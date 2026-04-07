Что посадить в апреле: семь цветов, которые превратят сад в яркую сказку

Анна Ярославская
7 апреля 2026, 10:32
Садоводы рассказали, какие цветы привлекают пчёл и украшают клумбу всё лето.
Названы лучшие цветы для посадки в апреле

Апрель — идеальный месяц для посадки семян. В это время можно высаживать выносливые однолетние растения, которые быстро зацветут и не потребуют особого ухода. Главред разобрался, какие цветы можно посеять в открытый грунт или на рассаду в апреле.

Садовод Сара Рейвен рассказала изданию Country Living, что предпочитает высаживать выносливые однолетние растения в лотки для рассады, заполненные компостом без торфа. Далее лотки нужно разместить в хорошо освещенном месте. По ее словам, приложив немного усилий во втрой месяц весны, вы будете вознаграждены долгим периодом буйства красок на своих клумбах.

Календарь цветения
Календарь цветения

Какой цветок лучше всего сажать в апреле

Космея, или Космос.

Легкие, воздушные и бесконечно элегантные космеи — неизменный летний фаворит многих садоводов.

Лучше всего начинать выращивание этих цветов в помещении или на освещенном подоконнике, но после прогрева почвы их можно высадить в открытый грунт. В результате они будут радовать вас нежными цветами в течение нескольких месяцев.

Василек.

Васильки — классический элемент деревенского сада, привносящий яркие краски и создающий расслабляющую атмосферу.

Такие цветы можно сеять прямо в клумбы или горшки, и они порадуют садоводов обилием ярких красок в начале лета.

Васильки идеально подходят для заполнения пробелов в клумбах и очень нравятся насекомым-опылителям.

Подсолнухи.

Немногие цветы производят такое сильное впечатление, как подсолнухи. Это одни из самых простых и благодарных однолетних растений для посева в апреле.

Для горшков выбирайте карликовые сорта, а для бордюров — более высокие.

Высевайте семена непосредственно в открытый грунт, когда почва прогреется.

Циннии.

Если вам нужны яркие цвета на клумбе, то циннии — отличный выбор. Они цветут месяцами, не требуя особого ухода.

Садоводы советуют начинать выращивать рассаду в помещении в апреле, а высаживать открытый грунт, когда температура воздуха поднимется.

Душистый горошек.

Ароматный и романтичный душистый горошек — неотъемлемая часть весеннего сада.

Эти цветы любят солнечное место и нуждаются в опоре, а регулярный сбор цветков способствует их обильному цветению.

Церинта большая "Пурпурная".

Если вы хотите чего-то необычного, обратите внимание на цветок церинта.

Среди замечательных сортов можно отметить Церинту большую "Пурпурную" (Cerinthe major 'Purpurascens') с ее похожими на креветок темно-пурпурно-синими цветами.

Растение прекрасно подходит для бордюров или контейнеров и хорошо растет на большинстве почв на солнечном месте. Садоводы советуют дать растениям немного размножиться семенами, прежде чем обрезать.

Как писал Главред, иногда желание украсить участок оборачивается неожиданными проблемами: одни растения быстро разрастаются и "захватывают" территорию, другие требуют слишком сложного ухода, а третьи и вовсе оказываются капризными и плохо приживаются. Опытные садоводы составили список культур, о посадке которых чаще всего жалеют.

Если у вас очень тенистый сад, это не значит, что он не может быть красивым и ярким благодаря цветущим растениям. На самом деле есть очень много выносливых многолетников, которые прекрасно себя чувствуют в тени.

О ресурсе: Country Living

Country Living — это популярное американское лайфстайл-издание о доме, саде и загородной жизни.

Было основано в 1978 году Hearst Corporation. Штаб-квартира расположена в США (Бирмингем, Алабама), пишет Википедия.

Издание публикует материалы на аткие темы:

  • дом и интерьер;
  • садоводство;
  • рецепты и еда;
  • рукоделие;
  • сельский и "медленный" образ жизни.

Контент ориентирован на широкую аудиторию (особенно семейную и женскую). Продвигает концепцию "спокойной, осознанной жизни" и уюта.

