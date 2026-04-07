Что посадить в апреле: семь цветов, которые превратят сад в яркую сказку

Садоводы рассказали, какие цветы привлекают пчёл и украшают клумбу всё лето.

Названы лучшие цветы для посадки в апреле

Вы узнаете:

Какие цветы быстро всходят и цветут все лето

Что можно сажать в апреле

Апрель — идеальный месяц для посадки семян. В это время можно высаживать выносливые однолетние растения, которые быстро зацветут и не потребуют особого ухода. Главред разобрался, какие цветы можно посеять в открытый грунт или на рассаду в апреле.

Садовод Сара Рейвен рассказала изданию Country Living, что предпочитает высаживать выносливые однолетние растения в лотки для рассады, заполненные компостом без торфа. Далее лотки нужно разместить в хорошо освещенном месте. По ее словам, приложив немного усилий во втрой месяц весны, вы будете вознаграждены долгим периодом буйства красок на своих клумбах.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Какой цветок лучше всего сажать в апреле

Космея, или Космос.

Легкие, воздушные и бесконечно элегантные космеи — неизменный летний фаворит многих садоводов.

Лучше всего начинать выращивание этих цветов в помещении или на освещенном подоконнике, но после прогрева почвы их можно высадить в открытый грунт. В результате они будут радовать вас нежными цветами в течение нескольких месяцев.

Василек.

Васильки — классический элемент деревенского сада, привносящий яркие краски и создающий расслабляющую атмосферу.

Такие цветы можно сеять прямо в клумбы или горшки, и они порадуют садоводов обилием ярких красок в начале лета.

Васильки идеально подходят для заполнения пробелов в клумбах и очень нравятся насекомым-опылителям.

Подсолнухи.

Немногие цветы производят такое сильное впечатление, как подсолнухи. Это одни из самых простых и благодарных однолетних растений для посева в апреле.

Для горшков выбирайте карликовые сорта, а для бордюров — более высокие.

Высевайте семена непосредственно в открытый грунт, когда почва прогреется.

Циннии.

Если вам нужны яркие цвета на клумбе, то циннии — отличный выбор. Они цветут месяцами, не требуя особого ухода.

Садоводы советуют начинать выращивать рассаду в помещении в апреле, а высаживать открытый грунт, когда температура воздуха поднимется.

Душистый горошек.

Ароматный и романтичный душистый горошек — неотъемлемая часть весеннего сада.

Эти цветы любят солнечное место и нуждаются в опоре, а регулярный сбор цветков способствует их обильному цветению.

Церинта большая "Пурпурная".

Если вы хотите чего-то необычного, обратите внимание на цветок церинта.

Среди замечательных сортов можно отметить Церинту большую "Пурпурную" (Cerinthe major 'Purpurascens') с ее похожими на креветок темно-пурпурно-синими цветами.

Растение прекрасно подходит для бордюров или контейнеров и хорошо растет на большинстве почв на солнечном месте. Садоводы советуют дать растениям немного размножиться семенами, прежде чем обрезать.

Опытные садоводы составили список культур, о посадке которых чаще всего жалеют.

Если у вас очень тенистый сад, это не значит, что он не может быть красивым и ярким благодаря цветущим растениям. На самом деле есть очень много выносливых многолетников, которые прекрасно себя чувствуют в тени.

О ресурсе: Country Living Country Living — это популярное американское лайфстайл-издание о доме, саде и загородной жизни. Было основано в 1978 году Hearst Corporation. Штаб-квартира расположена в США (Бирмингем, Алабама), пишет Википедия. Издание публикует материалы на аткие темы: дом и интерьер;

садоводство;

рецепты и еда;

рукоделие;

сельский и "медленный" образ жизни. Контент ориентирован на широкую аудиторию (особенно семейную и женскую). Продвигает концепцию "спокойной, осознанной жизни" и уюта.

