Кубань накрыла атака БПЛА: дроны заметили над портом и НПЗ

Кратко:
- В Краснодарском крае РФ прогремели взрывы
- Громко было в Туапсе и Ильском, где находятся порт и крупные НПЗ
- Росавиация ввела план "Ковер" в аэропорту Сочи
В ночь на 2 декабря в разных районах Краснодарской области РФ прогремели взрывы. Местные жители пожаловались на налет беспилотников. Взрывы слышали в частности в Туапсе и Ильском, где расположены порт и НПЗ.
Как сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, в аэропорту курортного города Сочи Росавиация ввела план "Ковер" в связи с массированной атакой беспилотников.
Мониторинговый канал Supervova+ пишет, что над Туапсе был зафиксирован пролет не менее 9 ударных беспилотников. Под атакой в Туапсе, предварительно, оказался нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и порт.
Смотрите видео - В сети также показали кадры ночной атаки на Краснодарский край:
В местных Telegram-каналах пишут о дронах в Туапсинском районе и над курортным поселком городского типа Новомихайловское, а также над поселком Тюменский и Агой.
Дроны также фиксировали над поселком городского типа Ильский, где расположен Ильский НПЗ, который относится к ведущим нефтеперерабатывающим компаниям Южного федерального округа России.
Официальной информации об атаке на Краснодарскую область РФ и последствиях на момент публикации не поступало.
Атаки на российские НПЗ
Как писал Главред, в ночь на 27 ноября в Самарской области России прогремела серия мощных взрывов. Аэропорт Самары приостановил работу. Целью атаки дронов, по предварительным данным, стал Новокуйбышевский НПЗ.
В ночь на 20 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли повторное огневое поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области РФ.
Подразделения Сил обороны Украины 11 ноября поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ.
Другие новости:
- "В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали
- Удар по нефтяному терминалу РФ: в МИД жестко ответили на претензию Казахстана
- Ракетный удар по Днепру: количество погибших и пострадавших резко возросло
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред