"Живу в молчании": Лина Костенко впервые за долгое время высказалась стихом

Сегодня великой украинской поэтессе исполнилось 96 лет.

Лина Костенко - день рождения / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Виталий Кличко, instagram.com, А-ба-ба-га-ла-ма-га

Лина Костенко празднует день рождения

Новое стихотворение Лины Костенко про войну

Сегодня легенда украинской поэзии Лина Костенко празднует свой 96-й день рождения. В честь этого издание "А-ба-ба-га-ла-ма-га" анонсировало выпуск нового сборника поэтессы и опубликовало ее свежее стихотворение.

В издательстве отметили, что в книге будут собраны новые творческие наработки писательницы, в том числе написанные во время полномасштабного вторжения. Как пояснили в "А-ба-ба-га-ла-ма-га", Лина Костенко осмысливает войну в Украине как глобальную угрозу человечеству.

Новый сборник стихов Лины Костенко / фото: instagram.com, А-ба-ба-га-ла-ма-га

"По случаю дня рождения Лины Костенко представляем обложку ее новой поэтической книги "Ветер с Марса", которая увидит свет во второй половине апреля. В этой книге в неповторимом эмоциональном синтезе пересекаются трагические пророчества и пронзительная нежность, беспощадные афористические сканирования политических реалий и ностальгические измерения человеческого бытия. Нынешняя война видится не только как преступный факт исторического варварства, а как глобальная угроза планете. "Ветер с Марса" — уникальная карта Украины в душе Поэта — Украины изболевшейся, но непокоренной и свободной, с теми ее духовными границами, которые существуют над Временем", — написано в анонсе.

Также издательство опубликовало новое стихотворение авторки, написанное в 2025 году. Оно отражает эмоциональное состояние Костенко посреди событий полномасштабной войны и ее личные переживания на склоне лет.

Сколько лет Лине Костенко / фото: instagram.com, Лина Костенко

Новое стихотворение Лины Костенко — текст:

Я живу окремо, а не осторонь.

Всім нелегко, знаю по собі.

Я живу у часі і у просторі,

у хвилині, вічності й добі.

Я живу в мовчанні і у Слові,

серед людства, як на самоті.

І в любові, у такій любові,

що мені не холодно в житті.

Лина Костенко / Инфографика Главред

О персоне: Лина Костенко Лина Костенко - украинская писательница-шестидесятница, поэтесса, общественный деятель. Номинантка на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году, сообщает Википедия.

