"Сыт по горло": Меган Маркл довела генерального директора Netflix

Алена Кюпели
19 марта 2026, 10:29
Меган Маркл заподозрили в конфликте с СЕО Нетфликса.
Меган Маркл может впервые за 4 года приехать в Британию
Меган Маркл приписывают конфликт/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Кратко:

  • Что говорят об отношениях Меган с Сарандосом
  • Что говорят источники

Генеральный директор Netflix Тед Сарандос якобы отказывается разговаривать с Меган Маркл по телефону без присутствия адвоката.

Как пишет Page Six, три источника утверждают, что Сарандос "сыт по горло" Маркл и принцем Гарри.

По словам двух инсайдеров, Сарандос недавно заявил, что не будет участвовать в телефонном разговоре с 44-летней Маркл, если на линии не будет присутствовать адвокат.

Меган Маркл
Меган Маркл очень неоднозначная персона / Скриншот YouTube

Источники отметили, что неясно, говорил ли 61-летний Сарандос серьезно или шутил.

Однако представитель Netflix заявил, что эти утверждения "абсолютно не соответствуют действительности".

Адвокат Маркл, Майкл Дж. Кумп, повторил это заявление в письме изданию, сказав: "Это вопиющая ложь. На самом деле, Меган регулярно переписывается и разговаривает по телефону с г-ном Сарандосом, и бывала у него дома без адвокатов".

Принц Гаррі з Меган Маркл
Принц Гаррі з Меган Маркл / фото: instagram.com, Меган Маркл

Кроме того, инсайдеры Netflix настаивали на том, что Сарандос и его жена Николь Авант часто общаются с Сассексами, которые живут по соседству в Монтесито, штат Калифорния.

Источник также сообщил, что у Маркл и Гарри, 41 года, прекрасные рабочие отношения с Сарандосом.

О персоне: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Меган Маркл новости шоу бизнеса
