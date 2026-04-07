Серая одежда снова сияет белизной: простой трюк с обычным ингредиентом из кухни

https://glavred.info/lifehack/seraya-odezhda-snova-siyaet-beliznoy-prostoy-tryuk-s-obychnym-ingredientom-iz-kuhni-10755023.html Ссылка скопирована

Как правильно стирать белые вещи

Вы узнаете:

Белые носки выглядят стильно, но их трудно поддерживать в чистоте: даже после стирки нижняя часть может оставаться серой и тусклой.

Основная причина — привычное использование кондиционера для белья, пишет Express.

видео дня

Он смягчает ткань, но при этом оставляет слой химических веществ, который блокирует впитываемость и способствует накоплению грязи и пота.

Эксперты советуют отказаться от кондиционера и добавить в стирку лимонный сок. Лимонная кислота естественно расщепляет жир и пятна от пота, а солнечный свет усиливает отбеливающий эффект. Для этого достаточно:

Добавить примерно 250 мл лимонного сока в барабан стиральной машины.

Использовать обычный порошок, но не кондиционер.

После стирки сушить носки на солнце — они станут яркими и свежими.

Для особенно грязных носков можно замочить их в горячей воде с лимонным соком на час перед стиркой. Результат после одного цикла удивит: носки будут как новые, яркие и чистые.

/ Главред

Советы по стирке: как сохранить одежду красивой и свежей

Чтобы вещи дольше оставались аккуратными и не теряли форму, важно соблюдать несколько простых правил ухода. Начинать стоит с сортировки: разделяйте одежду по цвету, типу ткани и степени загрязнения. Всегда проверяйте ярлыки – они подскажут оптимальную температуру, режим и подходящее моющее средство.

Перед стиркой застёгивайте молнии, выворачивайте вещи наизнанку и при необходимости используйте специальные мешки для деликатных тканей. Не перегружайте машинку и не добавляйте слишком много порошка или геля – правильная дозировка обеспечивает чистоту без риска повредить вещи.

Следуя этим простым рекомендациям, можно надолго сохранить внешний вид одежды и продлить срок её службы.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред