Ядерный удар по Украине: назван главный страх Путина, который его подтолкнет

Путин может пойти на ядерную эскалацию, если это решит какую-то его проблему.

Использует ли Путин ядерное оружие / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Главное из заявления эксперта:

США начали серьезно реагировать на ядерные угрозы РФ

Из-за этого риск ядерной авантюры уменьшается

Но Путин все еще может нанести тактический ядерный удар по Украине

То, что США начали симметрично отвечать на ядерные угрозы страны-агрессора России своими угрозами, является фактором, который стабилизирует ситуацию и уменьшает риски. Об этом в комментарии Главреду рассказал политический эксперт Максим Розумный.

По его словам, ситуация до этого, когда Россия безнаказанно провоцировала Запад и поднимала градус эскалации на глазах всего мира была более опасной.

"Это было опасно тем, что какие-то авантюристы в Москве могли решить, что нанесение ядерного удара в какой-то ограниченной форме им сойдет с рук, и применить ядерку. А теперь, когда в Москве увидели, что в ответ на их действия США начали реагировать серьезно, риск ядерной авантюры уменьшается", - считает эксперт.

Он подчеркнул, что несмотря на все, угроза нанесения Россией по Украине тактического ядерного удара остается. Но она обусловлена не столько риторикой США и России относительно их ядерного потенциала, сколько определенными тактическими и политическими факторами.

"Путин может отреагировать на определенную ситуацию, которая кажется ему угрожающей для его режима и его реноме в этой войне, как загнанная крыса. Он может нанести тактический ядерный удар по Украине, но если будет уверен, что не будет жесткой реакции Запада и Китая. То есть когда он будет чувствовать безнаказанность, он может пойти на такой шаг, если это решит какую-то его проблему", - подчеркивает Розумный.

Однако, он добавляет, что на данный момент ситуация не выглядит такой - она решается для Путина другими рычагами: пропагандой, действиями российской армии на фронте.

"Поэтому на данный момент ядерная угроза для Украины со стороны России не является остро актуальной", - подытожил эксперт.

Ядерный шантаж Путина

Бывший российский дипломат Борис Бондарев сказал, что когда обычные инструменты - беспилотники, террор, провокации, даже биологические или другие атаки - перестанут работать, когда гибридная война не принесет желаемого результата, Путин может начаться ядерный шантаж.

"Ведь когда экономика загибается и уже нельзя агрессивно воевать - это, по большому счету, означает поражение. Нужно будет как-то давить на противника и добиваться уступок, поэтому идея ядерного шантажа может всплыть", - считает он.

Типы ядерного оружия / Инфографика: Главред

Ядерное оружие - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп приказал американским военным немедленно возобновить испытания ядерного оружия, впервые за 33 года.

Трамп также говорил, что Путин должен сосредоточиться на прекращении войны в Украине, а не на испытании ядерных ракет "Буревестник". Он напомнил Путину, что у США также есть ядерное оружие, которое находится вблизи РФ.

Кроме того, известно, что Министерство обороны России заказало 56 крылатых ракет 3М-14С из семейства "Калибр". Они должны быть оснащены ядерной боеголовкой.

О персоне: Максим Розумный Максим Разумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года - профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

