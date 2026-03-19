Не только "Такси" и "Перевозчик": лучшие фильмы Люка Бессона

Анна Подгорная
19 марта 2026, 12:58
Семь кинолент французского режиссера, которые не заставят скучать.
Фильмы Люка Бессона список лучших фильмов - что посмотреть / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Французский режиссер Люк Бессон в первую очередь известен благодаря серии фильмов "Такси" о приключениях эксцентричного таксиста Даниэля и его друга - полицейского Эмильена. Однако на его счету есть еще множество фильмов, на которые стоит обратить внимание - смешные, грустные, поучительные и философские.

Лучшие фильмы Люка Бессона собрал для вас Главред.

Никита (1990)

Никита / фото: imdb.com

Юную преступницу приговаривают к смерти, но вместо казни ее вербуют в секретную правительственную организацию, где превращают в профессионального киллера. После жесткой подготовки Никита превращается в хладнокровное орудие убийства, но прошлое не отпускает, а приказы все чаще ставят ее перед мучительным выбором.

Никита / фото: imdb.com

Леон (1994)

Леон / фото: imdb.com

Профессиональный убийца-одиночка Леон неожиданно берет под опеку 12-летнюю Матильду, чью семью расстреляли коррумпированные полицейские. Между ними возникает странная, почти семейная связь: он учит ее выживать, а она возвращает ему вкус к жизни.

Леон / фото: imdb.com

Пятый элемент (1997)

Пятый элемент / фото: imdb.com

В ярком футуристическом мире ХХІІІ века таксисту-неудачнику Корбену Далласу выпадает шанс спасти человечество. Вместе с загадочной девушкой Лилу, которая буквально свалилась ему на голову, он противостоит вселенской угрозе.

Пятый элемент / фото: imdb.com

Жанна Д'Арк (1999)

Жанна Д'Арк / фото: imdb.com

Эпическая драма о французской национальной героине, которая в разгар Столетней войны ведет армию к победа, убежденная, что ее направляет сам Бог. От триумфа до пленения и сожжения на костре - фильм показывает путь Жанны Д'Арк через поле брани, веру и предательство.

Жанна Д'Арк / фото: imdb.com

Васаби (2001)

Васаби / фото: imdb.com

Французский коп Юбер отправляется в Токио на похороны бывшей возлюбленной: она исчезла из его жизни 20 лет назад, но теперь он - ее единственный наследник. Но в Японии ему предстоит не только отпустить былые чувства, но и научиться быть отцом для 19-летней дочери, о существовании которой он не знал. К тому же за Юми охотятся якудза, и Юбер просто обязан защитить свою малышку и раскрыть тайну покойной возлюбленной.

Васаби / фото: imdb.com

Ангел-А (2005)

Ангел-А / фото: imdb.com

Парижский неудачник решает покончить с собой, прыгнув с моста в реку. Но там он встречает загадочную красавицу, которая прыгает первой. Главный герой спасает ее, и она клянется помочь ему разрешить все проблемы - с долгами, бандитами и с самим собой.

Ангел-А / фото: imdb.com

Необычайные приключения Адель (2010)

Необычайные приключения Адель / фото: imdb.com

Отчаянная журналистка Адель Блан-Сек готова на все ради сенсации. Она расследует исчезновение ученого и оказывается втянута в охоту за древнеегипетским сокровищем. Тем временем Париж взбудоражен: из доисторического яйца вылупляется птеродактиль и терроризирует весь город.

Необычайные приключения Адель / фото: imdb.com

О персоне: Люк Бессон

Люк Бессон - французский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и писатель. Фильмография: "Никита́", "Леон", "Пятый элемент", серия фильмов "Такси", "Жанна д’Арк", "Васаби", "Ангел-А", "Бандитки", "Хитмэн", "Заложница", "Малавита" и пр. Автор романа "Артур и минипуты".

