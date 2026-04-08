Сколько можно говорить "Христос воскрес": в ПЦУ дали неожиданный ответ

В христианской традиции это приветствие символизирует веру в вечную жизнь и может сопровождать верующих не только во время Пасхи, отметил протоиерей ПЦУ.

Сколько раз можно говорить "Христос воскрес" — церковные правила и традиции

После Пасхи многие украинцы продолжают приветствовать друг друга словами "Христос воскресе! Воистину воскресе!" — и это не случайно, ведь у этой традиции есть четкое церковное объяснение. В то же время не все знают, как долго уместно использовать такое приветствие и есть ли пределы для этой практики. Об этом рассказал в интервью Главреду ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко.

По его словам, по церковной традиции приветствие "Христос воскресе! Воистину воскресе!" принято произносить в течение 40 дней, именно столько оно звучит в храме. В то же время были святые, которые приветствовали людей этими словами в течение всего года.

Протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко отметил, что его личная практика — завершать отпевание словами "Христос Воскресе!" в течение всего года, ведь это символизирует вечную жизнь.

"Даже когда мы прощаемся с ближним, с воином или просто человеком, который прожил жизнь и переходит в вечность, это является свидетельством нашей веры в воскресение. Даже переживая трагедии, мы не должны терять веру в то, что все мы встретимся в вечности. А Воскресение, Пасха, их смысл и традиции должны в этом нам помогать", — подчеркивает он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, перед Пасхой многие украинцы интересуются, когда не стоит печь паски, чтобы не нарушить традиции и правильно подготовиться к празднику. Хотя четких церковных запретов немного, существуют устоявшиеся обычаи, которых придерживаются верующие.

Также особое значение имеет покраска яиц — один из самых теплых пасхальных обрядов, символизирующий возрождение и новую жизнь. Они украшают праздничный стол и помогают сохранять древние традиции, в частности существуют советы относительно количества яиц и выбора цветов.

Пасха всегда была одним из важнейших христианских праздников в Украине, однако на протяжении почти 70 лет в Советском Союзе ее празднование подвергалось жестким ограничениям. Несмотря на попытки запретить публичное празднование, украинцы продолжали сохранять эту традицию даже в подпольных условиях.

О личности: Георгий Коваленко Георгий (по паспорту Юрий) Иванович Коваленко (род. 1 апреля 1968, Конотоп) – украинский православный священнослужитель, блогер, общественный деятель, ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, основатель и шеф-редактор интернет-портала "Православие в Украине", бывший глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП, бывший пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ митрополита Владимира (Сабодана), бывший основатель и главный редактор официальных сайтов УПЦ МП. С 7 января 2019 года — священник ПЦУ, пишет Википедия.

