Военный сбор будет и после войны: Рада определила, сколько лет еще платить

По расчетам Министерства финансов, сохранение действующих ставок позволит дополнительно привлекать около 140 млрд гривен в год.

Верховная Рада продлила действие военного сбора на 3 года после окончания войны

Главное:

Рада приняла законопроект №15110

Военный сбор будут платить в течение трех лет после окончания войны

Минфин прогнозирует более 140 млрд грн дохода ежегодно для бюджета

Верховная Рада приняла законопроект №15110, который предусматривает продление уплаты военного сбора после завершения или отмены военного положения. Об этом стало известно на заседании парламента.

Согласно принятому документу, действующие ставки налога будут действовать в течение трех лет после окончания войны. За решение проголосовали 257 депутатов.

Закон зафиксировал текущие уровни налогообложения, которые останутся неизменными в послевоенный период:

Для физических лиц ставка составит 5% (однако для военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны сохранена льготная ставка — 1,5%).

ставка составит 5% (однако для военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны сохранена льготная ставка — 1,5%). Для ФЛП 1-й, 2-й и 4-й групп налог составит 10% от размера минимальной заработной платы.

налог составит 10% от размера минимальной заработной платы. Для плательщиков единого налога 3-й группы (ФЛП и юрлица) — 1% от дохода.

Куда пойдут деньги

Министр финансов Сергей Марченко во время выступления в Раде подчеркнул, что эти меры позволят привлекать в бюджет более 140 млрд гривен ежегодно. По оценкам правительства, эти средства станут финансовым фундаментом для восстановления страны.

Как сообщал Главред, 10 марта Верховная Рада не проголосовала за законопроект, который должен был ввести автоматический обмен информацией о доходах через цифровые платформы, в частности сервисы Bolt, Booking, Glovo, OLX и другие. Документ не набрал необходимого количества голосов

Также президент Владимир Зеленский поручил первому заместителю председателя фракции "Слуга народа" Андрею Мотовиловцу подготовить план работы парламента на случай, если война продлится еще три года. Мотовиловец уже работает над документом.

Кроме того, 25 марта Верховная Рада приняла закон №13155, который освобождает владельцев поврежденного или разрушенного жилья от оплаты услуг по управлению многоквартирным домом. За решение проголосовали 308 депутатов.

