"У меня плохие новости": беседа мужчины с коровами стала вирусной в Сети

Видео с фермы показало, как животные реагируют на голос человека и сохраняют спокойствие в нестандартной ситуации.

https://glavred.info/life/u-menya-plohie-novosti-beseda-muzhchiny-s-korovami-stala-virusnoy-v-seti-10750157.html Ссылка скопирована

Беседа мужчины с коровами стала вирусной в Сети

Вы узнаете:

Почему фермер начал говорить с коровами

Как животные отреагировали на его слова

Что удивило зрителей больше всего

Необычное видео с фермы стало вирусным после того, как мужчина решил… поговорить со своими коровами, чтобы они не паниковали.

На кадрах опубликованных на популярном форуме Reddit видно, как фермер спокойно обращается к животным, объясняя происходящую с водой и ремонтом скважины.

видео дня

Вместо привычной суеты и стресса стадо остается удивительно спокойным, словно действительно понимает каждое слово.

"Ладно, у меня есть хорошая новость и плохая новость. Плохая новость в том, что я не смогу запустить скважину, чтобы обеспечить вас водой. Дело не в электрике. Проблема в двигателе, понятно? Хорошая новость в том, что Майкл едет и привезет вам воду, ладно? Так что вы не умрете. Просто вам придется еще немного потерпеть с жаждой, хорошо? Простите. Спасибо за вашу постоянную поддержку, ладно? Хорошего дня", - сказал животным мужчина.

Реакция соцсетей

Пользователи обратили внимание не только на сам поступок, но и на поведение животных.

Коровы внимательно слушают, не разбегаются и ведут себя гораздо тише, чем ожидалось в подобной ситуации.

"Коровы, похоже, восприняли эту новость спокойно";

"Похоже, они могли бы немного больше надавить на ситуацию, чтобы получить дополнительную прибыль или что-то в этом роде";

"В моей семье разводили крупный рогатый скот на протяжении многих поколений, и я, честно говоря, обожаю этих больших животных. А еще они чертовски глупы, и любой, кто говорит обратное, просто очеловечивает их, ха-ха".

Смотрите в видео о том, как фермер пытается поговорить с коровами:

Об источнике: Reddit Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред