня есть хорошая новость и плохая новость. Плохая новость в том, что я не смогу запустить скважину, чтобы обеспечить вас водой. Дело не в электрике. Проблема в двигателе, понятно? Хорошая новость в том, что Майкл едет и привезет вам воду, ладно? Так что вы не умрете. Просто вам придется еще немного потерпеть с жаждой, хорошо? Простите. Спасибо за вашу постоянную поддержку, ладно? Хорошего дня", - сказал животным мужчина.

Реакция соцсетей

Пользователи обратили внимание не только на сам поступок, но и на поведение животных.

Фермер начал говорить с коровами
Фермер начал говорить с коровами / Фото: Reddit

Коровы внимательно слушают, не разбегаются и ведут себя гораздо тише, чем ожидалось в подобной ситуации.

  • "Коровы, похоже, восприняли эту новость спокойно";
  • "Похоже, они могли бы немного больше надавить на ситуацию, чтобы получить дополнительную прибыль или что-то в этом роде";
  • "В моей семье разводили крупный рогатый скот на протяжении многих поколений, и я, честно говоря, обожаю этих больших животных. А еще они чертовски глупы, и любой, кто говорит обратное, просто очеловечивает их, ха-ха".

Смотрите в видео о том, как фермер пытается поговорить с коровами:

Ранее Главред писал о том, что женщина купила "щенка", который ни разу не лаял. Позже выяснилось, что это лиса, и животному нашли новое место для жизни.

Также сообщалось о том почему никто не видел птенцов голубей. Их можно заметить на площадях, остановках, во дворах и парках. Кажется, что люди видят их постоянно, но при этом почти никто не может вспомнить, когда в последний раз встречал птенца голубя. Этот парадокс годами вызывает удивление и даже порождает странные догадки.

Об источнике: Reddit

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

