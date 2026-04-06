У украинцев есть феномен, который трудно объяснить: историк раскрыл нюанс

Украинцев часто называют нацией сопротивления, но мало кто задумывается, откуда берется эта черта. Оказывается, причина может крыться не только в истории или культуре, а значительно глубже — в самой географии страны. Об этом рассказал украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в интервью для YouTube-канала "Крапівний", объяснив феномен украинского характера с неожиданной стороны.
Почему украинцы — нация сопротивления
По словам историка, главный фактор, сформировавший украинцев, — это не события прошлого, а условия, в которых они жили веками.
"Почему украинцы — это нация сопротивления и непокорности? Вот все, что можно сказать о наших характерах — это география. На самом деле это даже не история", — сказал Александр Алфёров.
Украина расположена в зоне, которая исторически была сложной для выживания и управления. Именно это заставляло людей адаптироваться, бороться и становиться сильнее.
Днепр как природный вызов
Одним из ключевых факторов, повлиявших на формирование украинцев, является река Днепр — огромное природное препятствие.
"Нас разделяет Днепр, большая речная артерия, водная, километр воды. Как же людям тысячу лет назад, например, без телефонов, без мостов, контролировать этот один берег и другой?" — пояснил историк.
Фактически, территория Украины была разделена природой, что затрудняло управление, коммуникацию и развитие государственности.
География, которая не прощает слабости
Историк подчеркивает, что Украина объединяет сразу несколько природных зон, которые сами по себе сложны для жизни.
"Мы покорили три географические пояса – лес, лесостепь и степь", – отметил он.
Эти территории имеют разные климатические и природные условия, что требовало от людей постоянной адаптации. К этому добавляется еще и открытое расположение страны, которое делало ее уязвимой для нападений.
"Мы живем в невероятно неблагоприятном географическом положении", — подчеркнул Алферов.
Феномен украинцев: сила через трудности
Несмотря на все вызовы, именно эти условия, по словам историка, и сформировали уникальный характер украинцев.
"Но эта география сделала из нас людей, которые стремятся жить и покорять", — резюмировал он.
О личности: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.
