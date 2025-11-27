Серия из 10 мощных взрывов: дроны атаковали НПЗ под Самарой в РФ

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод является одним из десяти крупнейших в РФ.

Дроны атаковали НПЗ Новокуйбышевский НПЗ / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, google.com

Кратко:

В Самарской области произошла серия взрывов

Предварительная цель атаки — Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод

Власти региона ситуацию не комментируют

В ночь на 27 ноября в Самарской области России прогремела серия мощных взрывов. Аэропорт Самары приостановил работу. Целью атаки дронов, по предварительным данным, стал Новокуйбышевский НПЗ.

В целом, жители Новокуйбышевска насчитали не менее 10 взрывов в городе этой ночью. Об этом сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на сообщения очевидцев.

Россияне писали, что по целям в небе активно работали силы ПВО.

"НПЗ был целью ночной атаки на Новокуйбышевск Самарской области", — сообщил Telegram-канал ASTRA.

Согласно видео очевидцев, вспышки после атаки на Новокуйбышевск Самарской области в ночь на 27 ноября возникли непосредственно над местным НПЗ.

"На кадрах, которые сняты с улицы Мичурина, запечатлены как минимум 3 вспышки: в воздухе на высоте около 1.5 км, над горизонтом, но тоже в воздухе — вероятно снова работа ПВО южнее Новокуйбышевского НПЗ (расстояние от места съемки до взрыва больше 3.5 км), а также яркое зарево в самом конце — непосредственно на территории НПЗ", - говорится в сообщении.

Новокуйбышевский НПЗ / t.me/astrapress

Местные власти атаку не комментировали.

АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" — российский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Входит в группу ПАО "НК "Роснефть".

Смотрите видео - Дроны атаковали НПЗ в Самарской области России:

Стоит отметить, что Новокуйбышевский НПЗ не раз был целью дроновых атак. Перед этим завод уже атаковали 16 ноября и 19 октября.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Как писал Главред, в ночь на 2 августа украинские силы совершили ряд удачных ударов по объектам российской нефтеперерабатывающей и оборонной промышленности.

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть", приостановил первичную переработку нефти из-за атаки украинских беспилотников.

В ночь на 10 марта Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России также подвергся атаке беспилотников. Мощность этого НПЗ достигает 8,8 млн тонн нефти в год, что делает его одним из десяти крупнейших в РФ.

