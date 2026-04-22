Дроны атаковали Сызрань, прогремели взрывы: под удар мог попасть НПЗ

В РФ заявили об атаке дронов и о частичном обрушении подъезда жилого дома.

https://glavred.info/war/drony-atakovali-syzran-progremeli-vzryvy-pod-udar-mog-popast-npz-10758581.html Ссылка скопирована

В Сызрани прогремели взрывы: что известно о последствиях

Кратко:

Дроны атаковали Сызрань

Под удар мог попасть нефтеперерабатывающий завод

Местны валсти сообщили об обрушении подъезда жилого дома

В ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сызрань в Самарской области. Под удар мог попасть Сызранский нефтеперерабатывающий завод.

Как сообщает российский Telegram-канал Astra, жители Сызрани зафиксировали на видео пролет дронов над жилыми домами. Около трех часов ночи очевидцы услышали мощные взрывы. Над городом наблюдались яркие вспышки. Такжа была слышна работа ПВО.

видео дня

С помощью OSINT-анализа удалось подтвердить, что видеозаписи сделаны на проспекте "50 лет Октября" в Сызрани (здание на улице Звездной, 50). В трех километрах от этой локации расположен Сызранский нефтеперерабатывающий завод.

Власти региона предупреждали о возможной угрозе атаки беспилотников и задействовали план "Ковер". Самарский аэропорт Курумоч временно приостановил отправку и прием авиарейсов.

Губернатор Самарской области заявил, что в Сызрани в результате атаки БПЛА частично обрушился подъезд дома.

"В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частичного обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. На месте работают поисково-спасательные отряды. Из под завалов спасены 4 человека, в том числе один ребенок. К месту происшествия направлены экстренные службы реагирования", — говорится в сообщении.

Согласно OSINT-анализу Astra, поврежденный четырехэтажный дом расположен на Астраханской, 8.

Зафиксировано обрушение жилого дома - росСМИ / t.me/astrapress

Согласно данным МЧС России, при обрушении части жилого дома в Сызрани пострадали 11 человек, в том числе двое детей.

Кадры из Сызрани, где произошло обрушение подъезда жилого дома / Фото: МЧС РФ

В Минобороны РФ заявили, что "в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской, областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря".

Сызранский НПЗ - что о нем известно

АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод" — российский нефтеперерабатывающий завод топливного профиля. Входит в состав ПАО НК "Роснефть".

Штаб-квартира компании расположена в городе Сызрань, Самарской области, пишет Википедия.

В прошлом году переработка нефти на Сызранском НПЗ существенно не достигала проектных показателей. Объемы составляли около 90 тысяч баррелей в сутки (4,3 млн метрических тонн в год). В течение предыдущего года завод произвел 800 тысяч тонн бензина, 1,5 млн тонн дизельного топлива и 700 тысяч тонн мазута.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Атаки по территории России - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 21 апреля дроны атаковали Новочеркасск. Под удар могла попасть одна из воинских частей российской армии в поселке Персиановский Ростовской области РФ.

В ночь на 20 апреля в российском Туапсе (Краснодарский край РФ) прогремели взрывы. Дроны атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод. Вспыхнул масштабный пожар в резервуарном парке Туапсинского НПЗ.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Туапсе, двух десантных кораблей, нефтебазы и складов боеприпасов.

В ночь на 16 апреля этот НПЗ уже был атакован и горел несколько суток. Местные жители сообщали о большом количестве взрывов.

Другие новости:

Об источнике: Astra Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред