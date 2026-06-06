Ядовитые змеи чаще приближаются к домам, меняя привычное поведение

Некоторые виды ядовитых змей расширяют ареал и приближаются к людям. Исследователи считают это последствием климатических изменений.

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Ядовитые змеи все чаще приближаются к людям / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Что заставляет ядовитых змей покидать свои убежища

Какие опасные виды могут оказаться ближе к людям

Как изменение климата влияет на поведение змей

Ученые предупредили о возможном росте числа встреч людей с ядовитыми змеями в ближайшие десятилетия. По их словам, изменение климата и активное расширение городов и сельскохозяйственных территорий могут заставить опасных рептилий менять привычные места обитания и переселяться ближе к жилым районам.

К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в научном журнале PLOS Neglected Tropical Diseases при участии экспертов Всемирной организации здравоохранения. Об этом пишет Euronews.

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Исследователи отмечают, что повышение средней температуры на планете уже влияет на поведение многих видов животных, включая змей, которые начинают осваивать новые территории в поисках подходящих условий для жизни.

Почему змеи меняют привычные места обитания

По словам ученых, потепление и деятельность человека постепенно сокращают естественные ареалы многих видов. В результате возрастает вероятность того, что опасные рептилии будут появляться вблизи населенных пунктов, на сельскохозяйственных угодьях, в садах, парках и других местах, где регулярно находятся люди.

Змеи меняют привычные места обитания / Фото: скриншот с Youtube

Особую обеспокоенность специалистов вызывают такие виды, как крайты, различные гадюки, африканские плюющие кобры, североамериканские мокасиновые змеи и черные мамбы. Некоторые из них могут расширять свои территории в сторону более густонаселенных регионов.

Риск укусов может увеличиться

Исследователи предупреждают, что вместе с изменением ареалов возрастет и риск укусов змей. Особенно уязвимыми остаются тропические регионы, где уже сегодня фиксируется большое количество подобных случаев.

Риск укусов может увеличиться / Фото: скриншот с Youtube

По оценкам специалистов, только в странах Южной Азии ежегодно происходят миллионы укусов змей. В некоторых случаях они приводят к тяжелым последствиям и смертельным исходам, особенно там, где медицинская помощь и противоядия недоступны в достаточном объеме.

Что советуют специалисты

Эксперты подчеркивают, что полностью избежать встреч с дикой природой невозможно, однако снизить риск помогают простые меры предосторожности. Во время прогулок на природе рекомендуется носить закрытую обувь, внимательно смотреть под ноги в высокой траве и не пытаться самостоятельно ловить или прогонять змей.

Один из авторов исследования Дэвид Уильямс отметил, что главной защитой остается осведомленность людей и понимание того, как правильно вести себя в районах, где могут встречаться ядовитые рептилии.

Ранее Главред писал о том, что Земля может повторить один из самых страшных сценариев конца света. Темпы исчезновения животных и растений оказались значительно выше естественного уровня. Исследователи предупреждают о нарастающем кризисе.

Также сообщалось о том, что люди массово прячут дома наличные и консервы. Многие семьи все чаще готовятся к чрезвычайным ситуациям, опасаясь кибератак, отключений света и проблем с цифровыми платежами.

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