Прогремело около десятка мощных взрывов: ночью дроны атаковали Саратов

Анна Ярославская
28 ноября 2025, 07:00
103
Звуки взрывов также слышали неподалеку военного аэродрома в Энгельсе Саратовской области.
Атака дронов на Саратов
Атака дронов на Саратов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/astrapress

Кратко:

  • В российском Саратове гремели взрывы
  • Что стало целью атаки дронов - пока неизвестно

В ночь на 28 ноября дроны атаковали российский город Саратов. Местные жители сообщали, что слышали около десятка мощных взрывов в городе. Вспыхнули пожары.

Звуки взрывов и ударных БПЛА также слышали неподалеку военного аэродрома в Энгельсе Саратовской области. Об этом пишет телеграм-канал "Supernova+".

видео дня

В сети также обнародовали видео, на которых зафиксированы моменты атаки дронов по Саратову.

Смотрите видео - В Саратове прогремели взрывы:

Скриншот

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин лишь после полуночи сообщил, что от Министерства обороны РФ поступила информация об угрозе БПЛА.

Украинская сторона пока не комментировала удары по Саратову и Энгельсу.

Смотрите видео - Жители Саратова опубликовали кадры из города во время атаки дронов:

Скриншот

В Минобороны РФ утром в пятницу отчитались, что силы ПВО сбили за ночь 136 беспилотников: 46 – над территорией Ростовской области, 30 – над территорией Саратовской области, 29 – над территорией аннексированного Крыма, 12 – над акваторией Черного моря, 6 – над территорией Брянской области, 5 – над территорией Волгоградской области, 2 – над территорией Воронежской области, 2 – над территорией Московского региона, 2 – над акваторией Азовского моря, 1 – над территорией Курской области, 1 – над территорией Калужской области.

В свою очередь губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в одном муниципалитете обломки БПЛА при падении посекли кровлю жилого дома. В другом повреждено остекление АЗС. Пострадавших нет.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Атаки по территории России

Как писал Главред, в ночь на 27 ноября в Самарской области России прогремела серия мощных взрывов. Аэропорт Самары приостановил работу. Целью атаки дронов, по предварительным данным, стал Новокуйбышевский НПЗ.

В ночь на 26 ноября в российском городе Чебоксары Чувашской Республики прогремела серия взрывов, после чего вспыхнул пожар. Город накрыл дым. В сети пишут, что беспилотники, вероятно, атаковали завод электроники ВНИИР-Прогресс.

В ночь на 3 ноября был поражен Саратовский НПЗ и ряд объектов логистики армии РФ.

