Украина и Саудовская Аравия подписали важный документ - о чем договорились

Руслана Заклинская
27 марта 2026, 11:38
Президент заявил, что соглашение укрепляет международную роль Украины как донора в сфере безопасности.
Украина становится "донором в сфере безопасности" для Саудовской Аравии / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Ключевые моменты из заявления Зеленского:

  • Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве
  • Ожидаются контракты, технологическое сотрудничество и инвестиции
  • Украина готова делиться экспертизой

Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. Документ является основой для дальнейших контрактов, сотрудничества в сфере технологий и инвестиций. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Соглашение было подписано перед началом встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. По словам Зеленского, соглашение усиливает международную роль Украины как донора в сфере безопасности.

"Мы готовы делиться своим опытом и системой с Саудовской Аравией и сотрудничать для усиления защиты жизней... И у Саудовской Аравии есть то, в чем заинтересована Украина. Это сотрудничество может быть взаимовыгодным", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Украина уже пятый год борется против баллистических и дронных атак, подобных тем, которые сейчас наносит Иран в регионе Ближнего Востока и Персидского залива. По мнению главы государства, сотрудничество может быть взаимовыгодным.

Помимо оборонного аспекта, во время встречи обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, помощь России Ирану, а также вопросы топливных рынков и потенциальное сотрудничество в энергетике. Зеленский поблагодарил за проведенную встречу и подчеркнул стратегическое значение такого взаимодействия для Украины

Иран vs Израиль / Инфографика: Главред
Иран vs Израиль / Инфографика: Главред

Помощь Украины Ближнему Востоку - последние новости

Напомним, Украина направила специалистов в страны Персидского залива для противодействия иранским беспилотникам. Прямой экспорт украинских беспилотников пока заблокирован на государственном уровне, хотя некоторые производители начали процедуру получения официальных разрешений.

Президент Украины 17 марта сообщил, что украинские специалисты по противодействию иранским ударным дронам типа "Шахед" уже работают в странах Ближнего Востока и региона Персидского залива. Сейчас там находится 201 эксперт, еще 34 готовы к отправке.

Как сообщал Главред, Саудовская Аравия ведет переговоры с Украиной о покупке дронов-перехватчиков для защиты от иранских беспилотников "Шахед" и возможной закупке систем радиоэлектронной борьбы. Потенциальная сделка оценивается в миллионы долларов.

Об источнике: Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

