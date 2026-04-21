Дроны РФ ударили по Сумам: повреждены дома и больница, есть пострадавшие

Кратко:
- Сумы попали под удар российских дронов
- Есть "прилеты", вспыхнули пожары
- Травмированы 4 человека, среди которых - подросток
В ночь на 21 апреля страна-агрессор РФ атаковала дронами Сумы. Повреждены многоэтажки, объекты инфраструктуры и гражданские автомобили. Есть пострадавшие.
Как сообщил мэр города Артем Кобзарь, в Сумах раздалась серия взрывов.
В одной из придомовых территорий Заречного района зафиксировано более пяти попаданий. Выбиты окна в жилых домах, горят автомобили.
"Также зафиксировано попадание в крышу одного из учреждений здравоохранения", - написал он.
Председатель Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко обнародовал фото последствий атаки.
По его словам, в результате массированного вражеского удара БпЛА повреждены многоэтажки, объекты инфраструктуры и гражданские автомобили в Заречном районе Сум.
На месте попаданий начался пожар.
По предварительным данным, травмированы 4 человека, среди которых - ребенок 17 лет: его и двоих мужчин госпитализировали. Еще одному пострадавшему оказали помощь на месте.
"Врачи продолжают оказывать медицинскую помощь. В основном – случаи острой реакции на стресс", - уточнил Кривошеенко.
Информация уточняется.
Воздушные удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 20 апреля страна-агрессор Россия нанесла удар по жилому сектору Киевской области. В Броварском районе в результате атаки возник пожар в жилом доме. Травмирован 51-летний человек.
В ночь на 17 апреля российские оккупанты массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате пострадали объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.
В ночь на 17 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала критическую инфраструктуру Черниговской области. Удар пришелся на мощности Черниговоблэнерго. Более 6 тысяч абонентов остались без света.
В ночь на 16 апреля и утром в четверг армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Киев был под ударом баллистики и дронов.
Россияне унесли жизни четырех киевлян, среди них 12-летний ребенок. 60 киевлян получили ранения, среди них четверо детей. 30 человек были госпитализированы.
Во время атаки ударными дронами оккупанты атаковали Одессу и Харьков, Днепр и Черкассы.
Другие новости:
- Наступление РФ на Киев и Житомир: раскрыт сценарий атаки из Беларуси
- Дроны летели с 8 направлений: Воздушные силы раскрыли подробности атаки
- "БПЛА летают, всё разносит": у россиян в Туапсе истерика из-за украинских атак
О личности: Артем Кобзарь
Артем Николаевич Кобзарь (род. 6 августа 1982, Сумы, Украина) - украинский политик, исполняющий обязанности мэра Сум.
В 2009 году окончил Сумской национальный аграрный университет по специальности "Учет и аудит", получил квалификацию специалиста по учету и аудиту. 13 октября 2023 года избран на должность секретаря Сумского городского совета, пишет Википедия.
