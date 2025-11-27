Серия из 10 мощных взрывов: дроны атаковали НПЗ под Самарой в РФ

Кратко:
- В Самарской области произошла серия взрывов
- Предварительная цель атаки — Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод
- Власти региона ситуацию не комментируют
В ночь на 27 ноября в Самарской области России прогремела серия мощных взрывов. Аэропорт Самары приостановил работу. Целью атаки дронов, по предварительным данным, стал Новокуйбышевский НПЗ.
В целом, жители Новокуйбышевска насчитали не менее 10 взрывов в городе этой ночью. Об этом сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на сообщения очевидцев.
Россияне писали, что по целям в небе активно работали силы ПВО.
"НПЗ был целью ночной атаки на Новокуйбышевск Самарской области", — сообщил Telegram-канал ASTRA.
Согласно видео очевидцев, вспышки после атаки на Новокуйбышевск Самарской области в ночь на 27 ноября возникли непосредственно над местным НПЗ.
"На кадрах, которые сняты с улицы Мичурина, запечатлены как минимум 3 вспышки: в воздухе на высоте около 1.5 км, над горизонтом, но тоже в воздухе — вероятно снова работа ПВО южнее Новокуйбышевского НПЗ (расстояние от места съемки до взрыва больше 3.5 км), а также яркое зарево в самом конце — непосредственно на территории НПЗ", - говорится в сообщении.
Местные власти атаку не комментировали.
АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" — российский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Входит в группу ПАО "НК "Роснефть".
Стоит отметить, что Новокуйбышевский НПЗ не раз был целью дроновых атак. Перед этим завод уже атаковали 16 ноября и 19 октября.
Как писал Главред, в ночь на 2 августа украинские силы совершили ряд удачных ударов по объектам российской нефтеперерабатывающей и оборонной промышленности.
Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть", приостановил первичную переработку нефти из-за атаки украинских беспилотников.
В ночь на 10 марта Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России также подвергся атаке беспилотников. Мощность этого НПЗ достигает 8,8 млн тонн нефти в год, что делает его одним из десяти крупнейших в РФ.
