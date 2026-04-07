Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Военный сбор будет и после войны: Рада определила, сколько лет еще платить

Руслана Заклинская
7 апреля 2026, 20:09
По расчетам Министерства финансов, сохранение действующих ставок позволит дополнительно привлекать около 140 млрд гривен в год.
Военный сбор будет и после войны: Рада определила, сколько лет еще платить
Верховная Рада продлила действие военного сбора на 3 года после окончания войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Главное:

  • Рада приняла законопроект №15110
  • Военный сбор будут платить в течение трех лет после окончания войны
  • Минфин прогнозирует более 140 млрд грн дохода ежегодно для бюджета

Верховная Рада приняла законопроект №15110, который предусматривает продление уплаты военного сбора после завершения или отмены военного положения. Об этом стало известно на заседании парламента.

Согласно принятому документу, действующие ставки налога будут действовать в течение трех лет после окончания войны. За решение проголосовали 257 депутатов.

Закон зафиксировал текущие уровни налогообложения, которые останутся неизменными в послевоенный период:

  • Для физических лиц ставка составит 5% (однако для военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны сохранена льготная ставка — 1,5%).
  • Для ФЛП 1-й, 2-й и 4-й групп налог составит 10% от размера минимальной заработной платы.
  • Для плательщиков единого налога 3-й группы (ФЛП и юрлица) — 1% от дохода.

Куда пойдут деньги

Министр финансов Сергей Марченко во время выступления в Раде подчеркнул, что эти меры позволят привлекать в бюджет более 140 млрд гривен ежегодно. По оценкам правительства, эти средства станут финансовым фундаментом для восстановления страны.

Как сообщал Главред, 10 марта Верховная Рада не проголосовала за законопроект, который должен был ввести автоматический обмен информацией о доходах через цифровые платформы, в частности сервисы Bolt, Booking, Glovo, OLX и другие. Документ не набрал необходимого количества голосов

Также президент Владимир Зеленский поручил первому заместителю председателя фракции "Слуга народа" Андрею Мотовиловцу подготовить план работы парламента на случай, если война продлится еще три года. Мотовиловец уже работает над документом.

Кроме того, 25 марта Верховная Рада приняла закон №13155, который освобождает владельцев поврежденного или разрушенного жилья от оплаты услуг по управлению многоквартирным домом. За решение проголосовали 308 депутатов.

Об источнике: Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины (ВРУ) — единственный законодательный орган государственной власти Украины, имеющий коллегиальную структуру и состоящий из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Верховная Рада налоги военный сбор новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять