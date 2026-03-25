Ормузский пролив открыт, но не для всех: в Иране сделали заявление

Иран заявил, что "невраждебные" суда могут проходить через Ормузский пролив при условии предварительного согласования.

Ормузский пролив открыт, но не для всех

Иран открыл Ормузский пролив для "невраждебных" судов

Документ, подготовленный в Иране, направлен в ООН

Иран заявил, что "невраждебные" суда могут проходить через Ормузский пролив при условии согласования своих действий с иранскими властями. Об этом говорится в официальной ноте, направленной в Совет Безопасности ООН и Международную морскую организацию, сообщает Reuters.

Документ, подготовленный Министерством иностранных дел Ирана, был также направлен генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

"Невраждебные суда, включая принадлежащие другим государствам или связанные с ними, могут - при условии, что они не участвуют в актах агрессии против Ирана и не поддерживают их, а также полностью соблюдают объявленные правила безопасности и охраны - воспользоваться правом безопасного прохода через Ормузский пролив по согласованию с компетентными иранскими органами", - говорится в сообщении.

В документе также отмечается, что Тегеран уже "принял необходимые и пропорциональные меры, чтобы предотвратить использование Ормузского пролива агрессорами и их сторонниками для проведения враждебных операций против Ирана".

В то же время отмечается, что суда, оборудование и любые другие активы, принадлежащие США или Израилю, "а также другим участникам агрессии, не имеют права на мирный или невраждебный проход".

Напомним, как ранее сообщал Главред, 22 марта президент США Дональд Трамп обнародовал один из самых жестких ультиматумов за время эскалации вокруг Ормузского пролива, заявив, что Иран должен в течение 48 часов полностью восстановить безопасный проход судов. В случае невыполнения требования Вашингтон готов нанести удары по ключевым иранским электростанциям.

США могут начать наземную операцию по захвату иранского острова Харк, в связи с чем ускоренно перебрасывают силы на Ближний Восток. Об этом сообщают источники израильского издания The Jerusalem Post.

Между тем в европейских столицах растет беспокойство из-за эскалации противостояния между США и Ираном. Существуют опасения, что обострение ситуации может повлиять на позицию Дональда Трампа в отношении поддержки Украины. Как говорится в материале Politico, в ЕС не исключают, что Вашингтон может сократить помощь Киеву, если союзники не будут активнее участвовать в операциях на Ближнем Востоке.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

