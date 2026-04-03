ВСУ вытеснили россиян вблизи двух ключевых городов: в ISW показали изменения

Украинские войска продвинулись вблизи Славянска и на тактическом направлении Константиновка-Дружковка.

Украинские войска продвинулись вблизи Славянска и на тактическом направлении Константиновка-Дружковка

Главное:

Аналитики ISW зафиксировали новые продвижения Сил обороны

Украинские войска оттеснили врага близ Славянска

ВСУ также укрепили позиции у Константиновки

Несмотря на атаки РФ, 31 марта и 1 апреля украинские войска смогли продвинуться на Славянском направлении и в районах близ Константиновки. В то же время оккупанты продолжают пытаться инфильтрироваться.

Об этом в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) . По оценкам специалистов, геолокационные кадры, обнародованные 1 апреля, подтверждают продвижение украинских сил к юго-востоку от Ставки (севернее Лимана) и к северу от Резниковки (восточнее Славянская).

Ситуация поблизости Славянская / Фото: ISW

В то же время кадры от 31 марта свидетельствуют об ударах россиян по украинским позициям в Константиновке и ее юго-западной окраине. По оценке аналитиков это указывает на недавнее продвижение украинских войск в этих районах. На других видео видна работа вражеских операторов дронов, которые атаковали украинские позиции и здания в центре Иванополья, расположенного к югу от Константиновки.

По данным ISW, 1-2 апреля российские войска совершали атаки вблизи самой Константиновки - в районах Малиновки, Иванополья, Клебан-Быка, Плещеевки, Степановки и Яблоновки, а также возле Русиного Яра, Новопавловки, Павловки и Софиевки недалеко от Дружковки.

Ситуация поблизости Константиновки / Фото: ISW

Также зафиксированы атаки российских сил в районе Лимана - у самого города, вблизи Дробышево, в направлении Святогорска, возле Ставки, Ямпиля, а также юго-восточнее Славянска - в районах Разниковки, Калеников, Липовки и в направлении Кривой Луки и Рай-Александровки.

Отдельный источник, связанный с российскими войсками, отмечал, что украинские силы осуществляли контратаки в районах Дибровы, Озерного и южного Ямполя.

Когда Россия может усилить наступление Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов говорил, что оккупационные войска РФ готовятся к усилению наступательных действий на фронте. В частности, враг попытается воспользоваться определенными изменениями на передовой. По его словам, сейчас интенсивность боев невысокая, но с появлением листьев на деревьях ситуация может измениться. Ведь начнутся "благоприятные условия для атакующих действий".

Как сообщал Главред , Министерство обороны страны-агрессорки России третий раз с 2022 года объявило о полном захвате Луганской области, хотя небольшая ее часть до сих пор находится под контролем украинских войск. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Кроме того, российские войска начали применять новую тактику борьбы с украинскими беспилотниками — используют дроны-перехватчики с металлическими стержнями, которые вступают в воздушные столкновения и пытаются физически повредить аппараты из легких материалов, указывают в The Telegraph.

Напомним, что темпы продвижения российской армии с начала года существенно снизились, в то время как украинские силы постепенно перехватывают инициативу на разных участках фронта. Об этом указывают аналитики Института изучения войны.

Константиновка Инфографика / Инфографика: Главред

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия .

