Прогремело около десятка мощных взрывов: ночью дроны атаковали Саратов

В ночь на 28 ноября дроны атаковали российский город Саратов. Местные жители сообщали, что слышали около десятка мощных взрывов в городе. Вспыхнули пожары.
Звуки взрывов и ударных БПЛА также слышали неподалеку военного аэродрома в Энгельсе Саратовской области. Об этом пишет телеграм-канал "Supernova+".
В сети также обнародовали видео, на которых зафиксированы моменты атаки дронов по Саратову.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин лишь после полуночи сообщил, что от Министерства обороны РФ поступила информация об угрозе БПЛА.
Украинская сторона пока не комментировала удары по Саратову и Энгельсу.
В Минобороны РФ утром в пятницу отчитались, что силы ПВО сбили за ночь 136 беспилотников: 46 – над территорией Ростовской области, 30 – над территорией Саратовской области, 29 – над территорией аннексированного Крыма, 12 – над акваторией Черного моря, 6 – над территорией Брянской области, 5 – над территорией Волгоградской области, 2 – над территорией Воронежской области, 2 – над территорией Московского региона, 2 – над акваторией Азовского моря, 1 – над территорией Курской области, 1 – над территорией Калужской области.
В свою очередь губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в одном муниципалитете обломки БПЛА при падении посекли кровлю жилого дома. В другом повреждено остекление АЗС. Пострадавших нет.
Атаки по территории России
Как писал Главред, в ночь на 27 ноября в Самарской области России прогремела серия мощных взрывов. Аэропорт Самары приостановил работу. Целью атаки дронов, по предварительным данным, стал Новокуйбышевский НПЗ.
В ночь на 26 ноября в российском городе Чебоксары Чувашской Республики прогремела серия взрывов, после чего вспыхнул пожар. Город накрыл дым. В сети пишут, что беспилотники, вероятно, атаковали завод электроники ВНИИР-Прогресс.
В ночь на 3 ноября был поражен Саратовский НПЗ и ряд объектов логистики армии РФ.
