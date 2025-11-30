Укр
Мощные взрывы под Бердянском: ГУР уничтожило кадыровцев из "Ахмата"

Алексей Тесля
30 ноября 2025, 15:24обновлено 30 ноября, 15:56
Российские оккупанты понесли потери в результате взрывов в Бердянске.
ГУР
В ГУР сообщили о спецоперации против россиян / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Главное:

  • В Бердянском районе прогремели два взрыва
  • Оккупанты из "Ахмата" понесли потери

На территории временно оккупированного РФ Бердянского района Запорожской области прогремели два взрыва в субботу, 29 ноября.

В результате спецоперации Главного управления разведки Минобороны и Движения сопротивления российские оккупанты из бандформирований "Ахмат" понесли потери, сообщает ГУР.

видео дня

Подробности спецоперации

Отмечается, что украинские партизаны обнаружили схему продажи краденого топлива. Они выяснили, что "кадыровцы" организовали "схематоз" с украденным топливом ― соляркой торговали в одной и той же точке на трассе под Бердянском.

После минирования места "торговли" в момент концентрации оккупантов-коррупционеров было осуществлено два подрыва.

Что известно о результатах операции

В результате первого взрыва оккупанты запаниковали, уцелевшие бросились врассыпную. Вскоре на пустое место махинаций с дизтопливом прибыл еще один вражеский пикап ― тогда произошел второй взрыв.

В конечном счете были успешно поражены два автомобиля, на которых передвигались оккупанты их "Ахмата". Количество потерь среди личного состава врага уточняется.

"ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие. Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Смотрите видео - подрыв оккупантов под Бердянском:

Screenshot
/ Скриншот

Детали спецоперации под Москвой: подробности ГУР

В результате операции, которую провела Главная разведка Минобороны Украины, был выведен из строя важный военный объект страны-агрессора — российский нефтепродуктопровод "Кольцевой". По информации украинской разведки, этот трубопровод обеспечивал топливом российские оккупационные силы, участвующие в боевых действиях против Украины.

Читайте также:

Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

ГУР новости Бердянска
18:15

В Украине появится первая платная дорога: где ее построят

17:58

Большой церковный праздник Андрея-2025: приметы и строгие запреты 30 ноября

17:32

Трамп объявил небо над Венесуэлой "полностью закрытым": что он задумал

