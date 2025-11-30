Мощные взрывы под Бердянском: ГУР уничтожило кадыровцев из "Ахмата"

Главное:
- В Бердянском районе прогремели два взрыва
- Оккупанты из "Ахмата" понесли потери
На территории временно оккупированного РФ Бердянского района Запорожской области прогремели два взрыва в субботу, 29 ноября.
В результате спецоперации Главного управления разведки Минобороны и Движения сопротивления российские оккупанты из бандформирований "Ахмат" понесли потери, сообщает ГУР.
Подробности спецоперации
Отмечается, что украинские партизаны обнаружили схему продажи краденого топлива. Они выяснили, что "кадыровцы" организовали "схематоз" с украденным топливом ― соляркой торговали в одной и той же точке на трассе под Бердянском.
После минирования места "торговли" в момент концентрации оккупантов-коррупционеров было осуществлено два подрыва.
Что известно о результатах операции
В результате первого взрыва оккупанты запаниковали, уцелевшие бросились врассыпную. Вскоре на пустое место махинаций с дизтопливом прибыл еще один вражеский пикап ― тогда произошел второй взрыв.
В конечном счете были успешно поражены два автомобиля, на которых передвигались оккупанты их "Ахмата". Количество потерь среди личного состава врага уточняется.
"ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие. Слава Украине!" - говорится в сообщении.
Смотрите видео - подрыв оккупантов под Бердянском:
Детали спецоперации под Москвой: подробности ГУР
В результате операции, которую провела Главная разведка Минобороны Украины, был выведен из строя важный военный объект страны-агрессора — российский нефтепродуктопровод "Кольцевой". По информации украинской разведки, этот трубопровод обеспечивал топливом российские оккупационные силы, участвующие в боевых действиях против Украины.
Удары по целям РФ - новости по теме
Ранее в ГУР рассказали о дерзкой диверсии в РФ. Диверсия замедлила доставку военных ресурсов для подразделений армии РФ.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ГУР осуществило успешную операцию в глубоком тылу врага. Россия максимально незащищена от ударов Украины и ГУР это в очередной раз доказали.
Как сообщал Главред, украинские силы ночью 6 ноября уничтожили российскую базу хранения и запуска дронов-камикадзе Shahed на территории Донецкого аэропорта.
Об источнике: ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
