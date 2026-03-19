Почему 20 марта нельзя завидовать и осуждать других: какой церковный праздник

https://glavred.info/holidays/pochemu-20-marta-nelzya-zavidovat-i-osuzhdat-drugih-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10750211.html Ссылка скопирована

Какой 20 марта праздник / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 20 марта

Что можно и нельзя делать 20 марта

Приметы 20 марта

В пятницу, 20 марта, в православном календаре день памяти святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

В VIII столетии земли вокруг Иерусалима неоднократно подвергались набегам сарацин - мусульманских завоевателей, совершавших разорительные рейды по палестинской пустыне. В те годы Лавра святого Саввы - крупная пустынная обитель и духовный центр монашества - также стала целью одного из таких нападений.

видео дня

Монахи не обладали материальными богатствами: их истинным сокровищем были молитва, добродетель и преданность Богу. Когда захватчики ворвались в монастырь и потребовали отдать ценности, братия ответила, что у них нет ничего, кроме скромной пищи и простой одежды. Не получив желаемого, нападавшие пришли в ярость: они начали расстреливать монахов стрелами, поджигать кельи и жестоко истязать оставшихся в живых.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Среди пострадавших были преподобные Иоанн, Сергий, Патрикий и другие братья, стойко противостоявшие гонителям христианской веры. Их схватили, подвергли мучениям и заключили в темницу. Некоторых захватчики загнали в пещеру внутри обители и, разложив у входа костры, задушили дымом. Даже в эти последние минуты они не переставали молиться, укрепляя дух терпением и верой.

Согласно преданию, святой Патрикий мужественно встретил свою смерть, поддерживая братьев молитвой. И остальные отцы до конца остались верны Христу и своему монашескому призванию.

Приметы 20 марта

Появление подснежников и крокусов - снег скоро сойдет, земля будет плодородной.

Птицы прилетели рано - весна будет ранняя, урожай вовремя.

Вечерний туман - уродит рожь, и будет много росы.

Что нельзя делать 20 марта

В день церковного праздника 20 марта не стоит вступать в ссоры, распространять сплетни, хвастаться, завидовать или осуждать других, а также отказывать нуждающимся в помощи. Церковь осуждает ложь, ленивость и отчаяние, призывая сохранять чистоту мыслей и действий.

Что можно делать 20 марта

Народная традиция в этот день придает особое значение колодезной воде: считается, что она приобретает целебные свойства. Святой водой из колодца советуют умыться и немного выпить для здоровья, а также окропить им дом - чтобы отогнать болезни и привлечь удачу и благополучие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред