Ормузский пролив открыт, но не для всех: в Иране сделали заявление

Виталий Кирсанов
25 марта 2026, 09:27
Иран заявил, что "невраждебные" суда могут проходить через Ормузский пролив при условии предварительного согласования.
Ормузский пролив открыт, но не для всех
Ормузский пролив открыт, но не для всех / коллаж: Главред, фото: Википедия, 1news.az

Кратко:

  • Иран открыл Ормузский пролив для "невраждебных" судов
  • Документ, подготовленный в Иране, направлен в ООН

Иран заявил, что "невраждебные" суда могут проходить через Ормузский пролив при условии согласования своих действий с иранскими властями. Об этом говорится в официальной ноте, направленной в Совет Безопасности ООН и Международную морскую организацию, сообщает Reuters.

Документ, подготовленный Министерством иностранных дел Ирана, был также направлен генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

"Невраждебные суда, включая принадлежащие другим государствам или связанные с ними, могут - при условии, что они не участвуют в актах агрессии против Ирана и не поддерживают их, а также полностью соблюдают объявленные правила безопасности и охраны - воспользоваться правом безопасного прохода через Ормузский пролив по согласованию с компетентными иранскими органами", - говорится в сообщении.

В документе также отмечается, что Тегеран уже "принял необходимые и пропорциональные меры, чтобы предотвратить использование Ормузского пролива агрессорами и их сторонниками для проведения враждебных операций против Ирана".

В то же время отмечается, что суда, оборудование и любые другие активы, принадлежащие США или Израилю, "а также другим участникам агрессии, не имеют права на мирный или невраждебный проход".

Ормузский пролив
Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Война в Иране и Ормузский пролив - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 22 марта президент США Дональд Трамп обнародовал один из самых жестких ультиматумов за время эскалации вокруг Ормузского пролива, заявив, что Иран должен в течение 48 часов полностью восстановить безопасный проход судов. В случае невыполнения требования Вашингтон готов нанести удары по ключевым иранским электростанциям.

США могут начать наземную операцию по захвату иранского острова Харк, в связи с чем ускоренно перебрасывают силы на Ближний Восток. Об этом сообщают источники израильского издания The Jerusalem Post.

Между тем в европейских столицах растет беспокойство из-за эскалации противостояния между США и Ираном. Существуют опасения, что обострение ситуации может повлиять на позицию Дональда Трампа в отношении поддержки Украины. Как говорится в материале Politico, в ЕС не исключают, что Вашингтон может сократить помощь Киеву, если союзники не будут активнее участвовать в операциях на Ближнем Востоке.

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

Россия меняет тактику ударов по Украине: в ISW указали на опасную деталь

Россия меняет тактику ударов по Украине: в ISW указали на опасную деталь

Лишь снова стал отцом: российская атака унесла жизни военного и его дочери

Лишь снова стал отцом: российская атака унесла жизни военного и его дочери

Ормузский пролив открыт, но не для всех: в Иране сделали заявление

Ормузский пролив открыт, но не для всех: в Иране сделали заявление

09:27Мир
Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Как сказать на украинском "вопрос на засыпку" - правильный вариант знают не все

Как сказать на украинском "вопрос на засыпку" - правильный вариант знают не все

Муж Юлии Высоцкой не может ходить без помощи: как он сейчас выглядит

Муж Юлии Высоцкой не может ходить без помощи: как он сейчас выглядит

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

Украину ждет похолодание: синоптик назвала дату изменения погоды

Украину ждет похолодание: синоптик назвала дату изменения погоды

11:35

Лунный календарь на апрель 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

10:56

Россия меняет тактику ударов по Украине: в ISW указали на опасную деталь

10:55

Тайна исчезновения раскрыта: популярный блогер-сплетник мобилизовался

10:39

Как понять, что почва в саду "умирает": пять тревожных сигналовВидео

10:34

Кому молиться 26 марта о духовной поддержке: какой церковный праздник

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
10:08

Гороскоп Таро на завтра 26 марта: Львам - путь, Рыбам - вызов

10:06

Лишь снова стал отцом: российская атака унесла жизни военного и его дочери

09:41

После 25 марта все изменится: три знака зодиака, у которых жизнь резко наладится

09:27

Ормузский пролив открыт, но не для всех: в Иране сделали заявление

Реклама
09:26

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 марта (обновляется)

09:15

Угождает диктатору: тощая Кабаева снова изменилась до неузнаваемости

08:57

Блэкаут на Черниговщине, 150 тысяч потребителей без света: что случилось

08:36

"Отдых" за границей и $500: как РФ вербует европейцев для диверсий - Politico

08:33

Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

Горит здание ФСБ, тонет корабль в порту: последствия массированной атаки дронов на РФ

06:54

РФ ударила по жилому дому: вспыхнул пожар, под завалами - человекФото

06:49

Станет ли Украина разменной монетой в сделке Трампа и Путина: анализ Небоженкомнение

05:51

Гороскоп на завтра, 26 марта: Овнам - подарок, Водолеям - прибыль

05:17

Зачем вставлять лавровый лист в лимон: неожиданный, но действенный лайфхак

05:11

В это трудно поверить: чем в СССР мыли посуду без всякой химии

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

03:30

Что посадить в тени: шесть полевых цветов, которые растут без ухода

03:09

На чердаке дома нашли гнездо ос размером с монстра — как оно выгляделоВидео

02:45

Климат выходит из-под контроля: жара переписывает все исторические рекорды

02:16

Нашел замену Кэти: у Орландо Блума новый роман

01:56

"Могла быть первой попыткой": эксперт раскрыл стратегию ударов РФ и что ждать

01:46

Смерть Чака Норриса: что известно о наследстве покойного актера

01:12

"Любовница Цымбалюка" Светлицкая назвала своего мужчину номер один

00:53

Цены на бензин "взлетят" уже через несколько дней: неутешительный прогноз для водителей

00:31

Мика Ньютон сменила профессию: чем теперь занимается певица

00:02

Шторы на карнизах уходят в прошлое: новый тренд, покоряющий Европу

24 марта, вторник
23:58

Сюрприз от синоптиков: названы сроки изменения температуры в Киеве

23:47

36-летняя украинская ведущая впервые стала мамой - пол и имя ребенка

23:37

Баскова неожиданно "разоблачили" в поддержке ВСУ: "Помогал бить по России"

23:05

Перейдет ли Буяльский в "Полесье": журналист раскрыл планы капитана "Динамо"

22:34

Соглашение между Зеленским и Путиным о мире: Трамп сделал громкое заявление

22:16

Россия готовит новый формат атак по Украине - в чём опасность и какая особенность

22:11

Погода в Днепре готовит разворот: когда солнечное небо сменит пасмурная непогода

22:00

Ценовой удар перед Пасхой: украинцев ошеломили резким подорожанием продуктов

21:32

Найдено крупнейшее в мире месторождение золота — где будут добывать и сколько его тамВидео

Реклама
21:24

Зачем Трамп торгуется с Лукашенко и причем здесь ЯО: анализ Тышкевичамнение

21:09

Не оставит шансов курчавости: эксперт раскрыл эффективную схему защиты персикаВидео

21:00

Украинская юмористка показала, как выглядит после операции

20:36

Простой трюк со стиралкой: копеечное средство — и машинка сияет чистотой

20:27

РФ планирует разместить в Беларуси спецсистемы для БПЛА: эксперт раскрыл угрозу

20:15

Лучшие криминальные сериалы, которые наверняка пропустили даже фанаты

20:02

Посевной календарь на апрель 2026: какие дни помогут вырастить рекордный урожай

19:54

Число жертв в регионах резко растёт: появились новые подробности удара по УкраинеФото

19:34

Убит горем: муж Бейонсе заговорил о сексуальном насилии

19:29

Зачистка на Краматорском направлении: штурмовики ВСУ уничтожили десятки россиян

