Ночные взрывы в Энгельсе: местные заявляют об атаке дронов на нефтебазу

Дарья Пшеничник
7 декабря 2025, 07:42
157
Очевидцы слышали 5-7 мощных взрывов.
Атака на Саратовскую область
Жители Энгельса и Саратова сообщали о взрывах / Коллаж: Главред, фото: Скриншот видео / Astra

Что известно:

  • В Саратовской области ночью прогремела серия взрывов
  • Очевидцы сообщали о 5-7 взрывах и низком полете беспилотников со стороны Волги
  • Факт атаки подтвердил губернатор Бусаргин, но деталей не предоставил

В ночь на воскресенье, 7 декабря, в Саратовской области РФ зафиксировали серию взрывов. Местные жители сообщают, что удары могли быть нанесены по нефтебазе в Энгельсе с помощью беспилотников.

Российский Telegram-канал Shot пишет, что очевидцы насчитали от пяти до семи мощных взрывов. По их словам, дроны двигались на низкой высоте со стороны реки Волга. Детонации были слышны не только в Энгельсе, но и в соседнем Саратове.

видео дня

Telegram-канал Exilenova+ со ссылкой на местных жителей сообщает, что после атаки на территории нефтебазы вспыхнул пожар.

Факт атаки беспилотников подтвердил и губернатор региона Роман Бусаргин, однако никаких деталей относительно масштаба разрушений или последствий он не обнародовал.

По его словам, в регион поступило предупреждение от Министерства обороны РФ о возможных ударах БпЛА.

"Ведомство сообщило об угрозе беспилотников. Локально в местах возможной опасности могут срабатывать системы оповещения. Все экстренные службы переведены в режим полной готовности", - заявил он.

Журналисты ASTRA опубликовали видео, на которых слышны взрывы, однако отметили, что кадры не имеют геолокации, поэтому подтвердить место съемки невозможно.

Смотрите видео, которое сняли россияне в Саратовской области во время атаки дронов:

Взрывы в Саратовской области
В Саратовской области раздавались взрывы

Официальной информации о последствиях или возможных разрушениях пока нет.

Позже Telegram-канала опубликовал информацию о том, что Минобороны РФ рассказывает о 77 украинских БПЛА, которые были сбиты за ночь в РФ и аннексированном Крыму.

"42 - над территорией Саратовской области, 12 - над территорией Ростовской области, 10 - над территорией Республики Крым, 9 - над территорией Волгоградской области, 2 - над территорией Белгородской области, 1 - над территорией Астраханской области, 1 - над территорией Чеченской Республики", - говорится в сообщении.

Атаки на объекты РФ - что говорят эксперты

Удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам на территории России привели к сбоям в поставках горючего и спровоцировали рост внутренних цен на бензин. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Эксперты считают, что возникшая нехватка топлива увеличит расходы как для бизнеса, так и для обычных граждан, что со временем может усилить инфляционные процессы в российской экономике.

Удары по России - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 2 декабря в разных районах Краснодарской области РФ прогремели взрывы. Местные жители пожаловались на налет беспилотников. Взрывы слышали в частности в Туапсе и Ильском, где расположены порт и НПЗ.

Также в ночь на 2 декабря в Чечне произошла массированная атаку неизвестных беспилотников. Сильно повреждено здание ФСБ в Ачхой-Мартановском районе.

Этой же ночью в городе Ливны Орловской области в ночь на 2 декабря вспыхнул крупный пожар после пролета и взрывов неизвестных дронов. Местные жители сообщали, что загорелась территория нефтеперерабатывающего предприятия.

Об источнике: Министерство обороны России

Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

новости России война в Украине нефтебаза Саратов атака дронов
