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Почему не стоит жениться в високосном 2024 году: что можно и нельзя делать

Руслана Заклинская
24 декабря 2023, 03:42
Существует давнее поверье, что свадьба, заключенная в високосный год, будет несчастливой. Это поверье имеет глубокие корни и связано с особенностями календаря.
Почему не стоит жениться в високосном 2024 году: что можно и нельзя делать
Стоит ли жениться в високосный год / Коллаж: Главред, фото : pixabay.com

Високосный год - это год, который имеет 366 дней, а не 365. Это происходит потому, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней и 6 часов. За четыре года эти шесть часов накапливаются в целые сутки, поэтому в феврале високосного года - 29 дней.

В древности люди не понимали этой особенности календаря и считали, что високосный год - это что-то необычное и даже ненормальное. Они верили, что в этот год нарушается естественный порядок вещей, что может привести к несчастьям.

Отсюда и поверье, что свадьба, заключенная в високосный год, будет несчастливой. Люди верили, что такой брак не будет благословлен Богом и что молодые супруги будут жить в бедности, расстройствах и несчастьях.

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Почему нельзя жениться в високосный год

Вера в то, что нельзя жениться в високосный год, существует во многих культурах мира. В Украине эта традиция связана с древними славянскими верованиями.

По поверьям, високосный год является неблагоприятным для брака, поскольку он считается годом хаоса и непредсказуемости. В этот год могут происходить природные катаклизмы, болезни, а также несчастья в семье.

Что будет, если женится в високосный год

По поверьям, брак, заключенный в високосный год, будет несчастливым. Двое молодоженов могут часто ссориться, болеть, расстаться или даже умереть. Также считается, что если женщина выйдет замуж в високосный год, она будет вдовой.

По поверью, если жениться на високосный год, то молодые супруги могут столкнуться с такими проблемами:

  • Бедность. Считается, что брак, заключенный в високосный год, не будет удачным с финансовой точки зрения. Молодожены могут жить в бедности и не иметь возможности обеспечить себя и своих детей.
  • Расставание. Еще одна распространенная примета говорит о том, что брак, заключенный в високосный год, будет недолгим. Молодожены могут развестись в течение первых трех лет брака.
  • Измены. Считается, что брак, заключенный в високосный год, будет недоверчивым. Один из партнеров может предать другого.
  • Смерть. Самая страшная примета говорит о том, что брак, заключенный в високосный год, может привести к смерти одного из партнеров.

Можно ли выходить замуж в високосный год 2024 года

Ответ на этот вопрос зависит от того, верите ли вы в эти поверья. Если вы не суеверный человек, то можете смело выходить замуж в високосный год 2024 года. Однако если вы верите в то, что високосный год является годом несчастий, то лучше подождать до следующего года. Ведь существует поверье, что женщина, которая выйдет замуж в високосный год станет вдовой.

Почему нельзя жениться в високосный год

По поверьям, високосный год является неблагоприятным для брака, поскольку он считается годом хаоса и непредсказуемости. В этот год могут происходить природные катаклизмы, болезни, а также несчастья в семье.

Также считается, что брак, заключенный в високосный год, будет несчастливым. Мужчина и женщина могут часто ссориться, изменять друг другу, а также расстаться.

Можно ли выходить замуж в високосный год 2024 года

2024 год високосный, поэтому, согласно традиции, нельзя выходить замуж в этот год. Однако, если вы все же решили пожениться в високосный год, стоит подумать об этом.

Конечно, вы можете не верить в предрассудки, и тогда ваш брак непременно будет счастливым. Однако, если вы все-таки переживаете за свое будущее, то лучше отложить свадьбу на другой год.

Что не рекомендуется делать в високосный год

Кроме того, что нельзя жениться в високосный год, существует также другие запреты, которые, согласно традиции, не стоит нарушать.

  1. Нельзя начинать новые дела, поскольку они могут закончиться неудачей.

  2. Нельзя переезжать на новое место жительства, потому что это может привести к проблемам.
  3. Нельзя покупать новую недвижимость - она может стать проблемой.
  4. Нельзя начинать ремонт, поскольку он может затянуться или закончиться неудачей.
  5. Нельзя сажать деревья, ведь они могут не прижиться.

Почему в високосный год считается плохим

Причины того, почему високосный год считается плохим, связаны с особенностями календаря и с древними поверьями, но на самом деле это лишь убеждение, не имеющее научного подтверждения. Он не является объективным фактором влияния на жизнь человека.

Как уже было сказано, високосный год - это год, который имеет 366 дней. Этот год является неравным, а неравенство считается чем-то ненормальным и даже опасным.

В древности люди верили, что нарушение естественного порядка вещей может привести к несчастьям. Поэтому они считали, что високосный год - это год, приносящий несчастье.

Также считается, что високосный год - это год Божьего суда. В этом году люди должны покаяться в своих грехах, чтобы избежать наказания.

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