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Ядовитые змеи чаще приближаются к домам, меняя привычное поведение

Константин Пономарев
6 июня 2026, 11:59
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Некоторые виды ядовитых змей расширяют ареал и приближаются к людям. Исследователи считают это последствием климатических изменений.
Ядовитые змеи все чаще приближаются к людям
Ядовитые змеи все чаще приближаются к людям / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Что заставляет ядовитых змей покидать свои убежища
  • Какие опасные виды могут оказаться ближе к людям
  • Как изменение климата влияет на поведение змей

Ученые предупредили о возможном росте числа встреч людей с ядовитыми змеями в ближайшие десятилетия. По их словам, изменение климата и активное расширение городов и сельскохозяйственных территорий могут заставить опасных рептилий менять привычные места обитания и переселяться ближе к жилым районам.

К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в научном журнале PLOS Neglected Tropical Diseases при участии экспертов Всемирной организации здравоохранения. Об этом пишет Euronews.

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Исследователи отмечают, что повышение средней температуры на планете уже влияет на поведение многих видов животных, включая змей, которые начинают осваивать новые территории в поисках подходящих условий для жизни.

Почему змеи меняют привычные места обитания

По словам ученых, потепление и деятельность человека постепенно сокращают естественные ареалы многих видов. В результате возрастает вероятность того, что опасные рептилии будут появляться вблизи населенных пунктов, на сельскохозяйственных угодьях, в садах, парках и других местах, где регулярно находятся люди.

Змеи меняют привычные места обитания
Змеи меняют привычные места обитания / Фото: скриншот с Youtube

Особую обеспокоенность специалистов вызывают такие виды, как крайты, различные гадюки, африканские плюющие кобры, североамериканские мокасиновые змеи и черные мамбы. Некоторые из них могут расширять свои территории в сторону более густонаселенных регионов.

Риск укусов может увеличиться

Исследователи предупреждают, что вместе с изменением ареалов возрастет и риск укусов змей. Особенно уязвимыми остаются тропические регионы, где уже сегодня фиксируется большое количество подобных случаев.

Риск укусов может увеличиться
Риск укусов может увеличиться / Фото: скриншот с Youtube

По оценкам специалистов, только в странах Южной Азии ежегодно происходят миллионы укусов змей. В некоторых случаях они приводят к тяжелым последствиям и смертельным исходам, особенно там, где медицинская помощь и противоядия недоступны в достаточном объеме.

Что советуют специалисты

Эксперты подчеркивают, что полностью избежать встреч с дикой природой невозможно, однако снизить риск помогают простые меры предосторожности. Во время прогулок на природе рекомендуется носить закрытую обувь, внимательно смотреть под ноги в высокой траве и не пытаться самостоятельно ловить или прогонять змей.

Один из авторов исследования Дэвид Уильямс отметил, что главной защитой остается осведомленность людей и понимание того, как правильно вести себя в районах, где могут встречаться ядовитые рептилии.

Ранее Главред писал о том, что Земля может повторить один из самых страшных сценариев конца света. Темпы исчезновения животных и растений оказались значительно выше естественного уровня. Исследователи предупреждают о нарастающем кризисе.

Также сообщалось о том, что люди массово прячут дома наличные и консервы. Многие семьи все чаще готовятся к чрезвычайным ситуациям, опасаясь кибератак, отключений света и проблем с цифровыми платежами.

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Об источнике: Euronews

Euronews - ведущий европейский круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарии на тринадцати языках, кроме того, ведется вечернее вещание на румынском языке. Кабельное, спутниковое и эфирное вещание EuroNews охватывает более 350 миллионов домовладений в 155 странах мира (в Европе, Африке, Азии, Австралии, Северной и Южной Америке, а также на Ближнем Востоке). Год основания - 1993, пишет Википедия.

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