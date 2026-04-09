РФ планирует "буферную зону" на Виннитчине: полковник ответил, есть ли угроза

Эксперт оценил возможности Приднестровья по созданию буферной зоны в Винницкой области.

Приднестровье не располагает достаточными ресурсами и численностью

Кратко:

Приднестровье не имеет ресурсов для "буферной зоны" в Винницкой области

Реальная численность войск в регионе составляет 1,5–3 тыс. человек

Никакие дополнительные подразделения туда не перебрасывались за последние 12 лет

Россия вряд ли сможет создать "буферную зону" в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Об этом в эфире телеканала "Киев24" заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

Он пояснил, что военная группировка в Приднестровье слишком мала для проведения подобной операции.

"Для того, чтобы создать "буферную зону", нужно иметь войска. Скажите, какие войска стоят в Приднестровье? Кто может создать хотя бы номинальную угрозу того, что они могут что-то сделать?"

Реальная численность войск

По словам эксперта, на территории непризнанного региона в настоящее время насчитывается от 1,5 до 3 тысяч реальных военных.

"О какой "буферной зоне" можно говорить? Кроме того, чтобы проводить такую операцию, нужно вступить в боевые столкновения с подразделениями Сил обороны Украины. Это означает расход материальных ресурсов, которых и так нет в Приднестровье. У них нет ни возможностей, ни способностей создавать такую "буферную зону". В Приднестровье за последние 12 лет нашей войны не перебрасывались никакие подразделения", – подытожил Сергей Грабский.

Как сообщал Главред, российские захватчики смогли продвинуться в Донецкой области, в частности в Покровской городской общине. Село Гришино расположено к северо-западу от Покровска и в настоящее время преимущественно оккупировано российскими войсками.

Кроме того, россияне постоянно меняют свои планы и сроки их выполнения. В частности, у оккупантов появился пункт о создании буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью РБК-Украина.

Напомним, что аналитики проекта "DeepState" заявили, что Силы обороны отбросили войска РФ к северу от села Амбарное вблизи государственной границы в Купянском районе Харьковской области.

Об авторе: Сергей Грабский Сергей Грабский – украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО отправился в Ирак. Первым среди граждан Украины получил медаль Альянса "За особые заслуги". Принимал участие в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

