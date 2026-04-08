"Была ревность": сын Довженко отреагировал на отношения отца с разницей в 20 лет

Вы узнаете:
- Иван Довженко раскрыл реакцию на развод родителей
- Какие у актера отношения с молодой невестой отца
Известный украинский актер и звезда проектов "Кофе с кардамоном" и "Мавка. Настоящий миф" Иван Довженко откровенно рассказал о реакции на развод родителей и новые отношения своего знаменитого отца в интервью Алине Доротюк.
По словам актера, он тяжело переживал крах брака родителей. Иван признался, что этот опыт заставил его повзрослеть раньше сверстников.
"Была ревность, конечно, была. То есть эта подростковая ревность, недопонимание: почему это так и что происходит. А потом ты уже все понимаешь. И, наверное, из-за развода родителей я раньше повзрослел", — поделился Довженко.
Также знаменитость публично прокомментировал новые отношения отца, которые уже наделали шума в сети из-за 20-летней разницы в возрасте. Актер рассказал, что уже познакомился с молодой невестой Вячеслава Довженко и наладил с ней отношения. Также он заметил, что поддерживает общение и с новым избранником своей матери.
"С отчимом уже более сформировались отношения, а вот с избранницей папы познакомились относительно недавно. Я в прекрасных отношениях с Сашей и в прекрасных отношениях со Светланой. Я вижу, что мои родители рады, что они счастливы — и я счастлив. Это самое главное. У меня нет обид ни на кого. Только любовь и человечность", — заявил Иван Довженко.
Ранее Главред сообщал, что в недавнем интервью украинский исполнитель Дэвид Аксельрод поделился подробностями взаимоотношений со своей супругой, продюсером Еленой Мозговой. По словам певца, супруга не советуется с ним, когда решает поделиться подробностями личной жизни.
Также Настю Каменских в очередной раз уличили в нежелании отказываться от русского языка во время общения с фанатами за границей. Инцидент повторился на недавнем концерте, где певица не только вела программу на русском, но и позволила себе укорить аудиторию.
Вас может заинтересовать:
- "Нужно запоминать": Lida Lee призналась, в чем секрет ее отношений с Салемом
- "Мама Уэнздей" Кетрин Зета-Джонс показала яркую вышиванку
- Уничтожить: Тарас Тополя угрожает журналистке за опубликованное интервью
О персоне: Вячеслав Довженко
Вячеслав Довженко - украинский актер театра и кино. Лауреат премии "Золотая дзига" в категории за лучшую мужскую роль, сообщает Википедия. С 2011 года служит в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Известные киноработы: "Молитва о гетмане Мазепе", "Киборги", "Другой Франко", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" и пр.
