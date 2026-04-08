Игра на дефиците оружия: как Кремль может использовать давление США на Украину

Кратко:
- Зеленский допустил возможное прекращение поставок американского оружия Украине
- США неоднократно задавали вопрос о выходе Украины из Донбасса
- Трамп стремится использовать внешнюю политику для предвыборного давления
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном прекращении поставок американского оружия, что вызвало серьезные дискуссии по поводу предстоящей поддержки безопасности страны.
Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко в интервью Главреду объяснил, какие последствия это может иметь для Украины и какую роль в этом играют США.
Риски давления на Украину
По словам Жовтенко, прямое давление на Украину с требованием выхода из Донбасса для нынешней администрации США слишком рискованно политически.
"Такой шаг сразу вызовет критику, ведь его могут обвинить в помощи Кремля", - отметил эксперт.
Балансировка Трампа
Он добавил, что Дональд Трамп пытается балансировать между разными направлениями: с одной стороны, закрыть ситуацию в Иране и переложить ответственность на европейцев, с другой — использовать внешнеполитические вопросы для политического давления и предвыборной риторики.
"Когда Трамп решит иранский трек, фокус внимания снова может сместиться на его действиях в отношении Украины. Поэтому он заинтересован действовать быстро, особенно перед началом активной предвыборной кампании", — пояснил Жовтенко.
Роль России
Эксперт также предупредил, что Россия может пытаться использовать ситуацию для давления через Иран, а успех Трампа в балансировке между НАТО, Россией и европейскими партнерами станет ключевым для внешнеполитических сценариев.
Американская помощь Украине - новости по теме
Как сообщал Главред , президент США Дональд Трамп пригрозил остановить поставки оружия Украине , пытаясь заставить европейские страны присоединиться к защите судоходства в Ормузском проливе.
Кроме того, президент США Дональд Трамп подверг резкой критике политику предыдущей администрации в отношении Украины и заявил, что Вашингтон больше не оказывает безвозмездную военную помощь. По его словам, США продают боеприпасы, за которые платит ЕС. Об этом американский лидер сказал во время обращения к нации.
Напомним, что США рассматривают территориальные уступки как вариант завершения войны , однако Украина на это не согласна. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов "платить" территориями за мир, ведь не является агрессором.
О персоне: Тарас Жовтенко
Тарас Жовтенко – украинский политолог и аналитик безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридных угроз и стратегий. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.
До присоединения к "Деминициатив" в 2023-м был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах — в частности, в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете.
Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.
Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочные сценарии развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.
