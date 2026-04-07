Киану Ривз вывел подругу в свет: как сейчас выглядит пара

Александра Грант больше семи лет является спутницей кинозвезды.

Киану Ривз жена - как сейчас выглядит Киану Ривз и его подруга

61-летний американский актер, режиссер и музыкант Киану Ривз никогда не был женат: в конце девяностых он пытался построить семью с актрисой Дженнифер Сайм, но все обернулось трагедией - Сайм потеряла дочь от Ривза на поздних сроках беременности, а позже погибла в автокатастрофе. После этого Киану скрывал свою личную жизнь почти двадцать лет.

Ситуацию изменило появление в его жизни Александры Грант - американской художницы. Много лет ее и актера связывала дружба и совместные творческие проекты. Со временем это переросло в любовь и романтические отношения, которые они подтвердили в 2019 году.

Теперь за Киану и Александрой с большим любопытством наблюдают поклонники пары. В понедельник, 6 апреля, влюбленные дали им повод для обсуждения: по сведениям People, актер и его избранница посетили в Нью-Йорке премьеру фильма "Исход", в котором Ривз сыграл главную роль. Для красной дорожки он и его спутница выбрали парные черные наряды, однако свой Александра все же разбавила серым жакетом.

Date night in NYC ❤️ Keanu Reeves stepped out with partner Alexandra Grant for the world premiere of Outcome at AMC Lincoln Square - and the pair kept things effortlessly cool on the red carpet ?#keanureeves#canadian#datenight#nyc



?️: Getty pic.twitter.com/Cv4GXkc11f — HELLO! Canada (@HelloCanada) April 7, 2026

О персоне: Киану Ривз Киану Ривз - канадский актер, кинорежиссер, кинопродюсер и музыкант (бас-гитарист). Наиболее известен своими ролями в киносериях "Матрица" (1999—2021) и "Джон Уик" (с 2014), а также в фильмах "Мой личный штат Айдахо" (1991), "Дракула" (1992), "Скорость" (1994), "Адвокат дьявола" (1997), "Константин: Повелитель тьмы" (2005) и "47 ронинов" (2013). Является самым высокооплачиваемым актером в истории кинематографа по соотношению суммы разового гонорара к совокупной сумме заработка ($30 к $156 млн), сообщает Википедия.

