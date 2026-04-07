Не только "до свидания": как правильно и красиво прощаться на украинском

Украинский язык предлагает множество вариантов прощания на любой случай жизни.

https://glavred.info/culture/ne-tolko-do-svidaniya-kak-pravilno-i-krasivo-proshchatsya-na-ukrainskom-10755026.html Ссылка скопирована

Как красиво попрощаться по-украински

В повседневном общении многие украинцы до сих пор употребляют слово "пока", хотя оно не является украинским и пришло из русского языка. Зато в украинском немало красивых и уместных вариантов прощания - от официальных до дружеских.

Главред узнал, как красиво прощаются на украинском.

видео дня

Почему стоит вычеркнуть "пока"

Слово "пока" – это заимствование из русского языка. В украинском оно выглядит чужеродным. Использование удельных соответствий не только делает речь более чистой, но и придает ему особую эмоциональную окраску.

Какие простые и универсальные варианты прощания

Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем TikTok напомнила, что украинский язык имеет богатый арсенал вариантов для завершения разговора. Самые распространенные варианты, которые подойдут почти в любой ситуации:

"до побачення" (пишеться окремо);

"до зустрічі";

"на все добре";

"всього найкращого" або "всього найліпшого".

Эти фразы универсальны и уместны как в формальном, так и в повседневном общении.

Смотрите видео о том, как правильно прощаться:

Как попрощаться тепло

Одним из самых красивых вариантов прощания есть слово "щасти" . Это короткое, но очень глубокое прощание, одновременно пожелание удачи и добра:

"щасти";

"хай щастить";

"щасливо";

"щасливої дороги".

Такие изречения придают эмоциональности и доброжелательности разговору.

Как попрощаться вечером или перед сном

В вечернее время уместно использовать "спокойной ночи" и "доброй ночи". Эти варианты подчеркивают заботу и вежливость в общении.

Использование украинских форм прощания – это не только о языковой грамотности, но и о культуре общения. Родные слова помогают звучать естественно.

Вас также может заинтересовать:

Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичных выступлений. Имеет многолетний опыт работы в области озвучки — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных фильмах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике языка, сценического произношения, управления голосом и коммуникации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред