Минус техника и боеприпасы: партизаны обрушили логистику РФ на важном направлении

Анна Ярославская
8 апреля 2026, 08:23
Оккупанты осталась без поставок в решающий момент.
Уничтожены два релейных шкафа — ключевые элементы управления движением поездов / Фото: t.me/atesh_ua

Кратко:

  • Партизаны устроили диверсию на железной дороге
  • Под удар попала логистика РФ на Купянском направлении
  • Эшелоны с боеприпасами и техникой застряли

Партизаны АТЕШ нанесли двойной удар по железнодорожному снабжению российских оккупантов на Купянском направлении. Уничтожены два релейных шкафа - ключевые узлы управления движением поездов на этом направлении.

Агенты движения провели одновременно две диверсии на железнодорожном участке между Старым Осколом и Уразово.

"Удар нанесён по важнейшей артерии снабжения оккупантов. Именно через этот коридор шла доставка боеприпасов, техники и провизии для 138-й отдельной мотострелковой бригады и 45-го инженерно-сапёрного полка. Оба подразделения критически нуждались в пополнении", - говорится в сообщении.

Партизаны утверждают, что после диверсий движение на участке было парализовано.

Уничтожение двух шкафов одновременно вызвало системный сбой в управлении, что многократно снижает пропускную способность маршрута.

Удары нанесены на участке Старый Оскол — Уразово / Фото: t.me/atesh_ua

"Эшелоны со снабжением застряли, графики сорваны. В результате данные подразделения понесли значительные потери в личном составе и технике - прямое следствие того, что снабжение было перерезано в нужный момент", - отметили агенты АТЕШ в своем Telegram-канале.

Как писал Главред, 7 апреля в России прогремели мощные взрывы. После атаки дронов порт Усть-Луга в Ленинградской области охватил огонь.

В ночь на 4 апреля в российском Тольятти Самарской области произошел масштабный пожар в промышленном районе, где сосредоточены одни из ключевых химических предприятий РФ.

3 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по ключевым объектам российских войск на временно оккупированных территориях. Был поражен ряд складов противника, район сосредоточения сил и нефтебаза оккупантов, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В ночь на 2 апреля Силы обороны Украины нанесли результативный удар по аэродрому "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Во время атаки были уничтожены четыре беспилотника, пункт предполетной подготовки тяжелых БПЛА "Орион", самолет Ан-72П и радиолокационная станция "Меч".

Об источнике: движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

