Прицельный удар по складу с дронами: ССО поразили ценные объекты россиян

ССО подрывают наступательные возможности оккупантов.

Успешная операция ССО / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

ССО поразили вражеские цели в Донецкой и Луганской области

Под удар попали склады БпЛА и горюче-смазочных материалов

В ночь на 8 декабря подразделения Сил специальных операций поразили ударными дронами вражеские цели на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила пресс-служба ССО.

"Силы специальных операций продолжают уничтожать логистику оккупантов на ВОТ", - говорится в сообщении.

Так, в оккупированном Донецке дроны ССО поразили склад БпЛА 9-й отдельной мотострелковой бригады РФ. На складе хранилось значительное количество разведывательных и ударных дронов тактического уровня, а также боевые части к ним.

В то же время, в населенном пункте Симейкино в Луганской области ССО поразили склад горюче-смазочных материалов российской группы войск Юг. В результате поражения уничтожены резервуары с около 6000 м³ топлива.

"Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии", - отметили в пресс-службе.

Удар дронов ССО - видео:

Операции ССО в Донецкой области

Как известно, ранее подразделения Сил специальных операций ВС Украины осуществили операцию по уничтожению места накопления личного состава 51-й армии страны-агрессора России в населенном пункте Уют, что в Донецкой области.

Известно, что несмотря на неблагоприятные погодные условия дроны ССО успешно достигли цели.

Удары по объектам россиян - что известно

Как сообщал Главред, в Генштабе ВС Украины говорили, что в ночь на 8 декабря на временно оккупированной территории Луганской области, в районе Чмыровки, с целью нарушения системы логистического обеспечения противника, был поражен склад боеприпасов.

В ночь на 28 ноября ССО нанесли успешный удар по району, который Россия использовала для хранения и запуска ударных БпЛА типа "Шахед" на территории временно оккупированного Крыма.

Также подразделения Сил специальных операций нанесли удары по целям в Донецкой области в рамках битвы за Покровск. В то же время спецназовцы "Альфы" Службы безопасности Украины осуществили серию точных ударов по позициям противника в пределах города.

Об источнике: Силы специальных операций ВСУ ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

