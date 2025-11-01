Укр
ГУР провело спецоперацию под Москвой: взорвался важнейший военный объект РФ

Анна Косик
1 ноября 2025, 09:16обновлено 1 ноября, 10:05
Разведчики нанесли серьезный удар по военным возможностям государства-агрессора.
Спецоперация ГУР
Детали спецоперации украинских разведчиков / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Что сообщили в ГУР:

  • В Московской области выведен из строя нефтепровод "Кольцевой"
  • Уничтожены три нити российского нефтепродуктопровода
  • Военные возможности РФ ослаблены

31 октября в результате спецоперации ГУР МО Украины был выведен из строя важнейший военный объект страны-агрессора России - нефтепродуктопровод "Кольцевой".

Как сообщили в Главном управлении разведки, он обеспечивал российскую оккупационную армию ресурсами для ведения войны против украинского народа.

видео дня

Подробности успешной операции ГУР

Разведчики провели операцию на территории Раменского района Московской области. Там удалось вывести из строя объект критической военной инфраструктуры.

"Антидроновая сетка и "защита" вражеского объекта военизированной охраной не помогли - все три нити, которыми агрессор транспортировал бензин, дизель и авиационное горючее, успешно и одновременно взорвались. Нефтепродуктопровод выведен из строя. Агрессор направил на место взрыва свои спецслужбы и ремонтные".

Скрин из тг
Скриншот из телеграмм-канала Главред

Смотрите видео спецоперации ГУР:

Как операция ГУР повлияла на Россию

Спецоперация стала серьезным ударом по военным возможностям России, а также по ее экономике, в частности в Московском регионе.

"Длина магистрального нефтепродуктопровода "Кольцевой" - 400 километров. Топливо для транспортировки по трубопроводу поступало из Рязанского, Нижегородского и Московского нефтеперерабатывающих заводов. Ежегодно "Кольцевой" был способен перекачивать до 3 млн. тонн авиационного горючего, до 2, 8 млн. тонн дизтоплива и до 1,6 млн. тонн бензина", - рассказали в ГУР.

Таким образом Украина продолжает оказывать действенное "санкционное" давление на Россию.

Операции ГУР на территории России - последние новости

Напомним, Главред писал, что бойцы ГУР МО и ССО провели несколько сложных операций, направленных на прекращение железнодорожного сообщения на направлениях Орел-Курск и Санкт-Петербург-Псков.

Ранее в ГУР сообщили, что на территории Кемеровской области РФ взорвался автомобиль, в котором находился Вениамин Мазжерин – подполковник спецподразделения ОМОН "Оберег" Росгвардии. Он был причастен к военным преступлениям, совершенным российскими оккупантами в Киевской области.

Накануне также в Ленинградской области России на железнодорожном участке между станциями "Строганово" и "Мшинская" произошел взрыв пути, в результате которого сошел с рельсов локомотив и вагоны поезда, перевозившего военный груз.

Другие новости:

Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

