Опера о подрыве Каховской ГЭС вошла в число самых значимых постановок мира

Кратко:
- В основе сюжета - последствия подрыва Каховская ГЭС 6 июня 2023 года
- Жюри отметило постановку за её актуальность и многослойность
Опера GAIA-24, созданная лабораторией Opera Aperta, получила международное признание: она стала лауреатом престижного конкурса Music Theatre Now и вошла в семёрку наиболее значимых современных опер.
Авторами проекта выступили украинские композиторы Роман Григорив и Илья Разумейко, которые объединили в одной работе музыку, либретто, режиссуру, драматургию и сценографию.
Жюри отметило постановку за её актуальность и многослойность. GAIA-24 исследует экологические, политические и даже космологические темы, предлагая новый взгляд на музыкальный театр. Сцена здесь воспринимается как "планетарный ландшафт", где переплетаются ритуал, этномузыкологические элементы, современный танец и живая музыка.
В основе сюжета - последствия подрыва Каховская ГЭС 6 июня 2023 года. Образно опера обращается к древнегреческой богине Гее и перекликается с научной концепцией Земли как живого саморегулирующегося организма. Постановка состоит из трёх частей: Songs of Mother Earth, Cabaret Metastasis и Dance for Mother Earth.
Съёмки видеоматериалов проходили на острове Хортица, а премьера состоялась в Киеве в мае 2024 года. После этого опера была представлена на международных площадках - в Роттердаме, Вене, Берлине, а также на Венецианской биеннале и в Запорожье.
Команда Opera Aperta уже работает над новым проектом - оперой Modraniht. Songs of Winter War, мировая премьера которой запланирована на 10 мая в МЦКМ в рамках фестиваля KЇ FEST.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости кино
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред