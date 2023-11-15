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В каком цвете отмечать 2024 год, чтобы стать счастливой и уберечься от беды

Елизавета Бельмас
15 ноября 2023, 20:17обновлено 15 ноября, 20:53
Новый 2024 год будет годом Зеленого Деревянного Дракона. Главред расскажет, в чем необходимо встречать наступающий новый период жизни.
В каком цвете отмечать 2024 год
В каком цвете отмечать 2024 год / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок, инстаграм photo_sabira

Совсем скоро, менее, чем через два месяца, украинцы будут отмечать праздник Нового года. Уже сейчас прекрасная половина человечества начинает готовиться к празднику и продумывать не только праздничный стол, но и свой образ.

Наступающий 2024 год, согласно Китайскому гороскопу, пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона. Это существо почитают в Китае и считают, что оно может принести большое счастье. Стилисты и астрологи рассказали, в каком цвете отмечать 2024 год.

В каком цвете встречать новый год 2024

Согласно словам стилиста, для встречи високосного 2024 года Зеленого дракона лучше выбират такие цвета:

видео дня
  • зеленый
  • золотистый
  • серебристый
  • красный
  • белый

Также, не менее важно, чтобы в наряде присутствовали стразы, паетки, камни и всё, что ярко и празднично светится.

В каком цвете нельзя встречать 2024 год

А вот запрещенными оттенками для празднования Нового года, чтобы не навлекат неприятности, астрологи назвали цвет "горького шоколада", темный желтый, синий и черный. Дело в том, что эти цвета символизируют покой, а символ года, в свою очередь - активность и внимание. Выбирая наряд запрещенного света, не стоит надеяться на удачу и радость в новом году.

Смотрите видео о том, в чем лучше встречать новый год:

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