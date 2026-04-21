Дроны РФ ударили по Сумам: повреждены дома и больница, есть пострадавшие

Враг атаковал жилой сектор: повреждены многоэтажки, выбиты окна, горят гражданские машины. Один из дронов попал в крышу лечебного учреждения.

Сумы были атакованы российскими дронами

Кратко:

Сумы попали под удар российских дронов

Есть "прилеты", вспыхнули пожары

Травмированы 4 человека, среди которых - подросток

В ночь на 21 апреля страна-агрессор РФ атаковала дронами Сумы. Повреждены многоэтажки, объекты инфраструктуры и гражданские автомобили. Есть пострадавшие.

Как сообщил мэр города Артем Кобзарь, в Сумах раздалась серия взрывов.

В одной из придомовых территорий Заречного района зафиксировано более пяти попаданий. Выбиты окна в жилых домах, горят автомобили.

"Также зафиксировано попадание в крышу одного из учреждений здравоохранения", - написал он.

Председатель Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко обнародовал фото последствий атаки.

Последствия атаки РФ на Сумы / t.me/serhii_kryvosheienko

По его словам, в результате массированного вражеского удара БпЛА повреждены многоэтажки, объекты инфраструктуры и гражданские автомобили в Заречном районе Сум.

На месте попаданий начался пожар.

По предварительным данным, травмированы 4 человека, среди которых - ребенок 17 лет: его и двоих мужчин госпитализировали. Еще одному пострадавшему оказали помощь на месте.

"Врачи продолжают оказывать медицинскую помощь. В основном – случаи острой реакции на стресс", - уточнил Кривошеенко.

Информация уточняется.

Воздушные удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 20 апреля страна-агрессор Россия нанесла удар по жилому сектору Киевской области. В Броварском районе в результате атаки возник пожар в жилом доме. Травмирован 51-летний человек.

В ночь на 17 апреля российские оккупанты массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате пострадали объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

В ночь на 17 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала критическую инфраструктуру Черниговской области. Удар пришелся на мощности Черниговоблэнерго. Более 6 тысяч абонентов остались без света.

В ночь на 16 апреля и утром в четверг армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Киев был под ударом баллистики и дронов.

Россияне унесли жизни четырех киевлян, среди них 12-летний ребенок. 60 киевлян получили ранения, среди них четверо детей. 30 человек были госпитализированы.

Во время атаки ударными дронами оккупанты атаковали Одессу и Харьков, Днепр и Черкассы.

О личности: Артем Кобзарь Артем Николаевич Кобзарь (род. 6 августа 1982, Сумы, Украина) - украинский политик, исполняющий обязанности мэра Сум. В 2009 году окончил Сумской национальный аграрный университет по специальности "Учет и аудит", получил квалификацию специалиста по учету и аудиту. 13 октября 2023 года избран на должность секретаря Сумского городского совета, пишет Википедия.

