Станет проблемой для РФ: эксперт оценил, куда будет бить новая украинская баллистика

Уже сейчас россияне начали понимать, что им придётся несладко.

Система ПВО России под угрозой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сказал Лакийчук:

Разработка дальнобойного оружия сыграет на руку Украине

Украина станет менее зависимой от импортных ракет

Бить ракетами по Москве и области Украине будет нецелесообразно

На фоне усиления ракетно-дроновых атак страны-агрессора России Украина работает над новым дальнобойным оружием, чтобы демилитаризовать регионы врага. Речь идет о ракете FP-7.

Об этом в колонке для Главреда рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. Он оценил потенциал украинского аналога ATACMS и объяснил, почему адаптация зенитных ракет может стать критическим шагом.

Какой аналог ATACMS планируют запускать по территории РФ

По словам эксперта, скорее всего, речь идет о решениях на базе зенитных ракет из комплексов С-300 и С-400. Firepoint взяла эту ракету за образец.

"Один из самых сложных и длительных процессов в производстве ракеты — это ее аэродинамика, сама конструкция корпуса. Говорят, что, в отличие от российской, ее корпус из композита — это тоже плюс. Соответственно, изменили "начинку": систему наведения и другие элементы, чтобы адаптировать ракету для поражения наземных целей", — отметил Лакийчук.

Такой подход к разработке позволил провести проектирование в сжатые сроки. При этом стоит заметить, что вариант с ракетой FP-7 представляет собой другое решение, чем ATACMS. Поэтому их можно сравнивать разве что по дальности полета и возможности доставить боевую часть.

Баллистическая ракета FP-7

Как новая разработка повлияет на врага

Хотя боевые испытания ракеты FP-7 еще не начались, в Москве уже распространяется паника. А все потому, что россияне понимают — Украина будет проверять все расчеты не на полигонах, а в реальных условиях.

"В любом случае у россиян прибавится проблем. Появляется еще один вид оружия, точнее — разновидность ракет. И это большой плюс для Украины, потому что эффективность ударов по территории противника определяется не каким-то одним "вундерваффе", а комплексом средств", — добавил Лакийчук.

Разработкой новой дальнобойной ракеты Украина улучшит свое положение. Во-первых, это оружие может пробить эшелонированную ПВО России для усиления атак на вражеские объекты. Во-вторых, Украина сможет заменить импортные ракеты, которых из-за ситуации на Ближнем Востоке может не хватить.

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины нанесли удары по авиационным предприятиям на территории России. Речь идет об авиастроительном заводе "Авиастар" в Ульяновской области и авиаремонтном заводе в Новгородской области.

Ранее сообщалось, что Шойгу заявил, что Урал, который еще недавно был недосягаем для воздушных ударов из Украины, теперь "находится в зоне прямой угрозы".

Накануне стало известно, что в период с 14 по 16 марта 2026 года Москва и Московская область оказались под одной из самых масштабных атак беспилотников с начала года.

О персонаже: Павел Лакийчук Павел Лакийчук — военный моряк в отставке. В период с 2013 года до оккупации Крыма агрессором Россией — руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI" в 2015–2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия XXI".

