Киану Ривз вывел подругу в свет: как сейчас выглядит пара

61-летний американский актер, режиссер и музыкант Киану Ривз никогда не был женат: в конце девяностых он пытался построить семью с актрисой Дженнифер Сайм, но все обернулось трагедией - Сайм потеряла дочь от Ривза на поздних сроках беременности, а позже погибла в автокатастрофе. После этого Киану скрывал свою личную жизнь почти двадцать лет.
Ситуацию изменило появление в его жизни Александры Грант - американской художницы. Много лет ее и актера связывала дружба и совместные творческие проекты. Со временем это переросло в любовь и романтические отношения, которые они подтвердили в 2019 году.
Теперь за Киану и Александрой с большим любопытством наблюдают поклонники пары. В понедельник, 6 апреля, влюбленные дали им повод для обсуждения: по сведениям People, актер и его избранница посетили в Нью-Йорке премьеру фильма "Исход", в котором Ривз сыграл главную роль. Для красной дорожки он и его спутница выбрали парные черные наряды, однако свой Александра все же разбавила серым жакетом.
Date night in NYC ❤️ Keanu Reeves stepped out with partner Alexandra Grant for the world premiere of Outcome at AMC Lincoln Square - and the pair kept things effortlessly cool on the red carpet ?#keanureeves#canadian#datenight#nyc— HELLO! Canada (@HelloCanada) April 7, 2026
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Антонио Бандерас покинул Голливуд. На этот шаг актера подтолкнули проблемы со здоровьем - на грани смерти ему много захотелось изменить в своей жизни.
Также 55-летняя Дениз Ричардс сделала пластику. Голливудская красотка не стала скрывать, что ради сохранения молодости она легла под нож хирурга. Кроме того актриса показала ошеломляющие фото "до/после".
О персоне: Киану Ривз
Киану Ривз - канадский актер, кинорежиссер, кинопродюсер и музыкант (бас-гитарист). Наиболее известен своими ролями в киносериях "Матрица" (1999—2021) и "Джон Уик" (с 2014), а также в фильмах "Мой личный штат Айдахо" (1991), "Дракула" (1992), "Скорость" (1994), "Адвокат дьявола" (1997), "Константин: Повелитель тьмы" (2005) и "47 ронинов" (2013). Является самым высокооплачиваемым актером в истории кинематографа по соотношению суммы разового гонорара к совокупной сумме заработка ($30 к $156 млн), сообщает Википедия.
