Саудовская Аравия и Ирак из-за санкций прекратили поставки нефти НПЗ Индии – Reuters

Виталий Кирсанов
2 сентября 2025, 09:14
В августе представитель российского посольства в Нью-Дели заявил, что Nayara получает прямые поставки от "Роснефти", говорится в статье.
Саудовская Аравия и Ирак прекратили поставки нефти НПЗ Индии
Саудовская Аравия и Ирак прекратили поставки нефти НПЗ Индии / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин с видео

Кратко:

  • "Роснефть" владеет большинством акций индийской Nayara
  • До конца года прогнозируется избыток предложения

Саудовская компания Saudi Aramco и иракская государственная нефтяная компания SOMO прекратили продажу нефти индийскому НПЗ Nayara Energy после того, как Евросоюз в июле ввел санкции из-за поддержки НПЗ Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Прекращение поставок от двух экспортеров из Персидского залива означает, что Nayara, большинство акций которой принадлежит российским структурам, включая "Роснефть", в августе полностью полагалась на российскую нефть, согласно данным источников и отслеживания судоходства LSEG.

видео дня

Обычно Nayara получает примерно 2 млн баррелей иракской нефти и 1 млн баррелей саудовской ежемесячно, но в августе не получила ни одной партии от этих поставщиков, свидетельствуют данные Kpler и LSEG.

Два источника отметили, что санкции создали проблемы с оплатой закупок Nayara в SOMO, без уточнения деталей.

Последнюю партию иракской нефти Basra для Nayara разгрузил танкер Kalliopi (VLCC) в порту Вадинар 29 июля, согласно данным Kpler и LSEG, а также информации от отраслевых источников.

Частный нефтепереработчик получил 1 млн баррелей Arab Light, доставленных VLCC Georgios, который также перевозил аналогичный объем иракской Basrah Heavy, 18 июля – это была последняя партия из Саудовской Аравии, согласно данным LSEG.

В прошлом месяце представитель российского посольства в Нью-Дели заявил, что Nayara получает прямые поставки от "Роснефти", говорится в статье.

Частная компания эксплуатирует свой НПЗ в Вадинаре (западная Индия) мощностью 400 тыс. баррелей в сутки на уровне примерно 70-80% из-за трудностей со сбытом продукции после введения санкций, сообщили источники.

Nayara Energy, контролирующая примерно 8% от общей мощности нефтепереработки в Индии (5,2 млн баррелей в сутки), сталкивается с проблемами транспортировки горючего после санкций ЕС, полагаясь на так называемый "теневой флот", поскольку другие перевозчики отказались от сотрудничества, согласно отчетам о судоходстве и данным.

До конца года прогнозируют избыток предложения, подчеркивает СМИ.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг
Цена на нефть WTI 2000-2025 гг / инфографика: Главред

Давление США на Индию - последние новости

Напомним, Главред писал, что государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии в настоящее время отказываются от закупок российской нефти из-за усиления давления на Нью-Дели со стороны Вашингтона относительно закупок российской нефти и угроз введения жестких пошлин.

Ранее стало известно, что Индия приняла решение отложить переговоры с Соединенными Штатами о военных контрактах после американских санкций против Нью-Дели за покупку российской нефти.

Накануне сообщалось, что страна-оккупант Россия и ее экономический партнер Индия подписали протокол об усилении сотрудничества в сфере алюминия, удобрений, железнодорожного транспорта и горнодобывающих технологий на фоне давления США.

Зачем Кремль показал ролик с Януковичем: в ISW раскрыли замысел Путина

Зачем Кремль показал ролик с Януковичем: в ISW раскрыли замысел Путина

08:17Украина
Пострадал ребенок: ночью оккупанты ударили по Сумам, вспыхнул мощный пожар

Пострадал ребенок: ночью оккупанты ударили по Сумам, вспыхнул мощный пожар

07:21Война
Армия РФ атаковала дронами Белую Церковь: есть погибший и раненые

Армия РФ атаковала дронами Белую Церковь: есть погибший и раненые

06:46Украина
Жара отступает: синоптик назвала дату, когда резко упадет температура

Жара отступает: синоптик назвала дату, когда резко упадет температура

"Уедет к отцу в Киев": у Лорак серьезные проблемы с дочерью из-за нового мужа

"Уедет к отцу в Киев": у Лорак серьезные проблемы с дочерью из-за нового мужа

Китайский гороскоп на сегодня 2 сентября: Козлам - беспокойство, Обезьянам - травмы

Китайский гороскоп на сегодня 2 сентября: Козлам - беспокойство, Обезьянам - травмы

На какие области Украины реально нацелилась РФ: слили секретные карты Герасимова

На какие области Украины реально нацелилась РФ: слили секретные карты Герасимова

Янукович впервые с 2022 года вышел с обращением по Украине - что он сказал

Янукович впервые с 2022 года вышел с обращением по Украине - что он сказал

