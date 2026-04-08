Минус техника и боеприпасы: партизаны обрушили логистику РФ на важном направлении

Кратко:
- Партизаны устроили диверсию на железной дороге
- Под удар попала логистика РФ на Купянском направлении
- Эшелоны с боеприпасами и техникой застряли
Партизаны АТЕШ нанесли двойной удар по железнодорожному снабжению российских оккупантов на Купянском направлении. Уничтожены два релейных шкафа - ключевые узлы управления движением поездов на этом направлении.
Агенты движения провели одновременно две диверсии на железнодорожном участке между Старым Осколом и Уразово.
"Удар нанесён по важнейшей артерии снабжения оккупантов. Именно через этот коридор шла доставка боеприпасов, техники и провизии для 138-й отдельной мотострелковой бригады и 45-го инженерно-сапёрного полка. Оба подразделения критически нуждались в пополнении", - говорится в сообщении.
Партизаны утверждают, что после диверсий движение на участке было парализовано.
Уничтожение двух шкафов одновременно вызвало системный сбой в управлении, что многократно снижает пропускную способность маршрута.
"Эшелоны со снабжением застряли, графики сорваны. В результате данные подразделения понесли значительные потери в личном составе и технике - прямое следствие того, что снабжение было перерезано в нужный момент", - отметили агенты АТЕШ в своем Telegram-канале.
Как писал Главред, 7 апреля в России прогремели мощные взрывы. После атаки дронов порт Усть-Луга в Ленинградской области охватил огонь.
В ночь на 4 апреля в российском Тольятти Самарской области произошел масштабный пожар в промышленном районе, где сосредоточены одни из ключевых химических предприятий РФ.
3 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по ключевым объектам российских войск на временно оккупированных территориях. Был поражен ряд складов противника, район сосредоточения сил и нефтебаза оккупантов, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
В ночь на 2 апреля Силы обороны Украины нанесли результативный удар по аэродрому "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Во время атаки были уничтожены четыре беспилотника, пункт предполетной подготовки тяжелых БПЛА "Орион", самолет Ан-72П и радиолокационная станция "Меч".
Об источнике: движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред