Кубань накрыла атака БПЛА: дроны заметили над портом и НПЗ

Анна Ярославская
2 декабря 2025, 07:57
Мониторинговые каналы сообщают о пролёте не менее 9 ударных БПЛА над Туапсе.
НПЗ
Серия взрывов прогремела в Краснодарском крае РФ / колаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

  • В Краснодарском крае РФ прогремели взрывы
  • Громко было в Туапсе и Ильском, где находятся порт и крупные НПЗ
  • Росавиация ввела план "Ковер" в аэропорту Сочи

В ночь на 2 декабря в разных районах Краснодарской области РФ прогремели взрывы. Местные жители пожаловались на налет беспилотников. Взрывы слышали в частности в Туапсе и Ильском, где расположены порт и НПЗ.

Как сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, в аэропорту курортного города Сочи Росавиация ввела план "Ковер" в связи с массированной атакой беспилотников.

Мониторинговый канал Supervova+ пишет, что над Туапсе был зафиксирован пролет не менее 9 ударных беспилотников. Под атакой в Туапсе, предварительно, оказался нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и порт.

Смотрите видео - В сети также показали кадры ночной атаки на Краснодарский край:

Скриншот

В местных Telegram-каналах пишут о дронах в Туапсинском районе и над курортным поселком городского типа Новомихайловское, а также над поселком Тюменский и Агой.

Дроны также фиксировали над поселком городского типа Ильский, где расположен Ильский НПЗ, который относится к ведущим нефтеперерабатывающим компаниям Южного федерального округа России.

Официальной информации об атаке на Краснодарскую область РФ и последствиях на момент публикации не поступало.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Атаки на российские НПЗ

Как писал Главред, в ночь на 27 ноября в Самарской области России прогремела серия мощных взрывов. Аэропорт Самары приостановил работу. Целью атаки дронов, по предварительным данным, стал Новокуйбышевский НПЗ.

В ночь на 20 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли повторное огневое поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области РФ.

Подразделения Сил обороны Украины 11 ноября поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ.

