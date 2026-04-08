Как грызуны проникают в дом: топ-7 скрытых мест

Вы узнаете:
- Почему весной грызуны чаще всего проникают в дома
- Через какие места мыши и крысы попадают внутрь
- Какие зоны дома нужно проверить в первую очередь
Весной защита от грызунов очень важна, поскольку именно в это время они чаще всего ищут пищу и проникают в дом после зимы. В доме может быть несколько мест, через которые мыши и крысы проникают внутрь. Если знать эти слабые места, то гораздо проще предотвратить проникновение нежелательных гостей.
К слову, специалисты выделяют восемь скрытых причин, привлекающих мышей весной, а также объясняют, как предотвратить проблему.
Как грызуны проникают в дом
Мыши могут проникнуть в помещение даже через самые маленькие щели, поэтому особенно важно держать двери закрытыми. Им достаточно небольшой щели и нескольких мгновений, чтобы незаметно проникнуть внутрь, пишет Femina.
Даже закрытая дверь не обязательно остановит мышей, если есть зазор. Поэтому желательно заделать эти небольшие трещины до того, как грызуны начнут появляться в вашем доме.
Мыши также легко могут проникнуть в помещение через окна, особенно если они не оборудованы москитными сетками. Они также могут забраться через вентиляционные отверстия.
Щели, образующиеся со временем на стыке пола и стены, особенно в старых домах, также служат входными отверстиями для грызунов. Им достаточно небольшой щели, чтобы проползти. Таким образом, стоит время от времени проверять стык пола и стены, чтобы заделать любые незамеченные ранее щели.
При прокладке дренажных и канализационных труб могут оставаться зазоры, особенно в местах ввода. Их также необходимо заполнить подходящими герметиками. Такие зазоры позволяют проникать в дом не только мышам, но и крысам.
Чем опасны грызуны для электропроводки и безопасности
При прокладке электропроводки через стены часто остаются щели, через которые проникают грызуны. Вредители не только попадают внутрь, но и могут нанести серьезный ущерб электропроводке, перегрызая её. Перегрызенные провода, в свою очередь, могут привести к пожару. Поэтому крайне важно уделить время тому, чтобы убедиться в отсутствии подобных щелей в доме.
Вредители могут проникать в дом через чердак или отверстие в крыше.
Как быстро защитить дом: самый простой и эффективный способ
Лучший способ защиты от грызунов — регулярно осматривать свой дом на наличие слабых мест и заделывать любые щели, трещины или дефекты, которые могут представлять потенциальную угрозу. Также можете использовать ловушки и другие методы для борьбы с грызунами, которые уже находятся внутри.
Ранее Главред писал, что мыши обладают очень чувствительным обонянием, и некоторые запахи они просто не переносят. Эфирные масла эвкалипта, перечной мяты, цитронеллы, а также молотая корица и кайенский перец — отличные натуральные средства, которые могут помочь отпугнуть мышей.
Об источнике: Femina
Femina.hu — это популярный венгерский женский онлайн-журнал, запущенный в 2006 году.
Имеет миллионы пользователей ежемесячно и большую аудиторию внутри страны.
Основная тематика — лайфстайл для женщин:
- здоровье;
- психология;
- красота;
- отношения;
- рецепты;
- звезды и развлечения.
Контент публикуется на венгерском языке и ориентирован на широкую аудиторию.
