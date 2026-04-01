РФ массово перебрасывает штурмовиков на юг: Волошин раскрыл план оккупантов

Российское командование перебрасывает на южные участки фронта дополнительные подразделения.

Россия перебрасывает дополнительные войска на юг

Российское командование перебрасывает дополнительные силы на южные участки фронта, причем речь идет о подразделениях, которые используются для наступательных, а не оборонительных действий.

Об этом в комментарии для РБК-Украина сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин. Он уточнил, что часть этих формирований проходит восстановление и пополнение личным составом и техникой.

В частности, в подчинение 29-й российской армии на Александровском направлении передали 120-ю дивизию морской пехоты.

"120-я дивизия получит от российской группировки "Восток" до 50 танков, около 4,5 тысячи человек личного состава, до 150 бронемашин и до 150 единиц другого вооружения и военной техники. Они готовятся к тому, что эта дивизия будет действовать в направлении населенного пункта Покровское Днепропетровской области", — рассказал

По его словам, задача дивизии заключается в блокировании украинских контратак, попытке перехватить тактическую инициативу и продолжить продвижение вглубь Днепропетровщины.

Параллельно враг усиливает свою группировку и на соседнем Гуляйпольском участке фронта, откуда планирует развивать наступление на запад, в направлении Запорожской области.

"На это направление недавно прибыла 40-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота", — добавил спикер.

Он также сообщил, что российская 5-я армия, которая в настоящее время действует на Гуляйпольском направлении, получила в свое подчинение 55-ю дивизию морской пехоты Тихоокеанского флота.

Когда Россия может усилить наступление

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов говорил, что оккупационные войска РФ готовятся к усилению наступательных действий на фронте. В частности, враг попытается воспользоваться определенными изменениями на передовой.

По его словам, сейчас интенсивность боев невысока, но с появлением листвы на деревьях ситуация может измениться. Ведь начнутся "благоприятные условия для атакующих действий".

Как сообщал Главред, после начала весенне-летнего наступления оккупационные войска РФ пытаются продвинуться в северной части украинского пояса укреплений в Донецкой области. Однако в течение последней недели они фактически не добились никаких успехов.

Напомним, спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявлял, что РФ пытается расширить зону контроля в Сумской и Харьковской областях.

В то же время в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск сообщили, что в Покровской агломерации основные усилия страны-агрессора России направлены на продвижение в районах Гришино и в направлении Родинского.

О личности: Владислав Волошин Владислав Волошин — пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникаторов по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

