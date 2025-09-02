Кратко:
Саудовская компания Saudi Aramco и иракская государственная нефтяная компания SOMO прекратили продажу нефти индийскому НПЗ Nayara Energy после того, как Евросоюз в июле ввел санкции из-за поддержки НПЗ Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Прекращение поставок от двух экспортеров из Персидского залива означает, что Nayara, большинство акций которой принадлежит российским структурам, включая "Роснефть", в августе полностью полагалась на российскую нефть, согласно данным источников и отслеживания судоходства LSEG.
Обычно Nayara получает примерно 2 млн баррелей иракской нефти и 1 млн баррелей саудовской ежемесячно, но в августе не получила ни одной партии от этих поставщиков, свидетельствуют данные Kpler и LSEG.
Два источника отметили, что санкции создали проблемы с оплатой закупок Nayara в SOMO, без уточнения деталей.
Последнюю партию иракской нефти Basra для Nayara разгрузил танкер Kalliopi (VLCC) в порту Вадинар 29 июля, согласно данным Kpler и LSEG, а также информации от отраслевых источников.
Частный нефтепереработчик получил 1 млн баррелей Arab Light, доставленных VLCC Georgios, который также перевозил аналогичный объем иракской Basrah Heavy, 18 июля – это была последняя партия из Саудовской Аравии, согласно данным LSEG.
В прошлом месяце представитель российского посольства в Нью-Дели заявил, что Nayara получает прямые поставки от "Роснефти", говорится в статье.
Частная компания эксплуатирует свой НПЗ в Вадинаре (западная Индия) мощностью 400 тыс. баррелей в сутки на уровне примерно 70-80% из-за трудностей со сбытом продукции после введения санкций, сообщили источники.
Nayara Energy, контролирующая примерно 8% от общей мощности нефтепереработки в Индии (5,2 млн баррелей в сутки), сталкивается с проблемами транспортировки горючего после санкций ЕС, полагаясь на так называемый "теневой флот", поскольку другие перевозчики отказались от сотрудничества, согласно отчетам о судоходстве и данным.
До конца года прогнозируют избыток предложения, подчеркивает СМИ.
Напомним, Главред писал, что государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии в настоящее время отказываются от закупок российской нефти из-за усиления давления на Нью-Дели со стороны Вашингтона относительно закупок российской нефти и угроз введения жестких пошлин.
Ранее стало известно, что Индия приняла решение отложить переговоры с Соединенными Штатами о военных контрактах после американских санкций против Нью-Дели за покупку российской нефти.
Накануне сообщалось, что страна-оккупант Россия и ее экономический партнер Индия подписали протокол об усилении сотрудничества в сфере алюминия, удобрений, железнодорожного транспорта и горнодобывающих технологий на фоне давления США.
