Станет проблемой для РФ: эксперт оценил, куда будет бить новая украинская баллистика

Анна Косик
19 марта 2026, 10:59
Уже сейчас россияне начали понимать, что им придётся несладко.
ракета FP-7
Система ПВО России под угрозой

Что сказал Лакийчук:

  • Разработка дальнобойного оружия сыграет на руку Украине
  • Украина станет менее зависимой от импортных ракет
  • Бить ракетами по Москве и области Украине будет нецелесообразно

На фоне усиления ракетно-дроновых атак страны-агрессора России Украина работает над новым дальнобойным оружием, чтобы демилитаризовать регионы врага. Речь идет о ракете FP-7.

Об этом в колонке для Главреда рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. Он оценил потенциал украинского аналога ATACMS и объяснил, почему адаптация зенитных ракет может стать критическим шагом.

Какой аналог ATACMS планируют запускать по территории РФ

По словам эксперта, скорее всего, речь идет о решениях на базе зенитных ракет из комплексов С-300 и С-400. Firepoint взяла эту ракету за образец.

"Один из самых сложных и длительных процессов в производстве ракеты — это ее аэродинамика, сама конструкция корпуса. Говорят, что, в отличие от российской, ее корпус из композита — это тоже плюс. Соответственно, изменили "начинку": систему наведения и другие элементы, чтобы адаптировать ракету для поражения наземных целей", — отметил Лакийчук.

Такой подход к разработке позволил провести проектирование в сжатые сроки. При этом стоит заметить, что вариант с ракетой FP-7 представляет собой другое решение, чем ATACMS. Поэтому их можно сравнивать разве что по дальности полета и возможности доставить боевую часть.

Баллистическая ракета FP-7
Баллистическая ракета FP-7

Как новая разработка повлияет на врага

Хотя боевые испытания ракеты FP-7 еще не начались, в Москве уже распространяется паника. А все потому, что россияне понимают — Украина будет проверять все расчеты не на полигонах, а в реальных условиях.

"В любом случае у россиян прибавится проблем. Появляется еще один вид оружия, точнее — разновидность ракет. И это большой плюс для Украины, потому что эффективность ударов по территории противника определяется не каким-то одним "вундерваффе", а комплексом средств", — добавил Лакийчук.

Разработкой новой дальнобойной ракеты Украина улучшит свое положение. Во-первых, это оружие может пробить эшелонированную ПВО России для усиления атак на вражеские объекты. Во-вторых, Украина сможет заменить импортные ракеты, которых из-за ситуации на Ближнем Востоке может не хватить.

Удары Украины по РФ — последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины нанесли удары по авиационным предприятиям на территории России. Речь идет об авиастроительном заводе "Авиастар" в Ульяновской области и авиаремонтном заводе в Новгородской области.

Ранее сообщалось, что Шойгу заявил, что Урал, который еще недавно был недосягаем для воздушных ударов из Украины, теперь "находится в зоне прямой угрозы".

Накануне стало известно, что в период с 14 по 16 марта 2026 года Москва и Московская область оказались под одной из самых масштабных атак беспилотников с начала года.

О персонаже: Павел Лакийчук

Павел Лакийчук — военный моряк в отставке. В период с 2013 года до оккупации Крыма агрессором Россией — руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI" в 2015–2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США

12:00Интервью
Дроны массированно атаковали химзавод в РФ - крупнейший производитель удобрений

Дроны массированно атаковали химзавод в РФ - крупнейший производитель удобрений

11:11Война
Дроны долетели до Крыма: атаковано предприятие по ремонту ПВО, подробности

Дроны долетели до Крыма: атаковано предприятие по ремонту ПВО, подробности

10:56Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня, 19 марта: Тиграм - стресс, Козлам - позитив

Китайский гороскоп на сегодня, 19 марта: Тиграм - стресс, Козлам - позитив

В России подняли бунт и призывают судить Путина как военного преступника

В России подняли бунт и призывают судить Путина как военного преступника

Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Доллар и евро стремительно полетели вниз: свежий курс валют на 19 марта

Доллар и евро стремительно полетели вниз: свежий курс валют на 19 марта

Последние новости

12:00

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США

11:57

Почти 600 гривен на ценнике: в Украине внезапно подорожали популярные продукты

11:54

"Покровск потерян": эксперт признался, когда РФ может полностью захватить город

11:52

"У меня плохие новости": беседа мужчины с коровами стала вирусной в СетиВидео

11:35

"Мне уйти?": скандальная выходка Приходько попала на видеоВидео

План наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – КоваленкоПлан наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – Коваленко
11:11

Дроны массированно атаковали химзавод в РФ - крупнейший производитель удобрений

11:01

Лине Костенко 96: самые сильные цитаты украинской писательницыВидео

10:59

Станет проблемой для РФ: эксперт оценил, куда будет бить новая украинская баллистика

10:56

Дроны долетели до Крыма: атаковано предприятие по ремонту ПВО, подробности

10:52

Гороскоп на завтра, 20 марта: Львам - трудности, Скорпионам - счастье

10:45

"Прилет" по многоэтажке, разрушены квартиры: свежие подробности атаки на ОдессуФото

10:29

"Сыт по горло": Меган Маркл довела генерального директора Netflix

10:09

"В нетрезвом состоянии": Дан Балан испортил свадьбу известного блогераВидео

10:05

Ударил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

10:05

Как распознать нарцисса уже на первом свидании: 5 неочевидных признаков

09:56

РФ хочет мобилизовать 409 тыс. военных: Сырский предупредил о намерениях врага

09:53

РФ ударила по Запорожью: без света десятки тысяч абонентов, есть раненый

09:50

Украина сталкивается с новыми кризисами: Андрусив сделал предупреждениемнение

09:05

Жизнь перевернется до конца марта: 4 знака зодиака ждут судьбоносные перемены

09:02

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ приостановлены: в чем причина

09:01

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 марта (обновляется)

08:59

Вышел за продуктами и не вернулся: в Ирландии убили украинца

08:41

Карта Deep State онлайн за 19 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:08

Страна ЕС хочет отменить временную защиту беженцев: кого коснутся изменения

07:44

Тысячи солдат и контроль над нефтью и ураном: США готовят жесткий сценарий против Ирана

06:47

Ночной удар по Одессе: трое пострадавших, поврежден исторический центр городаФото

06:10

Гороскоп Таро на апрель 2026: Овнам - проблема, Тельцам - деньги, Близнецам - любовь

05:39

Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетмановВидео

05:11

Почему легендарные молочные "треугольники" в СССР на самом деле оказались провалом

05:05

Дождь и мокрый снег: Украину накрывает внезапное похолодание

04:31

Цинобровый: большинство не догадывается, какой цвет так называют на украинском

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке обезьяны на дереве за 23 с

03:26

Глобальная жара убивает: неожиданная угроза от повышения температуры

02:23

Звезду сериала "Спасатели Малибу" арестовали: в чем ее обвиняют

01:53

Проехали мимо оккупантов: в ГУР раскрыли подробности дерзкой операции на юге

01:45

Николь Кидман заподозрили в романе с известным актером - бывший муж потрясен

01:00

"Теперь в тюрьме": Бедняков попался на "краже" из магазина

00:48

Солнце даст больше энергии: эксперт раскрыл простой трюк для панелей

00:05

Электроснабжение под угрозой: отключения в Киеве и области 19 марта

18 марта, среда
23:58

"Есть тараканы": Brykulets рассказал об особенностях возлюбленной

23:57

Украина – Швеция: букмекеры дали прогноз на полуфинал ЧМ-2026

23:35

Звезда шоу "Голос країни" мобилизовался - детали

22:47

Пропал свет, перебои с водой: РФ нанесла удар по западу Украины, что известно

22:43

Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

22:24

Часов со светом станет меньше: новые графики для Черкасской области на 19 марта

22:13

"Что за невежда?": популярная украинская актриса сделала признание о бойфренде

21:55

Алла Борисовна знает: в РФ раскрыли правду о "тайной" жизни Галкина

21:46

Зачем ношеные кроссовки оставляют в морозилке: ответ сразит просто наповал

21:35

Днепр и область вновь переходят на графики: как будут отключать свет 19 мартаФото

21:24

Ему был 41 год: умер участник "Лиги Смеха"

