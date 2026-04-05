Мощные удары ВСУ: в огне НПЗ, авиация и стратегические склады РФ

Подтвержден пожар инфраструктуры порта "Приморск"

В ночь на 5 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, была поражена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово, Нижегородская обл., РФ).

В результате удара ВСУ на территории предприятия возник масштабный пожар. Отмечается, что "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" занимает стратегическое место в нефтеперерабатывающей отрасли РФ, в частности, обеспечивая топливом критически важный московский регион (почти 30% общероссийского потребления бензина) и российскую армию.

Уточняется, что производственная мощность объекта достигает 17 млн тонн сырья в год. Номенклатура предприятия включает более 50 видов продукции, в частности авиационное и дизельное топливо, которое напрямую поставляется для нужд российского ВПК и обеспечения оккупационного контингента.

В Генштабе добавили, что масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Кроме того, подтвержден пожар в результате очередного поражения инфраструктуры стратегически важного для захватчиков порта "Приморск" на Балтийском море. Это один из крупнейших портов РФ, задействованных в транспортировке нефтепродуктов.

При этом был поражен склад хранения авиационной техники (Саки, ТВТ АР Крым).

Добавим, что украинские воины наносили удары по скоплениям живой силы противника в районах Березового и Новониколаевки в Днепропетровской области, Гуляйполе Запорожской области и Ялинского Донецкой области.

Напомним, украинские военные нанесли удар ракетами ATACMS и SCALP по месту хранения и запуска "Шахедов" возле Донецкого аэропорта. После атаки зафиксировали масштабный пожар и детонацию.

Также Силы обороны Украины нанесли удары по российским военным объектам в Крыму. В ходе операции были поражены три зенитных комплекса Панцирь-С1, десантный катер проекта БК-16 в районе Новоозерного и база беспилотников Орион на аэродроме Кировское.

Как сообщал Главред, ранее был уничтожен склад и четыре станции управления дронами. Украинские военные отметили, что продолжают системно уничтожать логистику и боевой потенциал врага в тылу.

