Опера о подрыве Каховской ГЭС вошла в число самых значимых постановок мира

Виталий Кирсанов
8 апреля 2026, 22:20
Авторами проекта выступили украинские композиторы Роман Григорив и Илья Разумейко.
Опера о подрыве Каховской ГЭС вошла в семерку самых значимых в мире / коллаж: Главред, фото: acebook.com/operaapertaopera

Опера GAIA-24, созданная лабораторией Opera Aperta, получила международное признание: она стала лауреатом престижного конкурса Music Theatre Now и вошла в семёрку наиболее значимых современных опер.

Авторами проекта выступили украинские композиторы Роман Григорив и Илья Разумейко, которые объединили в одной работе музыку, либретто, режиссуру, драматургию и сценографию.

Жюри отметило постановку за её актуальность и многослойность. GAIA-24 исследует экологические, политические и даже космологические темы, предлагая новый взгляд на музыкальный театр. Сцена здесь воспринимается как "планетарный ландшафт", где переплетаются ритуал, этномузыкологические элементы, современный танец и живая музыка.

В основе сюжета - последствия подрыва Каховская ГЭС 6 июня 2023 года. Образно опера обращается к древнегреческой богине Гее и перекликается с научной концепцией Земли как живого саморегулирующегося организма. Постановка состоит из трёх частей: Songs of Mother Earth, Cabaret Metastasis и Dance for Mother Earth.

Съёмки видеоматериалов проходили на острове Хортица, а премьера состоялась в Киеве в мае 2024 года. После этого опера была представлена на международных площадках - в Роттердаме, Вене, Берлине, а также на Венецианской биеннале и в Запорожье.

Команда Opera Aperta уже работает над новым проектом - оперой Modraniht. Songs of Winter War, мировая премьера которой запланирована на 10 мая в МЦКМ в рамках фестиваля KЇ FEST.

Ранее Главред сообщал, что свой 72-й день рождения отметил легендарный Джеки Чан — человек-эпоха, объединивший в себе таланты актера, каскадера, режиссера и мастера боевых искусств. Узнайте топ самых знаковых фильмов актера, которые стоит пересмотреть.

Также мини-сериал "Динозавры", исполнительным продюсером которого выступил Стивен Спилберг, стремительно покоряет зрителей платформы Netflix. Успех научно-популярного шоу стал неожиданным конкурентом для привычных хитов в жанре триллера и фантастики.

