Почему 20 марта нельзя завидовать и осуждать других: какой церковный праздник

В пятницу, 20 марта, в православном календаре день памяти святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 20 марта
В VIII столетии земли вокруг Иерусалима неоднократно подвергались набегам сарацин - мусульманских завоевателей, совершавших разорительные рейды по палестинской пустыне. В те годы Лавра святого Саввы - крупная пустынная обитель и духовный центр монашества - также стала целью одного из таких нападений.
Монахи не обладали материальными богатствами: их истинным сокровищем были молитва, добродетель и преданность Богу. Когда захватчики ворвались в монастырь и потребовали отдать ценности, братия ответила, что у них нет ничего, кроме скромной пищи и простой одежды. Не получив желаемого, нападавшие пришли в ярость: они начали расстреливать монахов стрелами, поджигать кельи и жестоко истязать оставшихся в живых.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.
Среди пострадавших были преподобные Иоанн, Сергий, Патрикий и другие братья, стойко противостоявшие гонителям христианской веры. Их схватили, подвергли мучениям и заключили в темницу. Некоторых захватчики загнали в пещеру внутри обители и, разложив у входа костры, задушили дымом. Даже в эти последние минуты они не переставали молиться, укрепляя дух терпением и верой.
Согласно преданию, святой Патрикий мужественно встретил свою смерть, поддерживая братьев молитвой. И остальные отцы до конца остались верны Христу и своему монашескому призванию.
Приметы 20 марта
- Появление подснежников и крокусов - снег скоро сойдет, земля будет плодородной.
- Птицы прилетели рано - весна будет ранняя, урожай вовремя.
- Вечерний туман - уродит рожь, и будет много росы.
Что нельзя делать 20 марта
В день церковного праздника 20 марта не стоит вступать в ссоры, распространять сплетни, хвастаться, завидовать или осуждать других, а также отказывать нуждающимся в помощи. Церковь осуждает ложь, ленивость и отчаяние, призывая сохранять чистоту мыслей и действий.
Что можно делать 20 марта
Народная традиция в этот день придает особое значение колодезной воде: считается, что она приобретает целебные свойства. Святой водой из колодца советуют умыться и немного выпить для здоровья, а также окропить им дом - чтобы отогнать болезни и привлечь удачу и благополучие.

- Поздравления с Днем рождения сестре - красивые картинки и лучшие пожелания
- Почему 19 марта нельзя носить порванную одежду и бездельничать: какой праздник
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред