Соглашение "уже завтра", или…: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

Американский президент предупредил о возможных ударах по энергетике и инфраструктуре, если переговоры с Ираном закончатся провалом.

Кратко:

Трамп надеется на заключение соглашения с Ираном уже завтра

Переговоры между США и Ираном продолжаются в режиме реального времени

Комментарий появился после публикации президента в Truth Social

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что мирное соглашение с Ираном может быть заключено уже в ближайшее время. Об этом сообщил журналист канала Fox News после разговора с американским лидером.

"Я думаю, на завтра есть хорошие шансы, они ведут переговоры прямо сейчас", — цитирует слова Трампа журналист. видео дня

Комментарий появился после публикации Трампа в социальной сети Truth Social, где он пригрозил Ирану ударами по энергетике.

Предупреждение о возможных ударах

В то же время президент США предупредил о возможных масштабных действиях в случае провала переговоров:

"Если Иран быстро не заключит соглашение, я рассматриваю возможность взорвать все и захватить нефть. Вы увидите удары по электростанциям и мостам по всей стране", – добавил Трамп.

Как долго продлится война с Ираном – мнение эксперта Пока неизвестно, как Тегеран отреагирует на эти заявления и состоится ли мирное урегулирование в указанные сроки. Политический аналитик и военнослужащий Виктор Андрусив считает, что война в Иране может длиться годами, а иногда даже десятилетиями. Самым важным вопросом, по его мнению, является масштаб конфликта. По оценке эксперта, глобальная фаза противостояния вряд ли продлится дольше одного–трех месяцев. При этом он не исключает, что даже если масштабные боевые действия завершатся через месяц, локальные столкновения и напряженность в регионе могут сохраняться еще долго.

Как сообщал Главред, по данным источников, президент США Дональд Трамп допускает завершение войны с Ираном даже без разблокирования Ормузского пролива.

Кроме того, американо-иранская война, которая с самого начала вызывала споры внутри США, получила новый импульс после инцидентов со двумя сбитыми американскими самолетами над территорией Ирана. События, произошедшие почти одновременно, поставили под сомнение предыдущие заверения американского руководства относительно полного контроля над ситуацией.

Напомним, что 1 апреля Трамп заявил, что война США против Ирана продлится еще две-три недели. Соединенным Штатам уже удалось сменить власть в стране, а также Тегеран не будет иметь ядерного оружия.

Об источнике: Fox News Fox News Channel — американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Канал позиционирует себя как нейтрально освещающий события. Однако канал придерживается консервативной ориентации, близкой к Республиканской партии США

