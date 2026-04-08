Сокровища под ледяным покровом: стартует глобальная "золотая лихорадка"

Алексей Тесля
8 апреля 2026, 03:05
Учёные предупреждают: таяние ледников постепенно откроет новые участки суши.
Раскрыты сокровища Антарктиды

Антарктида, скрытая под километрами льда, всё ещё хранит множество тайн — от древних микроорганизмов до гигантских месторождений драгоценных металлов.

Недавние находки, включая гигантские яйца и богатые залежи золота, серебра, меди и платины, заставляют ученых задуматься о будущем континента в условиях глобального потепления, пишет Nature Climate Change.

Учёные предупреждают: таяние ледников постепенно откроет новые участки суши. По прогнозам, к 2300 году растает территория размером со штат Пенсильвания, и именно на этих освободившихся землях первыми появятся месторождения драгоценных ресурсов. Это открывает путь не только к научным открытиям, но и к потенциальным геополитическим конфликтам за "новое золото".

Используя современные методы прогнозирования, геофизик Эрика Лукас учла, как земная кора будет подниматься при таянии льдов, открывая скрытые каньоны, долины, вулканические хребты и богатства недр. Учёные уже рассматривают сценарии, при которых растает около 120 тысяч квадратных километров суши, и предупреждают, что страны, такие как Аргентина, Чили и Великобритания, могут начать претендовать на эти территории.

Сегодня добыча ресурсов в Антарктиде строго запрещена международным договором 1959 года, который разрешает лишь научные исследования. Договор запрещает военные базы, испытания оружия и территориальные притязания, обеспечивая мирное использование континента. К нему присоединились 54 государства, включая Украину.

Однако через два десятилетия истекает срок действия международных соглашений, и эксперты предупреждают: давление на ресурсные богатства Антарктиды может возрасти. Несмотря на экстремальные условия континента, риск "золотой гонки" уже маячит на горизонте. По словам исследователей, Антарктида перестанет быть "консервированной" территорией, и человечеству предстоит столкнуться с новыми научными, экологическими и политическими вызовами.

Что такое глобальное потепление

Глобальное потепление - постепенное повышение температуры поверхности Земли и океана, которое длится более века, в период с 1850 по 2024 год.
Нагрев происходил не только благодаря солнечной радиации, но преимущественно внутренними источниками (распад калия-40, гравитационной дифференциацией), пишет Википедия.
Исследовательские данные показывают, что солнечные циклы на росте температуры в глубине океанов мало отражаются: динамика температуры океана не повторяет солнечные циклы, температура постоянно растет.
Глобальное потепление связывалось с парниковым эффектом и приводит к изменению климата в планетарных масштабах.

