База запуска 'Шахедов' взлетела в воздух: ССО провели успешную операцию

Локация регулярно использовалась оккупантами для атак дронов на гражданскую инфраструктуру Украины.

ССО поразили пусковой район "Шахедов" в Крыму / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео ССО

Кратко:

ССО нанесли удар по объекту РФ в Крыму

Поражена база для хранения и запуска дронов "Шахед"

Оттуда дроны атаковали гражданскую инфраструктуру Украины

В ночь на 28 ноября ССО нанесли успешный удар по району, который Россия использовала для хранения и запуска ударных БПЛА типа "Шахед" на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили Силы специальных операций.

Поражение было осуществлено подразделениями deep strike ССО вблизи мыса Чауда. По словам военных, оккупанты регулярно используют эту локацию на юге полуострова как одну из ключевых площадок для запуска ударных дронов по гражданской инфраструктуре Украины.

"Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии", - говорится в сообщении.

Смотрите видео удара Сил спецопераций ВСУ:

Атака ССО в Крыму / Фото: скриншот

Для чего Украина атакует нефтебазы в Крыму - объяснение спикера ВМС

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, комментируя ряд ударов по нефтебазам в Крыму, отметил, что Силы обороны будут делать все, чтобы поражать российские военные объекты и инфраструктуру на временно оккупированном полуострове.

"Враг начал уделять больше внимания защите самих таких инфраструктурных объектов, особенно учитывая то, что это полуостров", - отметил спикер.

Он напомнил, что предыдущие удары по нефтебазе в Феодосии (29 сентября, 6 и 13 октября) имели целью максимально усложнить поставки топлива оккупантам. По его словам, без топлива не передвигаются танки, не летают самолеты и вертолеты, не подвозятся боеприпасы и не эвакуируются раненые.

Удары Сил специальных операций - последние новости

Напомним, ССО уничтожили место накопления личного состава 51-й армии РФ в селе Уют в Донецкой области. В здании находились подразделения 1-й и 9-й омсбр, которые готовились окружить Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Также Силы специальных операций сбили в воздухе российский вертолет Ми-8 с помощью дальнобойного дрона FP-1 над селом Кутейниково в Ростовской области РФ. Это первая такая операция, которую ССО называют изменением правил игры.

Как сообщал Главред, ССО и спецподразделение "Альфа" СБУ провели мощные удары в Донецкой области. С помощью барражирующих дронов Middle strike уничтожены важные вражеские позиции, снайперские высоты, точки накопления живой силы и склады боеприпасов в Покровске, Шахматном, Сонцевке и Докучаевске.

Об источнике: Силы специальных операций ВСУ ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

