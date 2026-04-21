Дроны ударили по Новочеркасску: под атакой могла быть воинская часть оккупантов

Анна Ярославская
21 апреля 2026, 07:57
Возможный удар по воинской части в регионе губернатор Ростовской области не комментировал.
Фото: t.me/supernova_plus

Кратко:

  • Дроны атаковали Новочеркасск
  • Под удар могла попасть воинская часть в поселке Персиановский
  • Речь может идти о части №22179 (150-я мотострелковая дивизия)
  • Власти региона официально не подтвердили удар по военному объекту

В ночь на 21 апреля дроны атаковали Новочеркасск. Под удар могла попасть одна из воинских частей российской армии в поселке Персиановский Ростовской области РФ.

"Новочеркасск... поселок Персиановский... Вероятно, удар по воинской части 22179 — 150-й мотострелковой дивизии", — сообщил мониторинговый телеграм-канал Supernova+.

На канале также опубликовано фото видео, на котором зафиксирован момент "прилета" по объекту.

Видео "прилета" смотрите в нашем Telegram-канале по ссылке.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил ночную атаку дронов по региону. По его словам, было отражено и уничтожено больше четырех десятков БПЛА в городе Таганрог и 11 районах. Атаке подверглись: Родионово-Несветайский, Мясниковский, Аксайский, Азовский, Шолоховский, Миллеровский, Октябрьский (сельский), Каменский, Кашарский, Милютинский, Тарасовский районы.

"Жертв нет. Но к сожалению, не обошлось без разрушений на земле. В результате падения обломков БПЛА в Аксайском районе в поселке Реконструктор повреждено остекление в двух домах, частично разрушена кровля. Окажем помощь в устранении последствий", - написал Слюсарь.

По его словам, в районе поселка Персиановский Октябрьского района произошло нарушение работы контактной сети железнодорожного транспорта. Как следствие было приостановлено движение трех поездов в северном направлении в районе ж/д ст. Новочеркасск и движение четырех поездов в южном направлении в районе ж/д ст. Каменоломни.

"В настоящее время питание контактной сети восстановлено, запущено движение поездов в обоих направлениях", - добавил губернатор Ростовкой области.

Возможный удар по воинской части в регионе Слюсарь не комментировал.

Украинская сторона на момент публикации материала также не комментировала эту информацию.

Как писал Главред, в ночь на 20 апреля в российском Туапсе (Краснодарский край РФ) прогремели взрывы. Дроны атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод. Вспыхнул масштабный пожар в резервуарном парке Туапсинского НПЗ.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Туапсе, двух десантных кораблей, нефтебазы и складов боеприпасов.

В ночь на 16 апреля этот НПЗ уже был атакован и горел несколько суток. Местные жители сообщали о большом количестве взрывов.

В ночь на 15 апреля в России раздались мощные взрывы. Под атакой украинских дронов оказалась Белгородская область. В городе Валуйки БПЛА поразили склады горюче-смазочных материалов и логистику оккупационной армии РФ.

В ночь на 11 апреля неизвестные беспилотники атаковали Краснодарский край, где после серии взрывов появилось яркое зарево в небе и вспыхнул пожар. Под ударом могла оказаться производственно-диспетчерская станция "Крымская".

Об источнике: Supernova+

Telegram-канал Supernova+ — это канал с аудиторией более 230 тысяч подписчиков.

Публикует новости, видео и сообщения на военную тематику, часто — оперативную информацию о взрывах, ударах, передвижении техники и ситуации на фронте.

Контент подается в формате коротких сообщений, видео с мест событий и пользовательских материалов (есть возможность анонимных отправок).

Канал относится к так называемым мониторинговым/милитарным пабликам — публикует непроверенные или предварительные данные. Информация часто появляется раньше официальных источников.

