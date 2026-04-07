Фото Земли оказались не такими, как думали люди: редкие кадры

Фото Земли из космоса поразили людей качеством и неожиданной деталью. Часть кадров была сделана членами экипажа на смартфон во время миссии к Луне.

Снимки с орбиты удивили людей своей детализацией / Коллаж Главред, фото: NASA

Вы узнаете:

Как обычный смартфон оказался в космосе

Что удивило людей в снимках Земли из космоса

Какая одна деталь вызвала "безумные" выводы

Астронавты Artemis II показали впечатляющие снимки Земли, сделанные во время полета к Луне. Особое удивление вызвало то, что часть кадров была снята не профессиональной техникой, а обычным смартфоном.

Фотографии с орбиты поразили детализацией и вызвали бурное обсуждение. Пользователи соцсетей назвали их "безумным" технологическим прорывом. При этом на борту корабля установлены десятки камер, но именно снимки с телефона стали главным поводом для обсуждений. Об этом пишет Lad Bible.

Снимки с орбиты удивили детализацией

Фотографии, сделанные членами экипажа через иллюминаторы корабля Orion, демонстрируют Землю с редкой четкостью и глубиной. Как уточнили в NASA, отдельные кадры были сняты на iPhone 17 Pro Max, что вызвало бурное обсуждение в сети: пользователи сочли "безумным" тот факт, что карманное устройство способно запечатлеть целую планету с такой детализацией.

Фото Земли, сделанное членами экипажа через иллюминаторы корабля Orion / Фото: NASA

При этом смартфоны не в входили в список оборудования предназначенного для выполнения миссии. На борту установлены десятки камер, включая стационарные и переносные устройства, которыми управляют сами астронавты.

Миссия бьет рекорды

Корабль Orion уже приблизился к Луне и готовится завершить облет спутника Земли. После этого экипаж установит новый рекорд по удаленности от Земли среди пилотируемых миссий, превзойдя достижение Apollo 13.

Несмотря на технические сложности, включая бытовые проблемы на борту, участники миссии продолжают демонстрировать устойчивый прогресс и высокую эффективность.

Как "эффект обзора" меняет восприятие

Издание отмечает, что астронавты, наблюдая за Землей из космоса, испытывают так называемый "эффект обзора", который является сильным психологическим переживанием, меняющим взгляд на планету и человечество. Вид Земли без границ и признаков цивилизации заставляет по-новому осмыслить ее уязвимость и ценность.

Кадры Земли были сняты на iPhone 17 Pro Max / Фото: NASA

Для тех, кто не может отправиться в космос, подобные снимки становятся редкой возможностью увидеть мир с непривычной точки зрения.

Почему астронавтам разрешили смартфоны

В NASA пояснили, что использование современных устройств помогает экипажу фиксировать уникальные моменты и делиться ими с миром. Кроме того, агентство ускоренно адаптирует современные технологии для космических условий, что может сыграть важную роль в будущих миссиях.

Об источнике: LADbible Group Limited LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей. Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

