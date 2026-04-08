Минус техника и боеприпасы: партизаны обрушили логистику РФ на важном направлении

Оккупанты осталась без поставок в решающий момент.

Уничтожены два релейных шкафа — ключевые элементы управления движением поездов / Фото: t.me/atesh_ua

Партизаны устроили диверсию на железной дороге

Под удар попала логистика РФ на Купянском направлении

Эшелоны с боеприпасами и техникой застряли

Партизаны АТЕШ нанесли двойной удар по железнодорожному снабжению российских оккупантов на Купянском направлении. Уничтожены два релейных шкафа - ключевые узлы управления движением поездов на этом направлении.

Агенты движения провели одновременно две диверсии на железнодорожном участке между Старым Осколом и Уразово.

"Удар нанесён по важнейшей артерии снабжения оккупантов. Именно через этот коридор шла доставка боеприпасов, техники и провизии для 138-й отдельной мотострелковой бригады и 45-го инженерно-сапёрного полка. Оба подразделения критически нуждались в пополнении", - говорится в сообщении.

Партизаны утверждают, что после диверсий движение на участке было парализовано.

Уничтожение двух шкафов одновременно вызвало системный сбой в управлении, что многократно снижает пропускную способность маршрута.

Удары нанесены на участке Старый Оскол — Уразово / Фото: t.me/atesh_ua

"Эшелоны со снабжением застряли, графики сорваны. В результате данные подразделения понесли значительные потери в личном составе и технике - прямое следствие того, что снабжение было перерезано в нужный момент", - отметили агенты АТЕШ в своем Telegram-канале.

Купянск / Инфографика: Главред

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

