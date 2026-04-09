Можно ли освящать кагор на Пасху: ответ священника ПЦУ

Анна Ярославская
9 апреля 2026, 04:30
Красное вино уместно в корзине — это часть христианской традиции.
Пасхальная корзина
В церкви объяснили, разрешено ли класть вино в корзину для освящения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Пасхальная корзина — это не просто набор продуктов для праздничного стола, а глубоко символичная традиция, где каждый элемент имеет свое значение. Вопрос об алкоголе, и в частности о кагоре, вызывает немало споров среди верующих. Одни считают его неотъемлемой частью праздника, другие — неуместным в церкви.

Ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко объяснил, можно ли освящать кагор на Пасху.

По его словам, красное вино уместно в корзине — это часть христианской традиции. Хлеб и вино символизируют тело и кровь Христа, в таинстве становятся ими.

"Когда-то Христос на Тайной вечере заменил причастием кровавые жертвы, которые приносились в Иерусалимском храме: в храм приносили животных, проливали кровь, затем сжигали. Этот ритуал сменился бескровной жертвой", - рассказал Коваленко в интервью Главреду.

По словам Коваленко, Священное Писание допускает употребление вина, отмечая, что оно "веселит душу человека", однако предостерегает от чрезмерного употребления. Он подчеркнул, что на Пасху вино должно приносить радость, но не приводить к излишествам.

Священник также отметил, что вино можно жертвовать в храм — его используют для богослужений. При этом сама пасхальная корзина может стать способом помощи нуждающимся: ее можно подарить людям, которые не имеют возможности собрать праздничный стол.

Коваленко добавил, что остальное наполнение корзины зависит от местных традиций и личных предпочтений, однако не имеет сакрального значения. По его словам, освящение пищи символизирует завершение поста и переход к праздничной трапезе.

В завершение он подчеркнул, что пасхальная корзина должна быть красивой, но скромной и составленной с пониманием ее духовного смысла.

Сколько стоит пасхальная корзина 2026 в Украине

Как писал Главред, стоимость традиционной пасхальной корзины в Украине выросла за последний год на 12–17% в зависимости от ее наполнения.

По подсчетам экспертов, базовая корзина из паски, десятка крашенок, соли, хрена и свечи обойдется в среднем в 482 грн, что на 12,7% дороже, чем в 2025 году.

Если добавить твердый сыр, колбасу и горчицу, цена поднимется до 965 грн (+13,8%). А полная корзина с кагором, свежими огурцами, помидорами и салом будет стоить 1 387 грн (+17%).

О персоне: Георгий Коваленко

Георгий (по паспорту Юрий) Иванович Коваленко (род. 1 апреля 1968 г., Конотоп) – украинский православный священнослужитель, блогер, общественный деятель, ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, основатель и главный редактор интернет-портала "Православие в Украине", бывший глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП, бывший пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ митрополита Владимира (Сабодана), бывший основатель и главный редактор официальных сайтов УПЦ МП. С 7 января 2019 года – священник ПЦУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

