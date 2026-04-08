Сокровища под ледяным покровом: стартует глобальная "золотая лихорадка"

Учёные предупреждают: таяние ледников постепенно откроет новые участки суши.

Раскрыты сокровища Антарктиды

Таяние ледников постепенно откроет новые участки суши

Земная кора будет подниматься при таянии льдов, открывая скрытые каньоны, долины

Антарктида, скрытая под километрами льда, всё ещё хранит множество тайн — от древних микроорганизмов до гигантских месторождений драгоценных металлов.

Недавние находки, включая гигантские яйца и богатые залежи золота, серебра, меди и платины, заставляют ученых задуматься о будущем континента в условиях глобального потепления, пишет Nature Climate Change.

Учёные предупреждают: таяние ледников постепенно откроет новые участки суши. По прогнозам, к 2300 году растает территория размером со штат Пенсильвания, и именно на этих освободившихся землях первыми появятся месторождения драгоценных ресурсов. Это открывает путь не только к научным открытиям, но и к потенциальным геополитическим конфликтам за "новое золото".

Используя современные методы прогнозирования, геофизик Эрика Лукас учла, как земная кора будет подниматься при таянии льдов, открывая скрытые каньоны, долины, вулканические хребты и богатства недр. Учёные уже рассматривают сценарии, при которых растает около 120 тысяч квадратных километров суши, и предупреждают, что страны, такие как Аргентина, Чили и Великобритания, могут начать претендовать на эти территории.

Сегодня добыча ресурсов в Антарктиде строго запрещена международным договором 1959 года, который разрешает лишь научные исследования. Договор запрещает военные базы, испытания оружия и территориальные притязания, обеспечивая мирное использование континента. К нему присоединились 54 государства, включая Украину.

Однако через два десятилетия истекает срок действия международных соглашений, и эксперты предупреждают: давление на ресурсные богатства Антарктиды может возрасти. Несмотря на экстремальные условия континента, риск "золотой гонки" уже маячит на горизонте. По словам исследователей, Антарктида перестанет быть "консервированной" территорией, и человечеству предстоит столкнуться с новыми научными, экологическими и политическими вызовами.

Что такое глобальное потепление Глобальное потепление - постепенное повышение температуры поверхности Земли и океана, которое длится более века, в период с 1850 по 2024 год.

Нагрев происходил не только благодаря солнечной радиации, но преимущественно внутренними источниками (распад калия-40, гравитационной дифференциацией), пишет Википедия.

Исследовательские данные показывают, что солнечные циклы на росте температуры в глубине океанов мало отражаются: динамика температуры океана не повторяет солнечные циклы, температура постоянно растет.

Глобальное потепление связывалось с парниковым эффектом и приводит к изменению климата в планетарных масштабах.

