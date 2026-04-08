"Была ревность": сын Довженко отреагировал на отношения отца с разницей в 20 лет

Кристина Трохимчук
8 апреля 2026, 11:09
Ивану Довженко было непросто пережить развод родителей.
Иван Довженко - невеста Вячеслава Довженко
Иван Довженко - невеста Вячеслава Довженко / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; instagram.com, Вячеслав Довженко

Вы узнаете:

  • Иван Довженко раскрыл реакцию на развод родителей
  • Какие у актера отношения с молодой невестой отца

Известный украинский актер и звезда проектов "Кофе с кардамоном" и "Мавка. Настоящий миф" Иван Довженко откровенно рассказал о реакции на развод родителей и новые отношения своего знаменитого отца в интервью Алине Доротюк.

По словам актера, он тяжело переживал крах брака родителей. Иван признался, что этот опыт заставил его повзрослеть раньше сверстников.

Иван Довженко - интервью
Иван Довженко - интервью / скрин из видео

"Была ревность, конечно, была. То есть эта подростковая ревность, недопонимание: почему это так и что происходит. А потом ты уже все понимаешь. И, наверное, из-за развода родителей я раньше повзрослел", — поделился Довженко.

Также знаменитость публично прокомментировал новые отношения отца, которые уже наделали шума в сети из-за 20-летней разницы в возрасте. Актер рассказал, что уже познакомился с молодой невестой Вячеслава Довженко и наладил с ней отношения. Также он заметил, что поддерживает общение и с новым избранником своей матери.

Вячеслав Довженко - личная жизнь
Вячеслав Довженко - личная жизнь / фото: instagram.com, Вячеслав Довженко

"С отчимом уже более сформировались отношения, а вот с избранницей папы познакомились относительно недавно. Я в прекрасных отношениях с Сашей и в прекрасных отношениях со Светланой. Я вижу, что мои родители рады, что они счастливы — и я счастлив. Это самое главное. У меня нет обид ни на кого. Только любовь и человечность", — заявил Иван Довженко.

Ранее Главред сообщал, что в недавнем интервью украинский исполнитель Дэвид Аксельрод поделился подробностями взаимоотношений со своей супругой, продюсером Еленой Мозговой. По словам певца, супруга не советуется с ним, когда решает поделиться подробностями личной жизни.

Также Настю Каменских в очередной раз уличили в нежелании отказываться от русского языка во время общения с фанатами за границей. Инцидент повторился на недавнем концерте, где певица не только вела программу на русском, но и позволила себе укорить аудиторию.

О персоне: Вячеслав Довженко

Вячеслав Довженко - украинский актер театра и кино. Лауреат премии "Золотая дзига" в категории за лучшую мужскую роль, сообщает Википедия. С 2011 года служит в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Известные киноработы: "Молитва о гетмане Мазепе", "Киборги", "Другой Франко", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" и пр.

