Серая одежда снова сияет белизной: простой трюк с обычным ингредиентом из кухни

Алексей Тесля
7 апреля 2026, 22:14
Эксперты советуют отказаться от кондиционера и добавить в стирку лимонный сок.
Носки
Как правильно стирать белые вещи / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Даже после стирки белые носки могут оставаться тусклыми
  • Эксперты советуют отказаться от одной добавки

Белые носки выглядят стильно, но их трудно поддерживать в чистоте: даже после стирки нижняя часть может оставаться серой и тусклой.

Основная причина — привычное использование кондиционера для белья, пишет Express.

Он смягчает ткань, но при этом оставляет слой химических веществ, который блокирует впитываемость и способствует накоплению грязи и пота.

Эксперты советуют отказаться от кондиционера и добавить в стирку лимонный сок. Лимонная кислота естественно расщепляет жир и пятна от пота, а солнечный свет усиливает отбеливающий эффект. Для этого достаточно:

Добавить примерно 250 мл лимонного сока в барабан стиральной машины.

Использовать обычный порошок, но не кондиционер.

После стирки сушить носки на солнце — они станут яркими и свежими.

Для особенно грязных носков можно замочить их в горячей воде с лимонным соком на час перед стиркой. Результат после одного цикла удивит: носки будут как новые, яркие и чистые.

Советы по стирке: как сохранить одежду красивой и свежей

Чтобы вещи дольше оставались аккуратными и не теряли форму, важно соблюдать несколько простых правил ухода. Начинать стоит с сортировки: разделяйте одежду по цвету, типу ткани и степени загрязнения. Всегда проверяйте ярлыки – они подскажут оптимальную температуру, режим и подходящее моющее средство.

Перед стиркой застёгивайте молнии, выворачивайте вещи наизнанку и при необходимости используйте специальные мешки для деликатных тканей. Не перегружайте машинку и не добавляйте слишком много порошка или геля – правильная дозировка обеспечивает чистоту без риска повредить вещи.

Следуя этим простым рекомендациям, можно надолго сохранить внешний вид одежды и продлить срок её службы.

Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.

Напомним, ранее Главред писал о том, какие вещи нельзя сушить на веревке. Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стирка
