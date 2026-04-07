Что посадить в апреле: семь цветов, которые превратят сад в яркую сказку

Вы узнаете:
- Какие цветы быстро всходят и цветут все лето
- Что можно сажать в апреле
Апрель — идеальный месяц для посадки семян. В это время можно высаживать выносливые однолетние растения, которые быстро зацветут и не потребуют особого ухода. Главред разобрался, какие цветы можно посеять в открытый грунт или на рассаду в апреле.
Садовод Сара Рейвен рассказала изданию Country Living, что предпочитает высаживать выносливые однолетние растения в лотки для рассады, заполненные компостом без торфа. Далее лотки нужно разместить в хорошо освещенном месте. По ее словам, приложив немного усилий во втрой месяц весны, вы будете вознаграждены долгим периодом буйства красок на своих клумбах.
Какой цветок лучше всего сажать в апреле
Космея, или Космос.
Легкие, воздушные и бесконечно элегантные космеи — неизменный летний фаворит многих садоводов.
Лучше всего начинать выращивание этих цветов в помещении или на освещенном подоконнике, но после прогрева почвы их можно высадить в открытый грунт. В результате они будут радовать вас нежными цветами в течение нескольких месяцев.
Василек.
Васильки — классический элемент деревенского сада, привносящий яркие краски и создающий расслабляющую атмосферу.
Такие цветы можно сеять прямо в клумбы или горшки, и они порадуют садоводов обилием ярких красок в начале лета.
Васильки идеально подходят для заполнения пробелов в клумбах и очень нравятся насекомым-опылителям.
Подсолнухи.
Немногие цветы производят такое сильное впечатление, как подсолнухи. Это одни из самых простых и благодарных однолетних растений для посева в апреле.
Для горшков выбирайте карликовые сорта, а для бордюров — более высокие.
Высевайте семена непосредственно в открытый грунт, когда почва прогреется.
Циннии.
Если вам нужны яркие цвета на клумбе, то циннии — отличный выбор. Они цветут месяцами, не требуя особого ухода.
Садоводы советуют начинать выращивать рассаду в помещении в апреле, а высаживать открытый грунт, когда температура воздуха поднимется.
Душистый горошек.
Ароматный и романтичный душистый горошек — неотъемлемая часть весеннего сада.
Эти цветы любят солнечное место и нуждаются в опоре, а регулярный сбор цветков способствует их обильному цветению.
Церинта большая "Пурпурная".
Если вы хотите чего-то необычного, обратите внимание на цветок церинта.
Среди замечательных сортов можно отметить Церинту большую "Пурпурную" (Cerinthe major 'Purpurascens') с ее похожими на креветок темно-пурпурно-синими цветами.
Растение прекрасно подходит для бордюров или контейнеров и хорошо растет на большинстве почв на солнечном месте. Садоводы советуют дать растениям немного размножиться семенами, прежде чем обрезать.
Опытные садоводы составили список культур, о посадке которых чаще всего жалеют.
На самом деле есть очень много выносливых многолетников, которые прекрасно себя чувствуют в тени.
Смотрите видео - Какие цветы лучше растут в тени:
Вам также может быть интересно:
- Как понять, что почва в саду "умирает": пять тревожных сигналов
- Популярные цветы могут отравить: какие растения наиболее токсичны для собак
- Рассада взойдет за сутки: простой способ вырастить крепкий перец
О ресурсе: Country Living
Country Living — это популярное американское лайфстайл-издание о доме, саде и загородной жизни.
Было основано в 1978 году Hearst Corporation. Штаб-квартира расположена в США (Бирмингем, Алабама), пишет Википедия.
Издание публикует материалы на аткие темы:
- дом и интерьер;
- садоводство;
- рецепты и еда;
- рукоделие;
- сельский и "медленный" образ жизни.
Контент ориентирован на широкую аудиторию (особенно семейную и женскую). Продвигает концепцию "спокойной, осознанной жизни" и уюта.
