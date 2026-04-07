Одним поливом – защита клубники от вредителей и корневых гнили.

https://glavred.info/sad-ogorod/odnim-polivom-zahist-polunici-vid-shkidnikiv-i-korenevih-gniley-10755014.html Ссылка скопирована

Как обработать клубнику от майских жуков

О чем вы узнаете:

Когда лучше проводить весеннюю обработку клубники

Какие препараты эффективны против вредителей и корневых гнили

Как правильно поливать растения, чтобы спасти урожай

Весеннее пробуждение сада – это не только время для подкормки культур, но и период активизации вредителей. Наибольшую угрозу для клубники представляют личинки майского жука, подгрызающие корни, и корневые гнили, развивающиеся во влажной почве. Чтобы не потерять урожай, садоводы советуют провести комплексную обработку в начале апреля. Главред расскажет поподробнее.

Подпишитесь на нашканал в WhatsApp , чтобы первыми узнавать главные новости. видео дня

Когда стоит обработать клубнику

Эффективность процедуры зависит от правильного времени ее проведения. Полив нужно сделать как можно раньше, как только земля достаточно прогреется. Это важно не только для спасения корневой системы, но и безопасности будущих ягод. На канале " Наша дача!" рассказывают:

Этот полив нужно проводить как можно раньше начала плодоношения. Препараты имеют определенный период ожидания, и чем раньше мы производим обработку, тем меньше их следов останется на растениях во время созревания.

Какие препараты спасают клубнику от вредителей и болезней

Для борьбы с вредителями и болезнями применяется баковая смесь, объединяющая два типа средств.

От личинок майского жука лучше всего подходит "Антихрущ". В его отсутствие можно использовать "Актару", "Амплиго" или "Кораген".

Как защитить клубнику от хрущей / Инфографика: Главред

Для защиты от грибковых инфекций к раствору добавляют фунгициды: "Энергодар", "Скор" или "Магникур Энерджи".

Видео о том, как защитить клубнику от майских жуков и корневых гнилей, можно просмотреть здесь:

Как правильно поливать клубнику, чтобы спасти корни

Полив должен добраться непосредственно к корням.

Поливать нужно по 300–400 миллилитров под каждый кустик. Очень важно, чтобы раствор достиг корней, поэтому лучше использовать воронку или чайник, направляя струю в поливные лунки, отмечают в видео.

При работе необходимо соблюдать правила безопасности и использовать средства индивидуальной защиты. Если кусты клубники выглядят ослабленными или обладают тусклыми листьями, такая обработка станет настоящим спасением, поможет растению быстро восстановиться и сформировать мощный урожай.

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!" На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведет канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", – написал он в своем профиле.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред