Не только "до свидания": как правильно и красиво прощаться на украинском

Вы узнаете:
- Почему стоит отказаться от слова "пока"
- Каковы универсальные варианты прощания
- Как попрощаться тепло
В повседневном общении многие украинцы до сих пор употребляют слово "пока", хотя оно не является украинским и пришло из русского языка. Зато в украинском немало красивых и уместных вариантов прощания - от официальных до дружеских.
Главред узнал, как красиво прощаются на украинском.
Почему стоит вычеркнуть "пока"
Слово "пока" – это заимствование из русского языка. В украинском оно выглядит чужеродным. Использование удельных соответствий не только делает речь более чистой, но и придает ему особую эмоциональную окраску.
Какие простые и универсальные варианты прощания
Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем TikTok напомнила, что украинский язык имеет богатый арсенал вариантов для завершения разговора. Самые распространенные варианты, которые подойдут почти в любой ситуации:
- "до побачення" (пишеться окремо);
- "до зустрічі";
- "на все добре";
- "всього найкращого" або "всього найліпшого".
Эти фразы универсальны и уместны как в формальном, так и в повседневном общении.
Смотрите видео о том, как правильно прощаться:
Как попрощаться тепло
Одним из самых красивых вариантов прощания есть слово "щасти" . Это короткое, но очень глубокое прощание, одновременно пожелание удачи и добра:
- "щасти";
- "хай щастить";
- "щасливо";
- "щасливої дороги".
Такие изречения придают эмоциональности и доброжелательности разговору.
Как попрощаться вечером или перед сном
В вечернее время уместно использовать "спокойной ночи" и "доброй ночи". Эти варианты подчеркивают заботу и вежливость в общении.
Использование украинских форм прощания – это не только о языковой грамотности, но и о культуре общения. Родные слова помогают звучать естественно.
Вас также может заинтересовать:
- Без этой закуски не обходится Пасха: что такое "сверкающие" - знают далеко не все
- Совершенно не "високосный": как на украинском правильно называть год с 366 днями
- У украинцев есть феномен, который трудно объяснить: историк раскрыл нюанс
Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичных выступлений. Имеет многолетний опыт работы в области озвучки — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных фильмах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике языка, сценического произношения, управления голосом и коммуникации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред