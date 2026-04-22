Дроны атаковали Сызрань, прогремели взрывы: под удар мог попасть НПЗ

Кратко:
- Дроны атаковали Сызрань
- Под удар мог попасть нефтеперерабатывающий завод
- Местны валсти сообщили об обрушении подъезда жилого дома
В ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сызрань в Самарской области. Под удар мог попасть Сызранский нефтеперерабатывающий завод.
Как сообщает российский Telegram-канал Astra, жители Сызрани зафиксировали на видео пролет дронов над жилыми домами. Около трех часов ночи очевидцы услышали мощные взрывы. Над городом наблюдались яркие вспышки. Такжа была слышна работа ПВО.
С помощью OSINT-анализа удалось подтвердить, что видеозаписи сделаны на проспекте "50 лет Октября" в Сызрани (здание на улице Звездной, 50). В трех километрах от этой локации расположен Сызранский нефтеперерабатывающий завод.
Власти региона предупреждали о возможной угрозе атаки беспилотников и задействовали план "Ковер". Самарский аэропорт Курумоч временно приостановил отправку и прием авиарейсов.
Губернатор Самарской области заявил, что в Сызрани в результате атаки БПЛА частично обрушился подъезд дома.
"В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частичного обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. На месте работают поисково-спасательные отряды. Из под завалов спасены 4 человека, в том числе один ребенок. К месту происшествия направлены экстренные службы реагирования", — говорится в сообщении.
Согласно OSINT-анализу Astra, поврежденный четырехэтажный дом расположен на Астраханской, 8.
Согласно данным МЧС России, при обрушении части жилого дома в Сызрани пострадали 11 человек, в том числе двое детей.
В Минобороны РФ заявили, что "в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской, областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря".
Сызранский НПЗ - что о нем известно
АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод" — российский нефтеперерабатывающий завод топливного профиля. Входит в состав ПАО НК "Роснефть".
Штаб-квартира компании расположена в городе Сызрань, Самарской области, пишет Википедия.
В прошлом году переработка нефти на Сызранском НПЗ существенно не достигала проектных показателей. Объемы составляли около 90 тысяч баррелей в сутки (4,3 млн метрических тонн в год). В течение предыдущего года завод произвел 800 тысяч тонн бензина, 1,5 млн тонн дизельного топлива и 700 тысяч тонн мазута.
Атаки по территории России - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 21 апреля дроны атаковали Новочеркасск. Под удар могла попасть одна из воинских частей российской армии в поселке Персиановский Ростовской области РФ.
В ночь на 20 апреля в российском Туапсе (Краснодарский край РФ) прогремели взрывы. Дроны атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод. Вспыхнул масштабный пожар в резервуарном парке Туапсинского НПЗ.
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Туапсе, двух десантных кораблей, нефтебазы и складов боеприпасов.
В ночь на 16 апреля этот НПЗ уже был атакован и горел несколько суток. Местные жители сообщали о большом количестве взрывов.
Другие новости:
- Переброска белорусских войск к границе: в ГПСУ сделали важное заявление
- Названы цели и регионы под угрозой: РФ планирует новый массированный обстрел
- Ответ баллистике: Зеленский поручил создать собственный аналог Patriot
Об источнике: Astra
Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред