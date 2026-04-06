Совсем не "високосный": как на украинском правильно называть год с 366 днями

Каждые четыре года в нашем календаре появляется "лишний" день — 29 февраля. Такой год привыкли называть "високосным", однако это слово является заимствованием.
Главред выяснил, как же правильно называть "високосный год".
Когда наступает "високосный год"
Високосный год — это год, в котором не 365, а 366 дней, поскольку к февралю добавляется еще один день — 29-е число. Такая система нужна для того, чтобы календарь соответствовал реальному времени вращения Земли вокруг Солнца.
Дело в том, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца не ровно за 365 дней, а примерно за 365 дней и еще около шести часов. Каждый год эти дополнительные часы накапливаются и примерно за четыре года образуется еще одна полная сутки. Именно ее и добавляют в календарь, чтобы избежать смещения времен года.
Если бы этого не делали, то со временем календарь начал бы отставать от природных циклов. Зима, весна, лето и осень постепенно сдвигались бы, и уже через несколько веков даты не соответствовали бы реальной погоде.
Сама идея високосного года возникла еще во времена римского правителя Юлия Цезаря, а позже была усовершенствована при папе Григории XIII, когда появился современный календарь.
Как на украинском языке называется "високосний рік"
Журналист и языковой активист Рами Аль Шайер в своем TikTok рассказал, что термин "високосний" является заимствованием, которое не присуще украинскому языку. Вместо этого правильное и исторически обоснованное название года, насчитывающего 366 дней, — переступний рік.
Какое народное название у "високосного года"
Помимо официального "високосного", существует еще одно колоритное название — год Касяна. Оно происходит от дня святого Касяна (Касияна), которого по старому стилю чествовали именно 29 февраля.
В народных легендах Касян предстает мрачным и злым святым, чем и объясняется шлейф суеверий вокруг високосного года. Ведь в этот год не рекомендуется начинать важные дела: строить дом, менять работу, а также жениться и устраивать свадьбу.
О личности: Рами Аль Шайер
Рами Айманович Аль Шайер — украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ". Популяризатор украинского языка.
Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.
Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.
