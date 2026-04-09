РФ планирует "буферную зону" на Виннитчине: полковник ответил, есть ли угроза

Руслан Иваненко
9 апреля 2026, 01:57
Эксперт оценил возможности Приднестровья по созданию буферной зоны в Винницкой области.
Война
Приднестровье не располагает достаточными ресурсами и численностью / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео, deepstatemap

Кратко:

  • Приднестровье не имеет ресурсов для "буферной зоны" в Винницкой области
  • Реальная численность войск в регионе составляет 1,5–3 тыс. человек
  • Никакие дополнительные подразделения туда не перебрасывались за последние 12 лет

Россия вряд ли сможет создать "буферную зону" в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Об этом в эфире телеканала "Киев24" заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

Он пояснил, что военная группировка в Приднестровье слишком мала для проведения подобной операции.

"Для того, чтобы создать "буферную зону", нужно иметь войска. Скажите, какие войска стоят в Приднестровье? Кто может создать хотя бы номинальную угрозу того, что они могут что-то сделать?"

Реальная численность войск

По словам эксперта, на территории непризнанного региона в настоящее время насчитывается от 1,5 до 3 тысяч реальных военных.

"О какой "буферной зоне" можно говорить? Кроме того, чтобы проводить такую операцию, нужно вступить в боевые столкновения с подразделениями Сил обороны Украины. Это означает расход материальных ресурсов, которых и так нет в Приднестровье. У них нет ни возможностей, ни способностей создавать такую "буферную зону". В Приднестровье за последние 12 лет нашей войны не перебрасывались никакие подразделения", – подытожил Сергей Грабский.

Ситуация на фронте – последние новости

Как сообщал Главред, российские захватчики смогли продвинуться в Донецкой области, в частности в Покровской городской общине. Село Гришино расположено к северо-западу от Покровска и в настоящее время преимущественно оккупировано российскими войсками.

Кроме того, россияне постоянно меняют свои планы и сроки их выполнения. В частности, у оккупантов появился пункт о создании буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью РБК-Украина.

Напомним, что аналитики проекта "DeepState" заявили, что Силы обороны отбросили войска РФ к северу от села Амбарное вблизи государственной границы в Купянском районе Харьковской области.

Читайте также:

Об авторе: Сергей Грабский

Сергей Грабский – украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО отправился в Ирак. Первым среди граждан Украины получил медаль Альянса "За особые заслуги". Принимал участие в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

01:57Фронт
Трамп начинает переговоры о выходе США из НАТО — заявление Белого дома

Трамп начинает переговоры о выходе США из НАТО — заявление Белого дома

21:20Мир
Какие указания Кремль давал Венгрии по Украине: СМИ "слили" новую серию "пленок Лаврова"

Какие указания Кремль давал Венгрии по Украине: СМИ "слили" новую серию "пленок Лаврова"

20:39Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Парадокс СССР: почему в Союзе делали дорогие чугунные трубы, а не дешевые пластиковые

Парадокс СССР: почему в Союзе делали дорогие чугунные трубы, а не дешевые пластиковые

Китайский гороскоп на завтра, 9 апреля: Козлам - обида, Крысам - свидание

Китайский гороскоп на завтра, 9 апреля: Козлам - обида, Крысам - свидание

Украину засыпает снегом и градом: в каких областях бушует настоящая непогода

Украину засыпает снегом и градом: в каких областях бушует настоящая непогода

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра, 9 апреля: Львам - ссора, Водолеям - испытание

Гороскоп на завтра, 9 апреля: Львам - ссора, Водолеям - испытание

Последние новости

03:30

Рианна впервые показала крошечную дочку на случайном фото

01:57

РФ планирует "буферную зону" на Виннитчине: полковник ответил, есть ли угроза

00:56

Решетка плиты будет блестеть: простой трюк удалит даже устаревший нагарВидео

08 апреля, среда
23:55

Мудрик идет в суд: вингер нашел виновного в своей дисквалификации из-за допинга

23:19

В Украине появились автономера оливкового цвета: кто их получит

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
23:09

LELEKA решилась "изменить песню" почти перед финалом ЕвровиденияВидео

23:08

Отключение света усилили: новые графики для Днепра и области на 9 апреляФото

22:53

"Скажет измена": участники МастерШеф 17 заинтриговали отношениями

22:34

Только две очереди – со светом: графики отключений для Запорожской области на 9 апреля

Реклама
22:24

Графики сильно усилили – когда не будет света в Черкасской области 9 апреля

22:20

Опера о подрыве Каховской ГЭС вошла в число самых значимых постановок мира

22:08

Любовь, мешающая жить: 8 ошибок заботливых родителей, которые портят будущее ребёнка

22:05

Пасхальная корзина, не холодильник: в ПЦУ объяснили, что не надо нести в церковьВидео

21:42

Позорище: у Седоковой разошлась шнуровка на платье на красной дорожке

21:20

Трамп начинает переговоры о выходе США из НАТО — заявление Белого дома

21:17

Цусима - символ российского позора: как крупнейшее морское поражение империи связано с Украиной

21:17

Волна влажности и холода накроет Днепр: как низко упадут столбики термометров

20:56

Четыре знака зодиака опаснее всего в гневе: с ними лучше не конфликтовать

20:39

Какие указания Кремль давал Венгрии по Украине: СМИ "слили" новую серию "пленок Лаврова"

20:16

Что нельзя оставлять на кладбище: суеверия или реальная опасность для дома

Реклама
20:11

"Значительный прогресс": Вэнс рассказал об успехах в переговорах Украины с РФ

19:55

Как отучить кота царапать мебель — три простых и проверенных способаВидео

19:40

Колорадский жук исчезнет за день: народное средство, спасающее картофельВидео

19:28

Будет мороз: какие регионы засыплет снегом

19:21

Заморозки и мокрый снег: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

19:10

Как атаки на нефтепорты РФ меняют правила игры в войне: Денисенко раскрыл крах Путинамнение

19:00

Чернобыль удивил аистами: шесть птиц вернулись спустя 20 лет

18:59

Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

18:55

Более 50% украинцев считают, что военные должны быть вне политики во время войны — опрос

18:45

Что нужно сделать в Чистый четверг: приметы в праздник 9 апреля

18:43

Сколько можно говорить "Христос воскресе": в ПЦУ дали неожиданный ответВидео

18:31

"Самолет Судного дня": какую катастрофу предвещает его появлениеВидео

18:13

"Офис призыва" вместо ТЦК: нардеп рассказал о реформе мобилизации в Украине

17:58

Помятая и старая: в сети появилось фото опухшей Седоковой

17:41

Военные ТЦК уйдут с должностей: мобилизация в Украине может сорваться, что известно

17:30

Пугачева решила избавиться от последней связи с Москвой — детали

17:16

У щенка растут только лапы: хозяйка показала странные измененияВидео

17:15

Снег и заморозки идут в Житомирскую область: когда ударит холод

17:04

Чистый четверг-2026: что можно и нельзя делать в этот праздник

16:39

Муж Елены Мозговой раскрыл причины своего исчезновения: "Приоритеты изменились"

Реклама
16:19

Найден древнейший предок человека: какой способностью он обладал

16:11

Вечером по всей Украине будут вводить графики отключений света - детали

16:04

Украинка нашла способ полностью избавиться от пырея на огороде: что действительно помогает

15:29

Реванш за Оскар: украинский фильм номинировали на 6 наград "Emmy Awards 2026"

15:15

Мокрый снег накроет Тернопольщину: когда ударят сильные заморозки

15:14

Поздравления с Пасхой 2026 - шикарные картинки и теплые пожелания

15:08

Александр Кацуба: "Энергонезависимость Украины — это следствие падения промышленности, а не роста добычи"

14:54

Гороскоп Таро на завтра 9 апреля: Близнецам - уверенность, Раку - дары

14:46

"Торгуемся за пару километров": Вэнс раскрыл новые детали мирных переговоров

14:46

Говорить "кладовка" - неправильно: как назвать помещение, где хранят домашние вещи

