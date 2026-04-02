ВСУ удерживают последние рубежи: что происходит в Луганской области

Российские оккупанты не смогли полностью захватить Луганскую область.

Россия не захватила полностью Луганскую область

Российские оккупанты не захватили всю Луганскую область. Это опроверг Третий армейский корпус.

Сейчас бригада удерживает последние рубежи области.

"Символично 1 апреля Минобороны РФ в очередной раз заявило о полном захвате Луганской области своими войсками. Фактически же на территории области остаются украинские силы — подразделения Третьей штурмовой бригады", — говорится в сообщении.

Россияне за шесть месяцев совершили 144 попытки штурмовых действий в районе Надежды и Новоегоровки. Они задействовали 19 единиц мототехники и более 360 солдат. Потери врага на этом направлении составляют до 260 убитых и более 80 раненых.

Наши защитники также держат оборону в Грековке.

Как сообщал Главред, Министерство обороны страны-агрессора России в третий раз с 2022 года объявило о полном захвате Луганской области, хотя небольшая ее часть до сих пор находится под контролем украинских войск. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Кроме того, российские войска начали применять новую тактику борьбы с украинскими беспилотниками — используют дроны-перехватчики с металлическими стержнями, которые вступают в воздушные столкновения и пытаются физически повредить аппараты, изготовленные из легких материалов, отмечают в The Telegraph.

Напомним, что темпы продвижения российской армии с начала года существенно снизились, тогда как украинские силы постепенно перехватывают инициативу на различных участках фронта. Об этом указывают аналитики Института изучения войны.

