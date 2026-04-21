Дроны ударили по Новочеркасску: под атакой могла быть воинская часть оккупантов

Возможный удар по воинской части в регионе губернатор Ростовской области не комментировал.

https://glavred.info/world/drony-udarili-po-novocherkassku-pod-atakoy-mogla-byt-voinskaya-chast-okkupantov-10758266.html Ссылка скопирована

Дроны атаковали Ростовскую область: детали удара по воинской части

Кратко:

Дроны атаковали Новочеркасск

Под удар могла попасть воинская часть в поселке Персиановский

Речь может идти о части №22179 (150-я мотострелковая дивизия)

Власти региона официально не подтвердили удар по военному объекту

В ночь на 21 апреля дроны атаковали Новочеркасск. Под удар могла попасть одна из воинских частей российской армии в поселке Персиановский Ростовской области РФ.

"Новочеркасск... поселок Персиановский... Вероятно, удар по воинской части 22179 — 150-й мотострелковой дивизии", — сообщил мониторинговый телеграм-канал Supernova+.

видео дня

На канале также опубликовано фото видео, на котором зафиксирован момент "прилета" по объекту.

Россию атаковали дроны / Фото: t.me/supernova_plus

Видео "прилета" смотрите в нашем Telegram-канале по ссылке.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил ночную атаку дронов по региону. По его словам, было отражено и уничтожено больше четырех десятков БПЛА в городе Таганрог и 11 районах. Атаке подверглись: Родионово-Несветайский, Мясниковский, Аксайский, Азовский, Шолоховский, Миллеровский, Октябрьский (сельский), Каменский, Кашарский, Милютинский, Тарасовский районы.

"Жертв нет. Но к сожалению, не обошлось без разрушений на земле. В результате падения обломков БПЛА в Аксайском районе в поселке Реконструктор повреждено остекление в двух домах, частично разрушена кровля. Окажем помощь в устранении последствий", - написал Слюсарь.

По его словам, в районе поселка Персиановский Октябрьского района произошло нарушение работы контактной сети железнодорожного транспорта. Как следствие было приостановлено движение трех поездов в северном направлении в районе ж/д ст. Новочеркасск и движение четырех поездов в южном направлении в районе ж/д ст. Каменоломни.

"В настоящее время питание контактной сети восстановлено, запущено движение поездов в обоих направлениях", - добавил губернатор Ростовкой области.

Возможный удар по воинской части в регионе Слюсарь не комментировал.

Украинская сторона на момент публикации материала также не комментировала эту информацию.

Атаки по территории России - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 20 апреля в российском Туапсе (Краснодарский край РФ) прогремели взрывы. Дроны атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод. Вспыхнул масштабный пожар в резервуарном парке Туапсинского НПЗ.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Туапсе, двух десантных кораблей, нефтебазы и складов боеприпасов.

В ночь на 16 апреля этот НПЗ уже был атакован и горел несколько суток. Местные жители сообщали о большом количестве взрывов.

В ночь на 15 апреля в России раздались мощные взрывы. Под атакой украинских дронов оказалась Белгородская область. В городе Валуйки БПЛА поразили склады горюче-смазочных материалов и логистику оккупационной армии РФ.

В ночь на 11 апреля неизвестные беспилотники атаковали Краснодарский край, где после серии взрывов появилось яркое зарево в небе и вспыхнул пожар. Под ударом могла оказаться производственно-диспетчерская станция "Крымская".

Другие новости:

Об источнике: Supernova+ Telegram-канал Supernova+ — это канал с аудиторией более 230 тысяч подписчиков. Публикует новости, видео и сообщения на военную тематику, часто — оперативную информацию о взрывах, ударах, передвижении техники и ситуации на фронте. Контент подается в формате коротких сообщений, видео с мест событий и пользовательских материалов (есть возможность анонимных отправок). Канал относится к так называемым мониторинговым/милитарным пабликам — публикует непроверенные или предварительные данные. Информация часто появляется раньше официальных источников.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред