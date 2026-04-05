Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский прибыл в Сирию и встретился с президентом: о чем договорились

Руслан Иваненко
5 апреля 2026, 18:10обновлено 5 апреля, 19:54
Украина активизирует дипломатическую деятельность на Ближнем Востоке и ищет новые форматы сотрудничества с Сирией.
Зеленский провёл первые переговоры в Сирии / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Зеленский впервые посетил Сирию и встретился с Аш-Шараа
  • Переговоры касались безопасности, войны и сотрудничества
  • Обсудили продовольственную, энергетическую и инфраструктурную поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский совершил свой первый официальный визит в Сирию, где встретился с президентом страны Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщили два сирийских источника агентства Reuters.

По их данным, основными темами переговоров стали вопросы обороны и безопасности в контексте региональной войны.

видео дня

Зеленский подтвердил свой визит и отметил:

"Продолжаем нашу активную украинскую дипломатию ради реальной безопасности и экономического взаимодействия. Впереди важные встречи — подготовлено несколько содержательных форматов. Каждый народ, каждый регион заслуживают мирной жизни".

Стороны договорились о сотрудничестве

Президент добавил, что стороны договорились сотрудничать для повышения безопасности и развития своих обществ: "Обсудили ситуацию в регионе и перспективы ее изменения к лучшему. Обсудили и обстоятельства войны России против Украины, благодарен за поддержку. Есть большой интерес к обмену военным и безопасностным опытом. Спасибо за слова уважения к нашим людям".

Во время переговоров также обсуждали роль Украины как надежного поставщика продовольственной продукции и возможности усилить продовольственную безопасность в регионе.

Зеленский отметил: "Очень хорошо понимаем, какие энергетические и инфраструктурные вызовы стоят перед Сирией сейчас. Готовы работать вместе, чтобы возможности наших государств и народов увеличивались".

Помощь Украины Ближнему Востоку — последние новости

Как сообщал Главред, Саудовская Аравия ведет переговоры с Украиной о покупке дронов-перехватчиков для защиты от иранских беспилотников "Шахед" и возможной закупке систем радиоэлектронной борьбы. Потенциальная сделка оценивается в миллионы долларов.

Кроме того, Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. Документ является основой для дальнейших контрактов, сотрудничества в сфере технологий и инвестиций. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что Украина направила специалистов в страны Персидского залива для противодействия иранским беспилотникам. Прямой экспорт украинских беспилотников пока заблокирован на государственном уровне, хотя некоторые производители начали процедуру получения официальных разрешений.

Об источнике: Reuters

Reuters — британское новостное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, работающих по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сирия Владимир Зеленский новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:57Фронт
РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27Война
19:27Мир
Популярное

Ещё
Строгий кастинг и контроль самого КГБ: почему в СССР так жестко отбирали стюардесс

Последние новости

04:00

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять