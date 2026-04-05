Зеленский прибыл в Сирию и встретился с президентом: о чем договорились

Украина активизирует дипломатическую деятельность на Ближнем Востоке и ищет новые форматы сотрудничества с Сирией.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-pribyl-v-siriyu-i-vstretilsya-s-prezidentom-o-chem-dogovorilis-10754486.html Ссылка скопирована

Зеленский провёл первые переговоры в Сирии / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Зеленский впервые посетил Сирию и встретился с Аш-Шараа

Переговоры касались безопасности, войны и сотрудничества

Обсудили продовольственную, энергетическую и инфраструктурную поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский совершил свой первый официальный визит в Сирию, где встретился с президентом страны Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщили два сирийских источника агентства Reuters.

По их данным, основными темами переговоров стали вопросы обороны и безопасности в контексте региональной войны.

видео дня

Зеленский подтвердил свой визит и отметил:

"Продолжаем нашу активную украинскую дипломатию ради реальной безопасности и экономического взаимодействия. Впереди важные встречи — подготовлено несколько содержательных форматов. Каждый народ, каждый регион заслуживают мирной жизни".

Стороны договорились о сотрудничестве

Президент добавил, что стороны договорились сотрудничать для повышения безопасности и развития своих обществ: "Обсудили ситуацию в регионе и перспективы ее изменения к лучшему. Обсудили и обстоятельства войны России против Украины, благодарен за поддержку. Есть большой интерес к обмену военным и безопасностным опытом. Спасибо за слова уважения к нашим людям".

Во время переговоров также обсуждали роль Украины как надежного поставщика продовольственной продукции и возможности усилить продовольственную безопасность в регионе.

Зеленский отметил: "Очень хорошо понимаем, какие энергетические и инфраструктурные вызовы стоят перед Сирией сейчас. Готовы работать вместе, чтобы возможности наших государств и народов увеличивались".

Как сообщал Главред, Саудовская Аравия ведет переговоры с Украиной о покупке дронов-перехватчиков для защиты от иранских беспилотников "Шахед" и возможной закупке систем радиоэлектронной борьбы. Потенциальная сделка оценивается в миллионы долларов.

Кроме того, Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. Документ является основой для дальнейших контрактов, сотрудничества в сфере технологий и инвестиций. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что Украина направила специалистов в страны Персидского залива для противодействия иранским беспилотникам. Прямой экспорт украинских беспилотников пока заблокирован на государственном уровне, хотя некоторые производители начали процедуру получения официальных разрешений.

Об источнике: Reuters Reuters — британское новостное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, работающих по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред