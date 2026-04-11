Взрывы и пожар: дроны атаковали важный объект РФ в Краснодарском крае

Атака на Краснодарский край началась около 03:00 часов.

Взрывы в Краснодарском крае

Кратко:

Беспилотники атаковали Краснодарский край

Под ударом мог оказаться объект нефтепроводной инфраструктуры

Там вспыхнул пожар​ ​​​​​​

В ночь на 11 апреля в России было шумно. Неизвестные беспилотники атаковали Краснодарский край, где после серии взрывов появилось яркое сияние в небе и разразился пожар. Об этом сообщает OSINT-канал Exilenova+.

Отмечается, что под ударом мог оказаться важный объект нефтепроводной инфраструктуры россиян — производственно-диспетчерская станция "Крымская". Она перекачивает нефть и нефтепродукты по нескольким магистральным нефтепроводам, в частности в порт Новороссийска, а также на крупные российские Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы.

"Сегодня ночью вновь была атакована ЛВДС "Крымская", — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что официальных данных или подтверждений атаки не поступало. В то же время в сети распространяются кадры вероятных последствий атаки на объект: на фотографиях и видео видно, что на месте разразился пожар.

Известно, что атака на Краснодарский край началась около 03:00. По меньшей мере 10 взрывов прогремело в Геленджике и в Крымском районе. Очевидцы утверждают, что видели яркие вспышки со стороны Черного моря.

Как сообщал Главред, атака дронов на Волгоградскую область в ночь на 10 апреля вызвала масштабный пожар на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Тингута" — одном из ключевых узлов транспортировки дизельного топлива на юг РФ.

В ночь на 4 апреля в российском Тольятти Самарской области произошел масштабный пожар в промышленном районе, где сосредоточены одни из ключевых химических предприятий РФ. Возгорание возникло после массированной атаки беспилотников.

В ночь на 3 апреля неизвестные дроны атаковали Москву и ряд областей РФ. На фоне воздушной угрозы в России временно вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов в некоторых аэропортах.

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

