"Советская привычка": Довженко высказался про свои отношения с разницей в 20 лет

Актер счастлив с молодой невестой.

Вы узнаете:

Почему невеста Вячеслава Довженко закрыла страницы в соцсетях

Что об этом думает актер

Невеста известного актера Вячеслава Довженко решила оградить себя от внимания публики. В комментарии OBOZ.ua пара высказала свое мнение о повышенном внимании, которое привлекает их пара благодаря большой разнице в возрасте.

Партнерша знаменитости, художник по костюмам Светлана, заявила, что захотела ограничить доступ к своей странице, потому что не хочет выставлять свою жизнь напоказ большой аудитории.

"Нет... Не хочу больше этой публичности", — высказалась девушка.

Тем временем Вячеслав отреагировал на вопрос о внимании публики с определенным напряжением. Актер считает, что украинское общество сохранило в себе определенные "советские" привычки, одна из которых — повышенный интерес к личной жизни окружающих.

"И правильно сделала. Потому что нельзя жить колхозом. Вы же понимаете: когда возникают отношения, это очень частная, очень закрытая территория. И у нас есть хорошая украинская традиция — строить заборы. Не потому что мы жадные или закрытые, а чтобы иметь возможность жить своим небольшим, отдельным семейным кругом. Потому что нельзя жить колхозом! Это советская привычка, и она, откровенно говоря, очень вредна", — заявил Довженко.

Возлюбленную популярного актера Вячеслава Довженко зовут Светлана, она младше артиста на 20 лет и работает художником по костюмам. Пара была знакома давно, однако судьбоносная встреча произошла спустя годы в стенах театра уже во время полномасштабной войны, когда оба были свободны от предыдущих отношений. После трех лет отношений актер сделал возлюбленной предложение.

О персоне: Вячеслав Довженко Вячеслав Довженко - украинский актер театра и кино. Лауреат премии "Золотая дзига" в категории за лучшую мужскую роль, сообщает Википедия. С 2011 года служит в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Известные киноработы: "Молитва о гетмане Мазепе", "Киборги", "Другой Франко", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" и пр.

